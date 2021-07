Lad kunstgalleriet komme hjem til dig

Få et tv med bedre billedkvalitet og smukke farver. Med Samsungs Quantum Dot-teknologi leverer The Frame 2020 virkelig varerne med 100 % farvevolumen, som giver realistiske farver uanset hvor lys eller mørk en scene bliver.

Udnyt pladsen bedre. One Invisible Connection skjuler kablerne så du kan tilslutte de fleste enheder uden at måtte leve med sammenfiltrede kabler og rod. Det tynde, optiske kabel er næsten ikke synligt, men kobler næsten alle dine enheder til tv’et via One Connect Box. Du kan vælge at placere One Connect Box og dine eksterne enheder adskilt fra tv’et og i stedet gøre plads til pyntegenstande.

Så hvis du er rap på tasterne og handlekraftig, kan du opnå stor rabat på Samsungs 'The Frame'-tv hos Elgiganten.

Smukke farver. Exceptionelle kontraster. Perfekte detaljer. HDR 10+ er så avanceret at alt bliver vækket til live og du ser tingene som instruktøren har ønsket det. Du vil opleve detaljer i de lyseste og mørkeste scener på en måde du aldrig har set før.

Art Mode viser kunst på tv’et når The Frame er slukket. Oplev en stilfuld måde at vise din egen kunstkollektion på. The Frame matcher både rummet og din personlige stil. Et elegant supplement til hjemmet – når det er tændt, er det et utrolig godt tv. Og når det er slukket, er det som et kunstværk.

