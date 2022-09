Assassin's Creed Infinity: Alt, hvad vi ved indtil videre

Assassin's Creed Infinity er ikke ligefrem et nyt Assassin's Creed-spil, men det er det næste store skridt for serien.

Marc-Alexis Côté fra Ubisoft beskriver Assassin's Creed Unity som en "platform" eller en "hub" snarere end et enkeltstående spil, og det kommer til at ændre, hvordan spillere interagerer med de individuelle spil. Ifølge Côté vil det være "det eneste indgangspunkt for vores fans til Assassin's Creed-franchisen i fremtiden [...] et knudepunkt, der vil forene alle oplevelser og vores spillere på meningsfulde måder." Det er lidt som at have din helt egen Animus.

Under Ubisoft Forward-eventet i september afslørede selskabet lidt mere om Assassin's Creed Infinity, inklusive nogle af de spil, der vil blive lanceret på platformen. Der er dog stadig meget, som vi ikke ved endnu, bl.a. hvornår Infinity præcist lanceres, og hvordan det kommer til at se ud.

Mens vi venter på flere officielle nyheder om Assassin's Creed Infinity, har vi samlet alt, hvad vi ved om platformen indtil videre.

Assassin's Creed Infinity: Kort og godt

Hvad er det? En platform for Assassin's Creed-serien

En platform for Assassin's Creed-serien Hvornår kan du spille det? Lanceringen er ikke bekræftet endnu

Lanceringen er ikke bekræftet endnu Hvad kan du spille det på? Indtil videre er PS5 og Xbox Series X blevet bekræftet

Lanceringsdato

Assassin's Creed Valhalla (Image credit: Ubisoft)

Vi ved endnu ikke, hvornår Ubisoft lancerer Assassin's Creed Infinity-platformen.

En rapport fra Bloomberg (Åbner i nyt vindue)tilbage i juli 2021, som bekræftede eksistensen af Assassin's Creed Infinity, sagde, at der kommer til at gå år, før den udgives. Senere præciserede Bloomberg-journalisten Jason Schreier denne udtalelse og fortalte os, at der kommer til at gå "mindst tre år".

Ubisoft har heller ikke formelt bekræftet et udgivelsesvindue. De har dog antydet, at vi kan forvente det omkring det kommende Assassin's Creed Codename Red, som heller ikke har fået en udgivelsesdato endnu, men som højst sandsynligt stadig ligger et par år ude i fremtiden.

I et interview med Eurogamer (Åbner i nyt vindue)sagde Marc-Alexis Côté fra Ubisoft, at planen er "at den skal være tilgængelig samtidig med Red". Nye Assassin's Creed-spil vil stadig være tilgængelige som separate produkter, men "hvis du installerer dem, er den første ting, du vil se, Infinity-hubben, og det vil starte Red eller Hexe."

Når Assassin's Creed Infinity lanceres, ser det ud til, at sidste generations konsoller bliver droppet. Da Marc-Alexis Côté talte med VGC (Åbner i nyt vindue), sagde han, at "vi ville markere en ændring både teknologisk og gameplaymæssigt, da vi bevæger os mod en helt ny generation - eller nuværende generation, tror jeg, vi kalder det, med PS5 og Xbox Series X."

Gameplay

Assassin’s Creed Odyssey (Image credit: Ubisoft)

Assassin's Creed Infinity er ikke et traditionelt Assassin's Creed-spil. I stedet bliver det beskrevet som en "platform" eller et "hub", hvor du vil være i stand til at lancere fremtidige Assassin's Creed-spil. Det bliver dog ikke et helt almindeligt spilbibliotek. I stedet bliver det en slags Animus, hvor de enkeltstående spil præsenteres som DNA-minder, som du så kan klikke ind i og spille, som du plejer.

I et interview med IGN (Åbner i nyt vindue) forklarede executive producer Marc-Alexis Côté dog, at det muligvis kommer til at byde på meget. Han sagde: "Den version af Infinity, som vi lancerer, vil ikke være den endelige version af Infinity. Det er noget, der kommer til at udvikle sig gennem tiden, efterhånden som vi får flere erfaringer, og vi bliver i stand til at forbinde dem bedre. Så jeg tror, det åbner en verden af muligheder for, hvad vi kan gøre, der kommer til at strække sig længere end til blot at være en platform for vores forskellige spil."

