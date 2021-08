Nu kan du erobre den virtuelle verden

Med det trådløse Corsair Virtuoso RGB gaming headset kan du dominere i dine online-kampe. Takket være de kraftige høretelefoner kan du let reagere på selv små lydhints, og med den pålidelige mikrofon kan du kommunikere med dit team. Det lette ergonomiske design gør det til en nydelse at bruge headsettet i længere tid, og du kan forbinde headsettet til enhver enhed uden brug for irriterende ledninger. Af sted – missionen venter!



Takket være de fint indstillede 50 mm høretelefoner med 7.1 surround sound kan du høre hvert fodtrin rundt om hjørnet, enhver hvisken eller en fjende, som sniger sig ind på dig, så du kan fordybe dig i spillet og ikke falder i et baghold.

Tag din gaming til et nyt niveau med dette Corsair Virtuoso headset - til en god pris hos Elgiganten.

For at sikre at dine våbenbrødre hører dig, er headsettet udstyret med en multiretningsmikrofon med høj båndbredde, som sender dine kommandoer af sted i krystalklar kvalitet. Når du er færdig med at spille, kan du fjerne mikrofonen og nyde sejren for dig selv.



Headsettets lette aluminiumkonstruktion, bløde hovedrem og ørepuder i skum, som former sig efter dit hoved, gør det let og behageligt at bære headsettet, så du kan spille så længe, du vil.



Med RGB-belysningen kan du skabe den ideelle gaming-stemning, smyk dig med dit holds farver eller vælg en farve, som giver dig energi til at blive ved selv langt ud på natten.



Udnyt den mægtige iCUE-software til at justere volumen, toner, surround sound eller indstil equalizeren og RGB-belysningen præcis, som du vil. Du kan synkronisere belysningen med andre Corsair-enheder og skabe et unikt lysshow.

