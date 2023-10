Samsungs prisbillige Galaxy FE-serie er her - Galaxy S23 FE, Tab S9 FE og Buds FE

Samsung har netop lanceret en ny telefon, tablet og et par trådløse ørepropper til dem med et stramt budget.

Samsung går all-in på sin prisvenlige FE-serie i år, og virksomheden præsenterer nu billigere varianter af Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy Tab S9 og Samsung Galaxy Buds 2.

Vi har ikke set en ny Galaxy FE-telefon, siden Samsung Galaxy S21 FE blev lanceret i januar 2022, og mærket har aldrig været anvendt på tablets eller ørepropper før. Samsung har tydeligvis gentænkt deres billigere sortiment, og vi gennemgår alt, hvad der er nyt.

FE stod oprindeligt for Fan Edition, men det er tilsyneladende ikke længere et akronym - det er bare FE. Ideen er at bevare meget af kvaliteten og de høje specifikationer fra flagskibsprodukterne, samtidig med at produkterne er i mellemklassen prismæssigt.

Samsung Galaxy S23 FE

Sådan ser den nye Samsung Galaxy S23 FE ud. (Image credit: Future / Philip Berne)

På det seneste har vi hørt en masse spekulationer om Samsung Galaxy S23 FE, og nu er den her: Telefonen kører med en Snapdragon 8 Gen 1-processor fra 2021 og kommer med enten 128 GB eller 256 GB lagerplads. Du får en skærm på 6,4 tommer plus tre kameraer på bagsiden - et 50 MP vidvinkelkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 8 MP telefotokamera. På forsiden finder du et 10 MP selfie-kamera.

Indeni er der et 4.500 mAh-batteri, som ifølge Samsung "holder hele dagen og natten" - vi tester det i forbindelse med vores anmeldelse af telefonen. Farvemulighederne er Mint, Purple, Cream eller Graphite. Som du kan forvente, er Android 13 ombord.

Det er i virkeligheden prisen, der er vigtigst for at gøre disse enheder tiltalende. Der ligger endnu ingen danske priser, men dollarprisen er ude: Samsung S23 FE kommer til at koste $600. Det kan sammenlignes med en startpris i dollars på 800 for Samsung Galaxy S23 med 128 GB lagerplads. Omregnet til danske kroner vil det sandsynligvis betyde en prisforskel på omkring 1.400 kr.

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Sådan ser den nye Samsung Galaxy Tab S9 FE ud. (Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung Galaxy Tab S9 blev lanceret i august, så Samsung har bestemt ikke været sene til at lancere en FE-version. Den store overraskelse er, at disse tablets har en IP68-klassificering for vandtæthed. Det betyder, at du kan tage dem med i poolen, og at de kan overleve en hurtig dukkert (men hold dem væk fra saltvand). Der er meget få tablets, der er bygget så hårdføre.

Der findes faktisk to modeller: en 10,9-tommer (2304 x 1440 pixels) Tab S9 FE og en 12,4-tommer (2560 x 1600 pixels) Tab S9 FE Plus. Den større FE Plus-model får Wi-Fi, mens den mindre model også får en 5G-mulighed.

Et Samsung Exynos 1380-chipsæt driver begge modeller, og de kommer med enten 128 GB eller 256 GB intern lagerplads. Plus-modellen tilbyder 8 GB eller 12 GB RAM med sine lagringsmuligheder, sammenlignet med 6 GB eller 8 GB på den mindre model. Plus-modellen har også et større batteri - 10.090 mAh i stedet for 8.000 mAh.

Prismæssigt kommer Galaxy Tab S9 FE til at koste 4.299 kroner for Wi-Fi-modellen med 128 GB. Den dyreste Tab FE+-model med 256GB og wifi og 5G koster 7.499 kr.

Danske Priser

Galaxy Tab S9 FE+ 5G (256GB) - 7.499 kroner

Galaxy Tab S9 FE+ 5G (128GB) - 6.499 kroner

Galaxy Tab S3 FE+ WiFi (256GB) - 6.699 kroner

Galaxy Tab S9 FE+ WiFi (128GB) - 5.699 kroner

Galaxy Tab S9 FE 5G (256GB) - 5.699 kroner

Galaxy Tab S9 FE 5G (128GB) - 4.999 kroner

Galaxy Tab S9 FE WiFi (256GB) - 4.999 kroner

Galaxy Tab S9 FE WiFi (128GB) - 4.299 kroner

Samsung Galaxy Buds FE

Så här ser de nya Samsung Galaxy Buds FE ut. (Image credit: Future / Philip Berne)

Sidst, men ikke mindst, har vi Samsung Galaxy Buds FE, som med Samsungs egne ord tilbyder "lyd, der sidder lige i skabet". Disse mellemstore ørepropper fås i sort eller hvid og har seks timers batterilevetid med automatisk støjreduktion slået til eller 9 timer med ANC slået fra. Opladningsetuiet giver yderligere henholdsvis 21 timer og 30 timer.

Der er en ambient lydtilstand, som vi har set på andre Samsung Galaxy Buds, der sikrer, at du stadig kan høre vigtige eksterne lyde, og Auto Switch til hurtigt at hoppe mellem forskellige lydenheder (så længe de er lavet af Samsung).

Du kan købe Galaxy Buds FE i sort eller hvid, og de koster 899 kroner. Det gør dem lidt billigere end Samsung Galaxy Buds 2, som koster 1.199 kroner hos Samsung.