Selvom det ikke bliver et traditionelt spil, bliver Infinity det nye hjemsted for seriens nyere historie, med nye enkeltstående spil, der tilsyneladende bliver uafbrudte spring til fortiden.

Côté fortalte IGN, at den måde, de fortæller den nyere historie på, vil "udvikle sig med tiden", men han afslørede samtidig, at det ikke handler om Desmond eller Layla, og at "den abstraktion, som vi ønsker, at folk skal have, er at [Infinity] er din Animus. Det er din DNA-opdager på dit skrivebord. Du er hovedpersonen i historien."

Assassin's Creed Odyssey (Image credit: Ubisoft)

Infinity kunne også give mulighed for crossover-historier i spil. Côté fortalte Eurogamer (Åbner i nyt vindue): "Jeg vil have, at vi gør mere ud af crossovers mellem vores forskellige spil [...] Vi har et meget engageret fællesskab, som vi burde give dem flere gratis produkter og gratis oplevelser til, og Infinity er den perfekte mulighed."

Med hensyn til hvilke spil, vi kan forvente at se i Infinity launcher, ser det ud til, at Codename Red udkommer i forbindelse med lanceringen af platformen, og den mystiske Hexe kommer også ind i billedet. Du får mulighed for at købe disse spil separat på samme måde som med tidligere Assassin's Creed-spil, forskellen er bare, at de vil blive lanceret og "koblet sammen" i Infinity-hubben.

Côté fortalte IGN, at disse spil kommer til at være anderledes end det vi kender. Han sagde, at "[Hexe] ikke er en RPG. Når jeg siger, at det er en anden type spil, vil jeg have, at folk går ud over forventningerne til Origins, Odyssey og Valhalla. De er alle en gentagelse af vores RPG-design, ikke? Men Hexe og Red bliver anderledes."

Infinity kunne derfor give Ubisoft mulighed for at skabe "forskellige oplevelser af forskellig størrelse" i Assassin's Creed-serien, og Côté siger, at de vil blive "prissat i overensstemmelse hermed". Nogle kommer endda til at byde på "gratis oplevelser".

Det lader til, at en stor del af formålet med Infinity er at skabe et holdbart system, der understøtter Assassin's Creed-spillene. Côté fortalte IGN: "Vi vil støtte alt, hvad der kommer ud på Infinity i en meget længere periode [. ..] Det, jeg er meget begejstret for med Infinity, er ikke kun vores store spil, men idéen om, at vi ikke erstatter spillene med et andet spil. Du erstatter [ikke bare] dit nye RPG. Jeg tror, at disse spil kan leve i længere tid, og vi opbygger dem anderledes end tidligere."

Udvikling

Assassin's Creed Syndicate (Image credit: Ubisoft)

I stedet for at være en enkelt Ubisoft-afdeling, bekræftede virksomheden, at Infinity bliver et samarbejde mellem flere interne studier.

Ifølge Ubisoft køres Infinity af mindst to teams, som ledes af to kreative direktører. Clint Hocking (Splinter Cell og Watch Dogs Legion) vil stå for et team fra Ubisoft Montreal, mens Jonathan Dumont (Assassin's Creed Syndicate og Odyssey) leder et team hos Ubisoft Quebec. Vi ved, at Hockings team, arbejder på Assassin's Creed Hexe, mens Dumont arbejder på Assassin's Creed Red, som er to af spillene, der kommer til at være på Infinity-hubben.

Disse to teams og de spil, de producerer, vil i sidste ende blive overvåget af Marc-Alexis Côté, som er blevet executive producer på hele Assassin's Creed-serien. Côté arbejdede på Brotherhood and Syndicate, før han fik en af de høje lederstillinger i virksomheden.

