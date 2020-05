Weekendtilbud – Lenovo Smart Display 10 nedsat med 48%

Det er bare om at være rap på tasterne, hvis du vil have del i Proshops skarpe tilbud på Lenovo Smart Display 10, for det gælder kun i denne weekend (uge 19).

Til gengæld er tilbuddet værd at handle hurtigt på: Den største af varianterne i Lenovos Smart Display-serie er nemlig sat ned fra 1.730 kr. til 899 kr., så der kan altså hentes en besparelse på hele 48 procent, mens tilbuddet kører.

Med Lenovo Smart Display 10 får du en trådløs 'smart højttaler med skærm', der takket være den indbyggede Google Assistent giver dig et hav af muligheder for at gøre hverdagen lidt lettere.

Ved hjælp af stemmestyring kan du for eksempel tjekke vejret, streame musik, kigge YouTube-videoer, styre din kalender og kontrollere kompatible smart enheder i dit hjem.

Og ikke mindst kan du nemt lave håndfri videoopkald via Google Duo-tjenesten, hvilket er en stor bonus i disse corona-tider. Når man er nødt til at forlade sig på digitale løsninger for at holde kontakten med familien og vennerne, er det altså rart at kunne gøre det via en lidt større skærm end mobilens og med hænderne fri.

Hvis du vil vide mere om Lenovo Smart Display 10, eller ønsker at købe den, kan du klikke dig videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Som nævnt er der tale om et weekendtilbud, der kun gælder til søndag den 10. maj 2020 – hvis lageret rækker indtil da. Proshop har et begrænset antal på tilbud, og der kan kun købes 1 styk per kunde.