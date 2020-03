Skarpt tilbud: Spar 34% på Samsung Galaxy Watch Active

Hvis du er på udkig efter et billigt smartwatch af ordentlig kvalitet, vil det sikkert interessere dig at høre, at Samsung Galaxy Watch Active er sat godt og grundigt ned hos Dustin Home lige nu.

Onlinebutikken har sænket prisen på den sølvfarvede udgave fra 1.490 kr. til 990 kr., hvilket altså vil sige, at du kan spare 34 procent på uret, mens tilbuddet kører. Billigere har vi ikke kunnet finde Galaxy Watch Active blandt de gængse forhandlere herhjemme lige p.t.

Samsung Galaxy Watch Active| 1.490,- 990,– | 34%|Dustin Home

Nu kan du spare 500 kr. på dette smartwatch, som bl.a. giver dig masser af muligheder for tracking samt glimrende smartphone-integration (det er kompatibelt med nyere Android- og iOS-enheder). Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet varer, og der er kun et begrænset antal.Se tilbud

Selv om Galaxy Watch Active ikke er det nyeste smartwatch fra Samsung, er der ingen tvivl om, at du får meget for pengene med dette tilbud.

Uret, der blev lanceret for et års tid siden, byder blandt meget andet på GPS, pulsmåler samt flere sensorer til både aktivitets- og søvn-tracking.

Samtidig er det er vandafvisende, støvtæt og opfylder den amerikanske militærstandard for temperatur-, vibrations- og stødsikkerhed. Det betyder, at du eksempelvis kan svømme, stå på ski og tage ud på eventyr med det på – altså, når corona-krisen forhåbentlig snart er ovre, så det igen er muligt at bevæge frit omkring.

Hvis du vil vide mere om Samsung Galaxy Watch Active og dets specifikationer, eller ønsker at købe uret, kan du klikke direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet gælder. Men Dustin Home oplyser på sin hjemmeside, at der kun er et begrænset antal til rådighed til tilbudsprisen, og at der i skrivende stund er +100 styk på lager.