Assassin's Creed Odyssey (Image credit: Ubisoft)

"I stedet for at fortsætte med at give stafetten videre fra spil til spil, er vi overbevist om, at dette er en mulighed for, at en af Ubisofts mest elskede franchises kan udvikle sig på en mere integreret og kollaborativ måde, der er mindre centreret om studier og mere fokuseret på talent og lederskab, uanset hvor de befinder sig i Ubisoft,” skrev Nathalie Bouchard, administrerende direktør for Ubisoft Quebec og Christophe Derennes, administrerende direktør for Ubisoft Montreal, i et åbent brev (Åbner i nyt vindue).

"Vigtigst af alt er, at Assassin's Creed altid er blevet udviklet af multikulturelle teams med forskellige baggrunde og perspektiver, som har påvirket skildringen af

dens karakterer, lokationer og kulturer. Selvom vi ved, at der altid er plads til forbedringer, tror vi på, at denne nye struktur giver os mulighed for at sikre at mangfoldighed og repræsentation inden for vores teams fortsætter med at vokse og matche vores spillere."

Vi har i årevis set, at Assassin's Creed-spil langsomt går fra singleplayer-spil til noget, der er lidt mere forbundet og med et bedre flow med hensyn til indholdet.

Først tilføjede Assassin's Creed Brotherhood (Åbner i nyt vindue) konkurrenceprægede multiplayer-muligheder, mens Black Flag gav os et flådestyrings-metaspil, der fortsatte med at spille, når du var væk fra din konsol. Assassin's Creed Unity (Åbner i nyt vindue) eksperimenterede med samarbejdende multiplayer-missioner, mens Origins (Åbner i nyt vindue)introducerede ugentlige udfordringer for spillere.

Assassin's Creed Odyssey lancerede månedlige indholdsudgivelser, og det seneste spil Assassin's Creed Valhalla er det første spil med to års understøttelse af downloadbart indhold.

Assassin's Creed Altaïr (Image credit: Ubisoft)

Der er flere hundrede års historie at lege med, så det er ikke så sært at Ubisoft har valgt Assassin's Creed-serien til at udforske den stadigt voksende live-service-spilarena. DLC-pakkerne og de online-tilføjelser har bevist, at virksomheden er i stand til at skabe godt indhold efter lanceringen af spil, og få mere ud af de krævende og dyre udviklingscyklusser.

Det bliver interessant at se, hvordan Infinity kommer til at udspille sig. Vi ved dog, at det ikke bliver gratis at spille. Under et indtjeningsopkald i 2021 (via VGC (Åbner i nyt vindue)), bekræftede Ubisoft, at Assassin's Creed Infinity ikke kommer til at være blandt de kommende "avancerede gratis spil", de talte om tidligere på året. Dette giver mening, da det lader til, at Assassin's Creed Infinity kommer til at bestå af spil, der købes individuelt.

"Det bliver ikke gratis at spille, og dette spil vil byde på en masse narrative elementer," sagde Ubisofts CEO Yves Guillemot. "Det bliver et meget innovativt spil, men spillere får stadig det, som de allerede har i alle de andre Assassin's Creed-spil, alle de elementer, som de elsker fra starten. Det bliver et kæmpe spil, men med masser af elementer, der allerede eksisterer i de spil, vi tidligere har udgivet."

Derudover bekræftede Ubisoft, at udviklingen af Assassin's Creed Infinity stadig er på et tidligt stadie, så der kommer højst sandsynligt til at gå lang tid, før vi får spillet at se.

Spil

Under Ubisofts Forward-event i september 2022 bekræftede virksomheden, at der er et par nye Assassin's Creed-spil (Åbner i nyt vindue)på vej, inklusive Mirage, Red, Hexe og en multiplayer-oplevelse. Tre af disse (Red, Hexe og multiplayeren), ser det ud til, at blive en del af Assassin's Creed Infinity-planen.

Assassin's Creed Mirage (Åbner i nyt vindue) kommer derimod ikke til at være en del af Infinity, da det skal udgives i 2023, før Assassin's Creed Infinity lanceres.

Codename Red

Assassin's Creed Red ser ud til at være det næste store flagskibsspil i Assassin's Creed-serien. Her kommer spillerne med til det feudale Japan, hvor de kan "udleve en meget spændende shinobi-fantasi". Spillet udvikles af Ubisoft Quebec, som er studiet bag Assassin's Creed Odyssey.

