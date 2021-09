De bedste bærbare arbejdscomputere 2021

Den bedste bærbare computer er et vigtigt køb i 2021, da flere fagfolk tilpasser sig fjernarbejde. Tag ikke fejl; dette er ikke en ny type laptop. Selvom de fleste forbrugere har rykket over til mere lette Ultrabooks eller billigere alternativer i løbet af de sidste par år, kræver den nye race af hjemmearbejdere nu denne type mere robust notebook.

Bærbare computere til arbejdsbrug bør være kraftfulde, alsidige, relativt bærbare til arbejdsrejser, og vigtigst af alt, designet til at have et meget robust sikkerhedssystem. Med andre ord er det bare det rigtige værktøj til enhver erhvervsprofessionel, især en, der har at gøre med følsomme filer.

Uanset om du leder efter den mest luksuriøse løsning, du kan finde, eller du er på jagt efter et godt laptop -tilbud, har vi udvalgt de bedste bærbare arbejdscomputere nedenfor.

(Image credit: Dell)

Denne bærbare computer kombinerer svimlende kraft i et stilfuldt tyndt og let chassis, og holder sig ikke tilbage når det kommer til interne komponenter og funktioner, der generelt forbedrer din computeroplevelse, hvilket gør denne til en af de bedste bærbare computere på markedet. Blandt disse fantastiske funktioner er en smuk lys skærm med 500 nits lysstyrke, et yderst behageligt tastatur, imponerende højtalere og en fantastisk styreflade. Vi siger ikke, at denne bærbare computer er perfekt, men vores eftertragtede 5 ud af 5 rating burde tale for sig selv.

Læs den fulde anmeldelse: Dell XPS 15

(Image credit: Apple)

Hvis du ikke vil have en Windows laptop, og du kun vil have den bedste Mac, du kan få, så er MacBook Pro 16 virkelig den bedste bærbare fra Apple, du kan vælge. Udover den store og smukke 16 skærm, gør dens tekniske specifikationer denne computer til måske den mest kraftfulde bærbare computer på denne liste, og den burde give mange års fremragende brug.

Der er et valg mellem 6-core eller 8-core processor, og til RAM leveres basismodellen med 16 GB med mulighed for at udvide til 64 GB. Der er også et udvalg af grafikkort til rådighed, så denne bærbare computer kan håndtere selv de mest krævende applikationer. Alt i alt er dette en smuk og kraftfuld maskine, men som du ville forvente, kommer den med den højeste pris ud af alle de bærbare computere, der findes her. Hvis du kun vil have det bedste, skal MacBook Pro 16 sandsynligvis stå øverst på din liste.

(Image credit: Lenovo)

Lenovo X1 Carbon Gen 9 er en af de bedste Lenovo laptops med god grund. Ligesom de tidligere versioner af denne bærbare computer tilbyder X1 Carbon meget ydeevne samt funktioner i en slank, bærbar pakke. Dens batterilevetid er omtrent lige så godt, som det kan blive, så fagfolk der har brug for et batteri der holder længe, vil sætte pris på denne enhed. Og selvom den ikke er et topvalg til kreative projekter, vil den klare produktivitetsopgaver super, takket være den 11. generations Intel Core CPU og Intel Iris Xe -grafik, for ikke at nævne mindst 8 GB RAM (kan opgraderes til 32 GB). Oven i det er den Evo-certificeret samt fyldt med sikkerhedsfunktioner.

Læs den fulde anmeldelse: Lenovo X1 Carbon Gen 9

(Image credit: Huawei)

4. Huawei MateBook X Pro En betagende business laptop Specifikationer CPU: 8th generation Intel Core i5 – i7 Grafik: Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce MX150 2GB GDDR5 RAM: 8GB – 16GB Skærm: 13.9-inch 3K (3,000 x 2,080) Lagring: 512GB SSD Grunde til at købe + Smukt design + Fantastik display + Fremragende batterilevetid Grunde til at lade være - Intet SD-kort slot - Webcam er ikke super

Huawei er måske ikke det første navn, du tænker på, når du skal købe en ny bærbar computer - hvorimod Dell og Lenovo er to navne, som du sandsynligvis forbinder med notebooks til arbejde, men det kinesiske firma har vist sig at være en fremragende bærbar producent med sin nye MateBook X Pro. Den har et smukt design, der får anerkendende udseende i bestyrelseslokalet, den er let nok til at bære rundt med dig, og den har kraftfulde komponenter og fremragende batterilevetid. Det er også en af de billigere ultrabooks på markedet.

