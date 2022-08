IFA 2022: Alt, hvad vi ved om årets største messe med forbrugerelektronik

IFA 2022 begynder om få dage og løber fra den 2.-6. september i Berlin, Tyskland. Før messen åbner for offentligheden, er der en række pressedage - og vi vil være på pletten for at bringe jer de vigtigste nyheder.

IFA er den største teknologimesse i Europa, men messen har i de seneste år været aflyst eller meget nedjustere på grund af pandemien. I år er altså første gang i langt tid, at både den teknologihungrende offentlighed og medierne kan deltage.

Vi forventer nogle vigtige lanceringer fra store virksomheder som LG og Samsung, samt fremvisninger fra Lenovo, Jabra og mange andre. Vi har for eksempel ikke hørt noget fra Sony omkring IFA, så det kan tænkes, at de helt dropper messen i år.

Uanset hvad der sker, vil vi være til IFA 2022 i stor stil, og vi vil bringe dig de seneste nyheder, udgivelser og hands-on anmeldelser i løbet af ugen.

Hvad er IFA?

Hvad er IFA? Europas største teknologimesse, der afholdes hvert år i september i Berlin, og hvor de fleste af de store aktører i branchen deltager.

Europas største teknologimesse, der afholdes hvert år i september i Berlin, og hvor de fleste af de store aktører i branchen deltager. Hvornår er IFA 2022? Dette års IFA messe finder sted fra den 2.-6. september og bliver den første IFA med adgang for gæster siden 2019.

Dette års IFA messe finder sted fra den 2.-6. september og bliver den første IFA med adgang for gæster siden 2019. Hvilke mærker vil være til stede? De fleste af de vigtigste teknologivirksomheder, herunder LG og Samsung, vil være til stede, samt Jabra, Lenovo og danske brands som Bang & Olufsen. Det ser ikke ud til, at Sony dukker op, og Apple deltager aldrig i IFA og foretrækker at være vært for sine egne arrangementer.

Hvad forventer vi på IFA 2022

IFA 2022: Samsung

(Image credit: Samsung India)

Samsung er en af de største teknologivirksomheder i verden med et bredt udvalg af produkter. Mens de normalt selv lancerer vigtige produkter - især smartphones - til deres egne "Unpacked"-events, viser de ofte deres tv-apparater, lyd og husholdningsapparater frem på IFA.

I år er Samsung tilbage på IFA 2022 og afholder et pressemøde den 1. september. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke meget om, hvad Samsung vil afsløre i år, men rygterne går på, at vi kan se en hel masse nye SmartThings-produkter, som er Samsungs IoT-platform (Internet of Things) til smarte køleskabe, vaskemaskiner og meget mere.

Forhåbentlig kan vi også få nogle nye mikro-LED-tv fra Samsung samt computertilbehør.

IFA 2022: LG

(Image credit: 123RF)

LG har normalt en stor tilstedeværelse på IFA, og selv om de dage, hvor virksomheden viste sine smartphones frem, for længst er forbi, har de et stort udvalg af enheder, som de sandsynligvis vil vise frem på dette års begivenhed.

Igen har vi ikke hørt nogen konkrete rygter om, hvad LG vil bringe til IFA 2022, men virksomheden plejer at vise smarte home apparater og innovatiner på messen. Vi forventer ikke nogen nye mainstream fladskærme, men vi vil måske se nogle nye OLED-installationer, der viser, hvor langt teknologien er kommet.

IFA 2022: TCL

(Image credit: Future)

TCL er kendt for sine billige fladskærme, der kører en agressiv prispolitik i forhold til konkurrenterne - især til f.eks. Black Friday. TCL har annonceret, at de vil være til IFA 2022, og de er all in med en global pressekonference den 1. september og efterfølgende en kæmpe udstilling resten af ugen med "en stor TCL-stand, der strækker sig over 2.500 kvadratmeter."

Ifølge TCL vil de vise "de nyeste skærme, soundbars og smarte wearables samt et komplet udvalg af smarte husholdningsapparater og et udvalg af nye tv-prototyper".

Det lyder i hvert fald spændende, og vi glæder os til at se, hvad de har i vente.

IFA 2022: Sennheiser

Sennheiser Ambeo soundbar (Image credit: Sennheiser)

Sennheiser er også tilsted i år på IFA, hvor de afholder en pressekonference. Her ventes de at præsentere en opdateret version af deres premium Ambeo 3D Soundbar. Men Sennheiser står bag et væld af fremragende lydprodukter, så alt er muligt. Vi glæder os i hvert fald til at finde ud af, hvad de vil præsentere år.

