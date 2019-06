Danskerne fyrer data af som aldrig før

Danskernes dataforbrug vokser med raketfart i disse år. Det viser Energistyrelsens nyeste tal, der dækker andet halvår af 2018.

Bag stigningen i dataforbrug via fastnet bredbåndsabonnementer på 17,7 procent ligger i høj grad de mange streamingtjenester, der disse år henter kunder fra det gode gamle flow-tv og sender dem over i den digitale verden. Hertil kommer også den voldsomme udrulning af fibernet i hele landet.

I alt er vi oppe på at up- eller downloade 2.960.000 TB om året, hvilket svarer til, at hver dansker i gennemsnit uploader 25,7 GB og downloader 183,6 GB om måneden. Og det er kun via bredbånd.

Ser man på det mobile forbrug i samme periode, så er stigningen på intet mindre end 41,5 procent, så vi nu er oppe på et forbrug af mobil data på 382.000 TB.

Energistyrelsen forklarer den store stigning med den udvidelse, der finder sted i teleselskabernes mobilpakker, hvor kunderne ofte tilbydes mere data til samme eller lavere pris.

Mindre snak

Men i takt med, at vi bruger mere og mere data, så gider vi tilsyneladende ikke at tale så meget sammen.

Det viser sig nemlig, at det samlede antal taleminutter for både mobil- og fastnettelefoni i de første seks måneder af 2018 faldt med 7,4 procent, så vi nu er nede på kun at tale 7,3 milliarder minutter i perioden.

Mon ikke en del af det fald skyldes, at vi til gengæld så sms’er og bruger instant messaging meget mere?