Læs den fulde anmeldelse: Huawei MateBook X Pro

(Image credit: Dell)

5. Dell XPS 13 Ny og forbedret Specifikationer CPU: 8th generation Intel Core i5 – i7 Grafik: Intel UHD Graphics 620 RAM: 8GB – 16GB Skærm: 13.3-inch FHD (1,920 x 1,080) – 4k (3840 x 2160) Lagring: 256GB – 1TB SSD Grunde til at købe + Centreret webcam + Batterilevetid bedre end nogensinde + Smuk valgfri 4K -skærm Grunde til at lade være - Opdateringen er ikke stor - Dyr

Hvis Dell XPS 15 er lidt for stor eller dyr til dine behov, er Dell XPS 13 et glimrende andetvalg. Denne ultrabærbare computer - som Dell udtrykker det - fungerer over forventning med Windows 10 Pro på tværs af hele serien samt en ret attraktiv pris.

Denne prisvindende bærbare computer (den vandt årets bedste bærbare hos os og mange andre) formår at pakke en 13,3 tommer skærm ind i en gennemsnitlig 11,6 tommer model. Det blev også opdateret i 2019 med endnu bedre komponenter til en meget forbedret oplevelse af en bærbar computer.

Den bærbare computer kan opgraderes til 16 GB RAM og et 1 TB M2 SSD -drev. Batterilevetiden er også enestående med næsten 22 timers kontinuerlig brug, når du bruger produktivitetsprogrammer.

Dell har igen givet Dell XPS 13 et boost, når det kommer til komponenter, og webkameraet er nu placeret over skærmen for bedre videoopkald, hvilket hjælper med at gøre Dell XPS 13 til en af de bedste forretningslaptops, som du kan få for dine penge.

Læs den fulde anmeldelse: Dell XPS 13

(Image credit: Apple)

MacBook Pro (13-tommer, 2020) 's entry-level model går måske glip af nogle af lineupens nye legetøj. Men hvis du går efter de højere konfigurationer, får du nye (og kraftfulde) Intel-processorer og forbedrede RAM-hastigheder for bedre ydeevne, alt pakket i denne 13-tommers utroligt smarte krop. Apple afrunder det hele med det utrolige Magic Keyboard fra den nye 16-tommer, og endelig slipper vi for det problematiske tastatur. Selvom du ikke går efter 10. generations Intel Core-konfigurationer, kan du stadig sætte pris på, at alle modeller har mere lagringskapacitet til samme pris som deres forgængere.

Læs den fulde anmeldelse: MacBook Pro (13-inch, 2020)

(Image credit: Lenovo)

7. Lenovo ThinkPad X1 Nano Ultra let og overraskende kraftfuld Specifikationer CPU: up to 11th-gen Intel Core i7 Grafik: Intel Iris Xe Graphics RAM: 8GB - 16GB LPDDR4x Skærm: 13.0" 2K (2160 x 1350) IPS, anti-reflective, anti-smudge, touchscreen with Dolby Vision Lagring: 256GB – 1TB PCIe SSD Grunde til at købe + Flot design + Utroligt let + Fremragende display Grunde til at lade være - Begrænsede porte - Tastatur layout

Selv dens begrænsede porte og lille trackpad kan ikke holde Lenovo ThinkPad X1 Nano tilbage. Det er en af de bedste bærbare arbejdscomputer, vi nogensinde har testet, denne bærbare er ikke kun den letteste, vi nogensinde har testet, men også overraskende kraftfuld i betragtning af, hvor slank den er. Det gør den til det mest ideelle valg for fagfolk, der altid er på farten. Fremragende funktioner er også i overflod, ligesom en skarp 2K 16:10 berøringsskærm, en fysisk webcam -lukker og avanceret biometri af fingeraftryksscanneren øger dens værdi og gør, at den er prisen værd. I hvert fald hvis portabilitet og ydeevne er dine topprioriteter.

Læs den fulde anmeldelse: Lenovo ThinkPad X1 Nano

(Image credit: Apple)

8. MacBook Air (2020) Ny og forbedret i 2020 Specifikationer CPU: Intel Core i3 – i7 Grafik: Intel Iris Plus Graphics RAM: 8GB – 16GB Skærm: 13.3-inch, 2,560 x 1,600 Retina display (backlit LED, IPS) Lagring: 256GB – 2TB PCIe-based SSD Dimensioner: 30.41 x 21.24 x 1.61 cm DAGENS BEDSTE TILBUD 10.061 kr. Læs mere hos alternate DK Low Stock 10.441 kr. Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Lavere indgangspris + Nye 10. generations processorer + Forbedret tastatur Grunde til at lade være - Skærmfarver lidt dæmpet - Batterilevetid kun OK - Webcam stadig kun 720p