IFA 2022: Ring

(Image credit: Ring)

Selv om Ring ikke selv afholder en pressekonference, vil selskabet i høj grad være til stede under den fire dage lange begivenhed på messeområdet i Berlin.

Vi glæder os til at se, hvad de har at byde på på dette års udstilling, og måske vil der være nogle nye overraskende tilføjelser til deres allerede populære sortiment af videodørklokker, overvågningskameraer og sikkerhedssystemer.

IFA 2022: Arçelik

(Image credit: TechRadar)

Hvis du rynker panden og tænker "hvem i alverden er Arçelik", så forstår vi det godt. De er ikke særligt kendte herhjemme, men Arçelik er faktisk moderselskabet bag flere kendte mærker som Beko og Grundig. I år vil virksomhedens administrerende direktør, Hakan Bulgurlu, være vært for et keynote-event fredag den 2. september.

Vi har hørt, at han vil fremvise nogle af Bekos seneste innovationer og samtidig lancere en ny vandbesparende opfindelse, som vil skabe reelle forandringer i hjem over hele verden. Det lyder som om, at Bulgurlu også vil sige noget om ændrede forbrugerbehov og nødsituationen med vores klimaet. Men det kan også være, at vi kommer til at høre andre nyheder inden for husholdningsapparater i form af støvsugere, kaffemaskiner og hårtørrere.

IFA 2022: Honor

(Image credit: Honor)

Honor, var et brand under Huawei. Men nu er firmaet splittet fra Huawei og arbejder på selv at blive en magtfaktor inden for alt fra smartphones, tablets og bærbare computere til høretelefoner. De er til stede på IFA 2022, og afholder en keynote den 2. september.

Vi aner ikke, hvad de vil fremvise, men de kan vise sig at være en joker, der hiver noget ekstraordinært op ad hatten på IFA 2022.

IFA 2022: Philips

(Image credit: Philips)

Philips er normalt en fast bestanddel af IFA, da det er en europæisk virksomhed. De er normalt kendt for deres flotte stande, men i år deltager Philips ikke i den officielle udstilling i nogen form.

Philips TV- og lydapparater vil dog afholde en separat begivenhed i løbet af IFA-ugen, mens Philips Hue vil afholde en virtuel begivenhed for sit sortiment af intelligente belysningsprodukter.

IFA 2022: Qualcomm

(Image credit: Shutterstock)

Igen vil åbningstalen for IFA 2022 blive holdt af Qualcomms præsident Cristiano Amon. Han har også tidligere været keynot-taler på IFA, og selv om Qualcomm måske ikke er det mest genkendelige navn, er det et firma, der har produkter, som driver mange af dine enheder, især smartphones og tablets. De står blandt andet bag rigtig mange chipset, der sidder i mobiltelefoner - blandt andet Snapdragon 8+ Gen 1, der sidder i årets nyeste topmodeller.

Amon har antydet, at hans keynote vil handle om 5G, AI og " the intelligent edge" - hvad det så end er.

Vi vil måske også se nye bærbare computere, der drives af Qualcomms Snapdragon-chipsæt (i stedet for de mere almindelige processorer fra Intel og AMD). Af alle virksomhederne på IFA 2022 kan Qualcomm være den virksomhed, der vil give os det største indblik i fremtidens teknologi.

IFA 2022: Toshiba

(Image credit: Toshiba)

Vi hører ikke så meget til Toshiba herhjemme, men de er faktisk en af de store spillere, når det gælder tv i Europa med fokus på fladskærme, der giver brugerne meget for pengene.

Vi forventer, at de vil fremvise flere tv-produkter på IFA 2022, og måske nogle interessante banebrydende innovationer - Toshiba var for flere år siden faktisk en af de første producenter til at fremvise et 8K-tv på IFA. Det blev ikke sat i produktion, fordi der på det tidspunkt ikke eksisterede noget 8K-indhold (smart nok). Men måske byder de på endnu en overraskelse i år?

IFA 2022: Garmin

(Image credit: Garmin)

Vi forventer at finde Garmin på IFA i år, og de vil måske bruge den store teknologimesse til at fremvise nogle nye produkter.

Garmin har specialiseret sig i nogle af de bedste fitness-trackere (opens in new tab) på markedet, så der er en god chance for, at vi kommer til at se nogle nye og forbedrede ure, der kan hjælpe os med at få endnu mere ud af vores træning.