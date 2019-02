Den næste iPhone får måske trådløs tovejsopladning

Trådløs opladning har været en vigtig funktion i Apples serie af iPhones de sidste par generationer, men det ser nu ud til, at firmaet er klar med en ny innovation, der gør funktionen endnu mere interessant.

I en ny rapport fra den troværdige analytiker, Ming-Chi Kuo – en kilde som ofte rammer rigtigt, når det handler om Apple – udtaler han, at han tror, at firmaet vil inkludere en funktion kaldet ”bilateral” trådløs opladning i den næste serie af iPhones .

Dette vil i teorien gøre det muligt at bruge din iPhone som en trådløs oplader og dele strøm med andre enheder, såsom en anden telefon – så længe denne understøtter Qi trådløs opladning – eller andet tilbehør.

Rygterne omkring Apple AirPods 2 peger på, at næste generation af de trådløse hovedtelefoner vil understøtte trådløs opladning, så det giver god mening, hvis du kan dele strøm med den kommende iPhone, hvis de er ved at løbe tør

Tovejsopladning er en funktion vi tidligere har set i Huawei Mate 20 Pro . Om Apple vil tillade opladning af hvilken som helst enhed via denne trådløse tovejsløsning er endnu uvist; Det kan ske, at de begrænser muligheden til kun at gælde Apple-enheder.

Denne information stammer fra et notat Kua har sendt til sine kunder – det blev opsnappet af AppleInsider – og nævner desuden, at han tror, at den nye generation af iPhones vil beholde Lightning-porten i bunden, i stedet for at skifte til USB-C, som vi så sidste års iPads gøre.

Dette er i tråd med tidligere rygter , men det er samtidig værd at nævne, at ikke alle Kuos forudsigelser ender med at blive virkelighed, så tag dette med et stort gran salt.

Af andre rygter fra rapporten kan nævnes et nyt matteret glas-design, samt bredere dækning, som tillader bedre indendørspositionering. Om dette opnås igennem AR-oplevelser, mapping eller begge, må vi vente med at se.

Sidst nævnes også rygter, der vedrører kameraet, herunder en trelinseløsning på bagsiden af den dyreste model, samtidig med at arvtageren til iPhone XR ventes at få 4GB RAM i stedet for de nuværende 3GB.