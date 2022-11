Tips til tre billige mobiltelefoner, du skal holde øje med under Black Friday

Her får du tips til tre billige mobiltelefoner, som du skal holde øje med under Black Friday.

Dette års Black Friday nærmer sig med hastige skridt, og det er normalt et godt tidspunkt at købe en billig mobil på. Du tror måske, at de fleste Black Friday-tilbud på mobiltelefoner primært er på forældede mobiltelefoner fra budgetmærker. Men der er normalt også gode rabatter og tilbud på telefoner fra de største producenter. Uanset om du vil have en iPhone fra Apple (Åbner i nyt vindue), en Galaxy fra Samsung eller en anden Android-mobil, vil der helt sikkert dukke noget op, der passer til dig og dit budget.

Her har vi udvalgt tre budgetmobiler fra nogle af de største mobilproducenter, som du bør holde øje med under Black Friday-udsalget. Alle modellerne er en del af producenternes budgetsortiment eller er lidt ældre modeller, men de er stadig af høj kvalitet og kan erhverves til priser under 4.500 kr., og nogle af dem er allerede dukket op til lavere priser her op til Black Friday.

Apple-fans bør købe iPhone SE

iPhone SE er en fremragende og billig mobiltelefon fra Apple. (Image credit: Future)

Med den seneste opdatering af iPhone SE (2022) har Apple gjort noget bemærkelsesværdigt. De har taget et meget ældre mobildesign og fyldt det med den nyeste hardware. iPhone SE har Apple A15 Bionic-chipsættet indeni, som er den samme processor som i iPhone 14. Det betyder, at den kan køre alle de nyeste spil og apps. Det betyder også, at telefonen sandsynligvis vil få OS-opgraderinger lige så længe som årets bedste iPhone.

Apple sælger iPhone SE til 4.499 kroner, hvilket betyder, at det er den billigste iPhone, du kan købe lige nu. For enhver gammel Apple-bruger er der et par ting ved iPhone SE, der er virkelig tiltalende. For det første har den en home-knap, som ikke findes på andre iPhones, hvilket har sine fordele. iOS-softwaren er stadig ikke helt perfekt til de swipe-bevægelser, som Apple kræver på den nyeste model. Desuden synes mange, at Apples fingeraftryksoplåsning er meget hurtigere end den ansigtsoplåsning, som nyere iPhones bruger i stedet.

iPhone SE er også en meget mindre enhed, hvilket kan være tiltalende for dem med mindre hænder. Du får den samme kraft som en større iPhone i en enhed, som du nemt kan holde i én hånd eller have i en lomme i stramme jeans. Du får ikke et lige så stærkt kamera, men iPhone SE er stadig en fin enhed og et overkommeligt skridt ind i Apples økosystem.

Android-fans bør købe Google Pixel 6

Google Pixel 6 vil helt sikkert få store rabatter i løbet af Black Friday. (Image credit: Future)

Google udgiver hvert år en billig version af sine telefoner, og i år er Googles Pixel telefoner endelig blevet officielt tilgængelige herhjemme i form af Pixel 7 Pro, Pixel 7 og den billige model Pixel 6a. Men Pixel 6a er ikke så kraftig som Pixel 6, som du faktisk også kan finde hos danske forhandlere. Pixel 6 er en rigtig god mobil, hvis du leder efter en billig Android-telefon på Black Friday. Lige nu kan du købe Google Pixel 6 for omkring 3.999 kr. hos forhandlere som Proshop. Nu hvor efterfølgeren Google Pixel 7 er blevet frigivet, er det meget sandsynligt, at der vil dukke større rabatter op på den tidligere generation i løbet af Black Friday.

Google Pixel 6 bruger det samme Google Tensor-chipsæt som Pixel 6a, men den har en større skærm, et større batteri og en større megapixelsensor på hovedkameraet.

Man skulle tro, at fordelen ved Pixel 6's 50 MP-sensor i forhold til Pixel 6a's 12 MP-sensor ville være den vindende faktor, men det handler faktisk mere om batteriet. Pixel 6 har en bedre batterilevetid og oplades også meget hurtigere. Den har trådløs og endda omvendt trådløs opladning. Hvis du ønsker at købe en billig Pixel-telefon på Black Friday, er det denne, du skal kigge efter.

Samsung-fans bør købe Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A53 har allerede fået flere prisnedsættelser i løbet af året. (Image credit: Future)

Galaxy A53 5G er som en stilfuld lille fætter til Galaxy S22. Lighederne mellem de to modeller er tydelige, og der er mange fælles talenter mellem dem, herunder fantastisk fotopræstation og den store, lyse skærm. Galaxy A53 er en nem telefon at anbefale, fordi den tilbyder så mange Galaxy-goodies for færre penge. Den giver en premium-følelse til en virkelig lav pris.

Galaxy A53 5G udkom i begyndelsen af året, og Samsung har været pålidelig med Android-opgraderinger i de seneste par år, så du kan være sikker på, at denne telefon vil få den nyeste software i mange år fremover. Den har et 64 MP-kamera og har endda plads til et microSD-kort, hvilket er en god detalje.

Den koster normalt 3.399 kroner. hos Samsung, men vi har allerede spottet den til 2.499 kroner på vores liste over de bedste Black Friday-tilbud på mobiler (Åbner i nyt vindue). Og der kan sagtens kommer flere tilbud frem mod selv dagen, og vi anbefaler, at du holder et ekstra øje med den.