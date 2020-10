Apple MacBook med ARM-processor kommer måske til november

Apples første Mac med en ARM-processor bliver en bærbar, og den bliver lanceret til november, lyder det seneste fra rygtebørsen.

Det kommer i en Bloomberg-artikel af Mark Gurman, der er kendt for Apple-relaterede læk. Han skriver: Den første laptop med Apples egen processor, og andre produkter, bliver præsenteret ved endnu en lancering i november."

Når Gurman skriver "endnu en lancering" hentyder han selvfølgelig til, at den kommer efter det store event 13 oktober, hvor alle forventer, at iPhone 12 bliver præsenteret.

Som MacRumors påpeger, har Gurman tidligere peget på, at en Mac med ARM-processor kunne være præsenteret i november, så en lancering i oktober, måske sammen med den nye iPhone, virkede som en mulighed. Men nu ser det ud til at stå klart, at det i stedet bliver i november.

Som altid skal man huske på, at det bare er et rygte. Men kilden plejer at være ret troværdig.

Masser af rygter

Gurman mener, at den første enhed bliver en bærbar. Men rygtemøllen kan ikke blive enig om modellen/modellerne, der først får ARM. Måske bliver det MacBook Pro, MacBook Air eller en kombination.

Apple har tidligere lovet, at der kommer en Mac med ARM i 2020. Men der har været spekulationer om en mulig forsinkelse indtil 2021 på grund af Covid-19. Der har også været teorier om en november-lancering. Gurmans artikel understøtter den mulighed.

En anden sværvægter, når det kommer til Apple-lækager, analytikeren Ming-Chi Kuo, mener der er nyt i sidste kvartal af 2020. Her kommer der angiveligt en 13" MacBook, måske sammen med en MacBook Air - begge med ARM-CPU.

Det vil være oplagt for Apple at lave en prisvenlig laptop for at gøre firstmovere opmærksom på de mange fordele ved at skifte fra Intel til ARM. Der er gået rygter om, at det bliver den billigste MacBook i årevis. Det krydser vi fingre for.