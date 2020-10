Apple-lancering: Disse nye produkter kan du forvente

Apple har offentliggjort, at der vil blive afholdt endnu et event 13. oktober. Og vi går ud fra, at iPhone 12 bliver præsenteret. Men det er jo Apple, så der kommer sikkert mere end det. Her er al det, vi forventer bliver præsenteret ved begivenheden.

Nogle ting kan vi slette fra listen med det samme.. fordi vi allerede så dem ved Apple eventet i september. Så du skal ikke regne med at se en ny tablet efter iPad Air 4 , og du skal heller ikke forvente et nyt wearable efter Apple Watch 6 og det billigere Apple Watch SE.

Der er stadig et par Apple-produkter, der har været rygter om, og som måske dukker op ved præsentationen. Bortset fra iPhone 12 har vi hørt meget om Apple Studio, hovedtelefoner til at tage over ørerne. Vi får måske også AirTags-trackeren at se. Som det sidste har overraskende rygter om en meget mindre AirPower trådløs oplader, fået os til at spekulere på, om det stykke tilbehør endelig er klar til at blive vist frem.

Her er detaljerne omkring det hele. Vi begynder med iPhone 12:

(Image credit: Everything Apple Pro)

iPhone 12 grundmodeller

Vi forventer ikke bare én, men to efterfølgere til standardudgaven af iPhone 11 som de nye, relativt billige flagskibsmodeller. Forskellen mellem dem bliver i størrelse og ikke så meget i specifikationer. Rygter vil vide, at den mindste hedder iPhone 12 Mini og får en 5,4" skærm. Den større, der nok bare får navnet iPhone 12, har en skærm på 6,1". Til forskel fra iPhone 11, der havde LCD-skærm, bliver det OLED-skærme denne gang.

Ifølge rygterne bliver forskellen mellem de to udgaver sandsynligvis batteristørrelsen. En større mobil giver mere plads til et større batteri. Den meget mindre iPhone 12 Mini kan friste dem, der elsker små mobiler. Men det er uklart hvordan dens størrelse er sammenlignet med den mindste iPhone på nuværende tidspunkt, iPhone SE 2020.

(Image credit: Phone Arena)

iPhone 12 Pro og Pro Max

De to dyrere versioner af iPhone 12 rygtes til at få navnene iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max. Efter iPhone 11 Pro og 11 Pro Max er det ikke overraskende.

I 2020 bliver de angiveligt større. iPhone 12 Pro får måske en 6,1" skærm (forgængeren havde 5,8) og iPhone 12 Pro Max får måske en 6,7" skærm (den tidligere havde 6,5").

Begge modeller får angiveligt samme chipsæt, A14 Bionic. Tidligere har de to Pro-modeller adskilt sig på antallet af RAM. (4 GB i standardudgaven og 6 GB i den dyre udgave), 120 Hz opdateringsfrekvens, tre kameraer på bagsiden og en LiDar dybdescanner. Grundmodellerne af iPhone 12 får muligvis kun to kameraer på bagsiden. Det er uklart om 5G bliver understøttet af alle, eller kun udvalgte modeller. Hvis det sidstnævnte er tilfældet, kan du være sikker på, det kun gælder Pro-udgaverne.

(Image credit: Curved)

AirPods Studio

Apples onlinebutikker har fjernet højtalere og hovedtelefoner fra tredjepartsforhandlere. Det tyder på, at man gør klar til lanceringen af egne, eksklusive Apple AirPods Studio.

Vi har hørt lidt om hovedtelefonerne, som man tage over ørerne. Et designudkast viser en metalramme med store puder omkring ørerne og polstret bøjle. Detaljerne tyder på, at de får magnetiske ørekopper uden jackstik. De bliver primært trådløse, med en USB-C-port.

(Image credit: Apple)

Frigivelsesdatoer: iPad Air, Apple One og mere

Der var en masse nye enheder ved Apple-eventet i september, men ingen afsløringer af frigivelsesdatoer. Vi ved stadig ikke, hvornår iPad Air 4, og vi er ikke sikker på hvornår Apple One, der samler streamingbehovet samme sted, går live.

iPad Air 4 er en light-udgave af iPad Pro med nogle af de samme nyskabelser i designet (flade sider, USB-C-port) og forbedrede specifikationer end dens dyrere søster. Apple One samler alle Apples streamingtjenester til et enkelt abonnement. Prisen bliver 135 kr. om måneden for enkeltbrugere og 185 kr. for familier.

Apple's AirTags skulle minde lidt om Tile. (Image credit: Future)

Vi har gennem noget tid ventet på Apple AirTags. De blev ikke præsenteret i september, så måske dukker de Tile-lignende sporingsenheder op til oktober. Det har muligvis været planen hele tiden. Et læk har antydet, at en egentlig AirTags-app er en del af iOS 14, som brugerne allerede har haft mulighed for at hente.

Vi har hørt, at de fungerer meget som Tile: at du kan spore en AirTag og det, den er sat på (.eks. en taske eller nøgler) gennem iOS-app'en.

Rygter peger på, at der også bliver andre funktioner som AR, der lader dig pege kameraet rundt på digitale balloner, der repræsenterer AirTags tæt på din telefon. Der kommer angiveligt også en "blevet væk"-funktion, der bruger andre iPhones som et mesh-netværk for at spore din AirTag.

(Image credit: Apple)

AirPower

AirPower er den længe ventede opladermåtte, der blev droppet i marts 2019. Men fans blev ved med at håbe. En prototype dukkede angiveligt op i en video i august, og det satte gang i rygtemøllen.

Det kan selvfølgelig have været en gammel prototype. Apple hævder, at man ikke kunne få den til at leve op til vanlige standarder, og det kan stadig være tilfældet. Vi holder skarpt øje med antydninger af, at en opladermåtte bliver præsenteret 13. oktober.

Nogen andre Apple-overraskelser?

Det er de ting, vi forventer bliver præsenteret på Apple-eventet i oktober. Men der kan komme mere. "En sidste ting", der overrasker os alle. Måske kan det være en iPad Mini , (der senest blev opdateret i marts 2019) eller måske endda den første MacBook med Apple silicon, der har været rygtet til at komme på markedet i 2020.

Meget kan ske. Vi ved det først med sikkerhed 13. oktober.