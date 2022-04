300.000 YouSee-kunder kan se frem til stor prisstigning

Regningen hos YouSees mere end 300.000 fastnetkunder kommer til at vokse markant efter sommerferien.

Selskabet har i dag 399.000 fastnetkunder, der kommer til at skulle betale endnu mere for deres abonnement fremover, skriver Finans ifølge Computerworld.

Prisstigningen kommer til at lyde på 20 kroner om måneden. Det er en prisstigning på omkring 12 procent. Dermed lyder prisen for fastnetkunderne fremover på 184 kroner i stedet for 164 kroner om måneden.

"1. juli 2022 justerer vi priserne på dine fastnetabonnementer, hvilket skyldes øgede omkostninger til vores leverandør," lyder forklaringen fra Yousee-ledelsen om prisstigningen ifølge Finans.

Antallet af fastnetkunder er faldet år for år hos det tidligere TDC-selskab YouSee. Det er dog fortsat 285.000 der er private fastnetkunder mens resten er erhvervskunder.

Ved årsskiftede blev TDC Group opsplittet i to selskaber TDC Net og Nuuday. YouSee er i dag en del af Nuuday, der desuden rummer en række andre selskaber som Telmore, Hyper og Eesy.

Prisstigningen kommer på trods af, at TDC i regnskab efter regnskab har vist, at antallet af fastnetkunder styrtdykker. Tidligere finansdirektør for det nu opsplittede selskab har tidligere gjort det klart, at kundeflugten er uundgåelig.

”Det er rigtig, at vores omsætning er faldet, og det vi bare må anerkende og acceptere er, at nogle af vores produkter fundamentalt set er faldende. Fastnettelefoni er et godt eksempel på det,” har Lasse Pilgaard tidligere sagt til Computerworld.