Apples tyndeste og letteste MacBook kom hævngerrig tilbage i 2020. Den løste mange af klagerne hos sine forgængere - her kan nævnes det problematiske tastatur, erstattet af et drastisk forbedret tastatur. Men det fulgte også med nye og mere kraftfulde interne komponenter, endnu flere muligheder for lagringsplads og en lavere indgangspris. Der er et par ting, vi ville gøre bedre, som den dæmpede skærm og den gennemsnitlige batterilevetid. Men alt i alt taget i betragtning, er denne model af MacBook Air bedre end noget andet, vi har set fra linjen til dato, og den er blandt de bedste bærbare computere til Apple fans, der ønsker at rejse let.

Læs den fulde anmeldelse: MacBook Air (2020)

9. Microsoft Surface Book 2 (13.5-tommer) Den mest kraftfulde 2-i-1 bærbare i verden Specifikationer CPU: Intel Core i5-7300U - Intel Core i7-8650U 1.9GHz Grafik: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce GTX 1050 (2GB GDDR5 VRAM) RAM: 8GB – 16GB Skærm: 3,000 x 2,000 (267 ppi) PixelSense display, 3:2 aspect ratio Lagring: 256GB – 1TB SSD Grunde til at købe + Meget god batterilevetid + Kraftfuld Grunde til at lade være - Dyr - Ingen Surface Pen inkluderet

Surface Book 2 (13,5 tommer) er en anden enhed fra Microsoft på vores liste over bedste bærbare computere, og den er sin plads værd, da Microsoft har udformet en af de mest kraftfulde 2-i-1 bærbare computere i verden. Surface Book 2 har nogle stærke nok komponenter til at klare de fleste daglige opgaver, og endda lidt let spil og videoredigering, hvis du går efter en model med et dedikeret grafikkort. Hvis du vil have en større skærm, så er der også en 15-tommer version af Surface Book 2, som kommer med mere kraftfulde komponenter.

Læs den fulde anmeldelse: Microsoft Surface Book 2 (13.5-inch)

(Image credit: Google)

10. Google Pixelbook Go Den bedste Chromebook nogensinde Specifikationer CPU: Intel Core m3 - Intel Core i7 Grafik: Intel UHD Graphics 615 RAM: 8GB - 16GB Skærm: 13.3-inch Full HD (1,920 x 1,080) or 4K LCD touchscreen Lagring: 128GB - 256GB eMMC Grunde til at købe + Rigtig god batterilevetid + Fantastisk 'Hush' tastatur Grunde til at lade være - Intet biometrisk login

Google fortsætter sin tradition med at skabe den bedste Chromebook i verden. Dette er en Chromebook, der beviser, at disse enheder kan være lige så stilfulde og kraftfulde som traditionelle bærbare computere, og Pixelbook Go bringer mange af de originale Pixelbooks premiumfunktioner til en mere prisvenlig enhed. Den har også et fantastisk batterilevetid og et strålende tastatur, der gør det let at skrive. Dette er en af de bedste bærbare computere til professionelle, der ønsker at spare penge.

Læs den fulde anmeldelse: Google Pixelbook Go

(Image credit: Future)

11. Ceneva F158G En arbejdscomputer der ikke tømmer dine lommer Specifikationer CPU: Intel Celeron J4125 Grafik: Intel UHD 600 RAM: 8GB Skærm: 15.6-inch Full HD (1,920 x 1,080) Lagring: 512GB SATA SSD DAGENS BEDSTE TILBUD Visit Site Grunde til at købe + Aggressiv pris + Windows 10 Pro + Fingeraftrykslæser Grunde til at lade være - Webcam placering - Dårlig batterilevetid

Nykommeren Ceneva har skabt en bærbar arbejdscomputer til en overkommelig pris, der indeholder et baggrundsbelyst tastatur, en fingeraftrykslæser og leveres med Windows 10 Pro. Ceneva F158G har også en CNC-bearbejdet krop med et børstet metalfinish og vejer lidt over 1,5 kg, hvilket gør den ret bærbar. Fingeraftrykslæseren er indbygget i den enorme touchpad, og tastaturet indeholder et numerisk tastatur til arbejde med regneark. Ceneva F158G har også en stor 15,6 tommer FHD-skærm med en 5 mm kant og et 90 procent skærm-til-krop-forhold. Dette skyldes, at webkameraet er indbygget i den nederste ramme, men nogle kan finde dets placering afskrækkende, når man er i videokonferencer, grundet vinklen.

Læs den fulde anmeldelse: Ceneva F158G

Se vores video til køb af bærbare computere herunder.