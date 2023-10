Trend: Danskerne vil have vil have skræddersyet service og produkter

I Danmark lever vi i et samfund, hvor danskerne værdsætter mulighed for selvrealisering på et individualistisk plan ifølge The Inglehart-Welzel World Cultural Map - World Values Survey 7 (2023). I krydsfeltet mellem teknologi og selvrealisering bliver Inglehart & Welzels teori bekræftet - det er de skræddersyede forbrugeroplevelser, der virker i Danmark. Det ser vi blandt andet når forbrugere kan bruge deres smartphones til at have styr på hjemmet og de adskillige smartphone-modeller derude, der alle er tilpasset forskellige forbrugerbehov.

Danmark er hjem for et servicesamfund

Ny teknologi og online platforme er sammen om at give forbrugerne mulighed for, at navigere rundt i et digitalt univers, der er indrettet til den individuelle bruger. Særligt i Norden lever vi i det Inglehart & Welzel beskriver som servicesamfund, hvor vi værdsætter mulighed for selvrealisering. Set ud fra et forbrugerperspektiv, betyder det, at vi kræver mulighed for tilpasning og justering, hvis vi skal have de bedste oplevelser med vores produkter.

Danskernes hverdag skal skræddersys

I de senere år har vi set en stigning af danskere, der anvender digitale løsninger i deres hverdag. Hele 85% af befolkningen (16-74-årige) bruger sociale medier, som en fast del af deres online tilstedeværelse. 73% af befolkningen gør brug af videoopkald og 67% ser video on demand, viser tal fra DST.

Den samme udvikling er gældende når vi kigger på hvordan forbrugerteknologi har udviklet sig gennem tiden både relateret til produkternes design som med foldbare telefoner og selve brugeroplevelsen som med internetforbundet udstyr (IoT). IoT kan styres gennem en smartphone og hjælpe med at kontrollere hverdagens optimering, hvad end det handler om at holde styr på kæledyrene derhjemme eller sætte gang i støvsugeren, inden man kommer hjem fra arbejde.

For Samsung Danmarks landechef, Claus Holm, er der også klar sammenhængen mellem samfundsstrømninger og teknologiudvikling: ”Vi forsøger at følge strømningerne i samfundet og skabe de teknologiløsninger, som lever op til forbrugernes behov. Og det gælder alt lige fra farver på produkter til de større linjer som eksempelvis forbindelsesmuligheder og IoT. Med IoT kan man gøre sin hverdag mere effektiv, fordi man kan fjernstarte sin støvsuger, slukke lyset og sætte en vask over, selvom man ikke er hjemme endnu. Det er ikke bare effektivt men også energibesparende, siger Claus Holm, landechef for Samsung Danmark.”

I Danmark i 2022 anvender 1,8 millioner smart home-produkter, hvilket svarer til 42% af de 16-74-årige. Sammenlignet med andre europæiske lande ligger danskerne i toppen over burgere af IoT til private formål (IT-anvendelse i befolkningen, DST, 2022).

Teknologi til selvrealisering

Designet på nyligt lancerede produkter viser, hvordan brugere kan personalisere og skræddersy deres produkter så de matcher den individuelle brugers behov. Telefoner, smart watches og andre elektronikprodukter kommer ikke længere i én farve og de bliver genudviklet i nye generationer med forbedringer fra forrige lancering for at kunne møde flere forbrugeres behov. Eksempelvis, er produkterne fra Samsungs seneste lancering et bud på, hvordan brugere kan opnå en individualistisk brugeroplevelse med den foldbare funktion og antallet af skærme på telefonerne.

På Galaxy Z Flip-serien har brugeren mulighed for hurtigt at holde sig opdaterede ved hjælp af den håndfrie skærm, og på Galaxy Z Fold-serien er det den større skærm, der tillader flere vinduer åbne på samme tid. Hvad end det er til underholdning, produktivitet eller andre aktiviteter, er et bredere økosystem et grundlæggende element for moderne teknologi.

Når teknologi udvikles for at matche markeders og forbrugeres behov, er det tydeligt at se, hvordan forbrugere får mulighed for at få tilfredsstillet de selvrealiseringsbehov, der især kendetegner det samfund vi lever i i Danmark.

Det er grundlæggende, at vi følger med strømningerne i samfundet. Vi forsøger gang på gang at tilbyde danskerne, det de søger og har behov for. Hvad end det er farver eller forbindelsesmuligheder, der er vigtigt for brugerne, forsøger vi at stille deres behov. Især med vores IoT, har vi mulighed for at løfte hverdagen – hvad end det handler om at holde øje med kæledyret derhjemme eller fjerntænde for støvsugeren, så kan vi bistå vores kunder i at gøre hverdagen mere effektiv.