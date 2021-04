Det nye Fitbit Luxe er et slankt og stilrent aktivitetsur som ikke koster kassen

Fitbit har lanceret en ny slank og smart aktivitetsmåler, Fitbit Luxe, med en flot urkasse i rusfrit stål, AMOLED skærm og måler til iltniveauet (SpO2-måler.)



Vi fik et smugkig på det nye fitness-ur for nogle dage siden, da de første fotos af Luxe blev lækket på nettet. Når det gælder designet, minder Luxe en del om Fitbit Inspire 2, som blev lanceret sidste år.

Den ny fitness tracker har en lignende slank skærm og stilfulde linjer. Det adskiller sig fra sin forgænger ved, at Luxe består af rustfrit stål i stedet for polymer, og det får Luxe til at virke langt mere eksklusivt. Selve urkassen er desuden tyndere, hvilket ifølge Fitbit giver en bedre pasform, så den ligger bedre på håndledet.

Aktivitetsmålere og sportsure plejer at have er ret funktionelt design, men Fitbit følger den fremherskende tendens og laver med Luxe et ur med, der er både lækkert og praktisk.

(Image credit: Fitbit)

Tidligere på året kom den nye Garmin Lily på markedet, og for bare et par uger siden, afslørede Polar den nye Polar Ignite 2, som fås med både traditionelle silikone rem, men også med varianter prydet med Swarovski krystaller.



Her vil Fitbit også være med og derfor får du også nogle bling-muligheder hos Luxe: Standardversionen af Luxe har en normal silikone rem, men du kan også få en speciel version, der har et dusin guldfarvede kædeled fra guldsmeden Gorjana. Og du kan tilkøbe en række andre remme og kæder af metal, læder og stof.

Funktioner til træning

Ligesom med Fitbit Versa 2, Versa 3 og Sense får Fitbit Luxe en AMOLED-skærm, som skal hjælpe med at forlænge batterilevetiden sammenlignet med for eksempel PMOLED-skærmen i Inspire 2. Fitbit siger, at Luxe vil kunne holde batteri op til fem dage mellem hver opladning.



Når det kommer til træningsfunktionalitet, kan Luxe holde styr på puls, hvor ofte du trækker vejret og søvnstatistikker. Den kan endda holde øje med iltmætningen i blodet, noget Inspire 2 ikke kan klare. Denne funktion er dog ikke fuldt tilgængelig endnu og vil blive rullet ud i en kommende firmwareopdatering sammen med måling af hudtemperatur.



Enheden har over 20 træningstilstande, og Fitbits såkaldte Smart Track-funktion starter automatisk tracking af din træning, selv hvis du glemmer at gøre det manuelt.

(Image credit: Fitbit)

Du kan modtage opkald, tekstbeskeder og alarmer fra apps via Luxe, men du får ikke indbygget GPS, hvilket er relativt skuffende - Luxe låner i stedet mobiltelefonens GPS for at holde styr på, hvor du løber, går og cykler. Det lyder som et system, der fungerer godt, men det betyder samtidig, at du ikke kan lade telefonen blive hjemme, når du er ude på en træningstur.



Fitbit Luxe kan forudbestilles på fitbit.com allerede i dag og kan købes i Elgiganten, Power og Coolshop i løbet af foråret. Luxe har en vejledende udsalgspris på 1.119 kr. inklusiv 6 måneders gratis prøve-abonnement på Fitbit Premium. . Fitbit Luxe Special Edition fra gorjana kan også forudbestilles fra dag til en vejledende udsalgspris på 1.499 kr.

Der med er Luxe allerede en del billigere end Garmin Lily, som har lignende specifikationer, som koster 2.099 kr. hos Garmin.

(Image credit: Fitbit)

Når du køber Luxe, får du også et gratis prøve-abonnement på Fitbit Premium i seks måneder, hvilket giver dig adgang til diætrådgivning, træning med en instruktør og de nye meditationskurser med Deepak Chopra.



Vi vil snart have Fitbit Luxe på testbænken, så vi kan finde ud af, hvordan den klarrer sig imod konkurrenterne.