Experience the full Shinobi fantasy in our future open world RPG title set during Feudal Japan: Assassin’s Creed Codename RED.#AssassinsCreed pic.twitter.com/vr15LIvjejSeptember 10, 2022 See more

Codename Hexe

Assassin's Creed Hexe er et andet flagskibsspil i Assassin's Creed-serien, der kommer til at være en del af Infinity. Hexe er under udvikling hos Assassin's Creed Valhalla (Åbner i nyt vindue)-studiet hos Ubisoft Montreal, og det er blevet beskrevet som et "meget anderledes Assassin's Creed-spil".

Der er lidt mere hemmelighedskræmmeri omkring dette spil, men rygter tyder på, at handlingen muligvis finder sted under de europæiske heksejagter i det 16. århundrede. Ubisoft har dog endnu ikke bekræftet noget officielt endnu. Côté fortalte VGC (Åbner i nyt vindue), at dette spil er "lidt længere fremme" end Red, "men at det kommer til at køre sideløbende" med det til sidst og at det kommer til at "give en anden oplevelse med hensyn til spil og spilstruktur."

We work in the dark...That's all we can say for now about Assassin’s Creed Codename HEXE.#AssassinsCreed pic.twitter.com/01YM9uXtr8September 10, 2022 See more

Codename Invictus

Invictus er kodenavnet for multiplayer-initiativet til Assassin's Creed, der ligesom Hexe og Red bliver en selvstændig del af Assassin's Creed Infinity. Ifølge Eurogamer (Åbner i nyt vindue) er det et team, der inkluderer udviklere fra multiplayer-spil som For Honor og Rainbow Six Siege, der arbejder på spillet.

Konceptet er ikke blevet bekræftet endnu, selvom Côté fortalte IGN (Åbner i nyt vindue), at konceptkunst for Invictus "antyder muligheden for at krydse karakterer fra forskellige perioder". Han tilføjede: "Så jeg tror, du kan se hensigten af Invictus, der igen giver os mulighed for at bygge bro mellem vores forskellige spil.”

Ubisoft holder kortene meget tæt inde på kroppen i øjeblikket, men vi regner med at høre mere hen ad vejen.

Nyheder og rygter

Assassin's Creed Origins (Image credit: Ubisoft)

Nedenfor har vi samlet de største nyheder og rygter om Assassin's Creed Infinity:

En fan viser, hvordan Assassin's Creed potentielt kunne se ud i Unreal Engine 5

Vi har endnu ikke haft mulighed for at se noget fra Assassin's Creed Infinity, men det har ikke stoppet fans fra at gætte på, hvad det kommer til at byde på. Vi ved, at vi kommer til at se forskellige tidsperioder og steder. Derfor har YouTuberen TeaserPlay skabt en Unreal Engine 5-fan-demo af Infinity (Åbner i nyt vindue). Se den nedenfor:

Rygter om et nyt Assassin's Creed-spil, der udkommer Infinity – Bekræftet!

Bloomberg (Åbner i nyt vindue) har rapporteret, at det næste Assassin's Creed-spil er et Valhalla-spin-off (Åbner i nyt vindue), der er planlagt til at udkomme før Infinity. Spillet går under kodenavnet "Rift", og det skulle efter sigende fokusere på Basim, som tidligere var med i Valhalla.

Vi ved nu, at det rygte var sandt. Assassin's Creed Mirage (Åbner i nyt vindue) forventes at blive lanceret i 2023, før Assassin's Creed Infinity.

Ubisoft afslører officielt Assassin's Creed Infinity

Ubisoft bekræftede officielt Assassin's Creed Infinity tilbage i juli 2021. Det skete i forbindelse med et officielt nyhedsopslag (Åbner i nyt vindue), hvor Nathalie Bouchard, administrerende direktør hos Ubisoft Quebec, fik følgeskab af Christophe Derennes, som er administrerende direktør hos Ubisoft Montreal. Selvom dette bekræftede meget lidt om gameplayet, annoncerede Ubisoft, at Infinity er en fælles indsats mellem deres to teams, der fokuserer mere på udviklingsdetaljer.