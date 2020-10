De bedste 5G-mobiler i 2020

Dette er vores liste med de bedste 5G-mobiler på markedet netop nu, så hvis du vil have en telefon, som er forberedt på fremtidens teknologi, kan du trygt læse videre. 5G er betydeligt hurtigere og mere pålideligt end 4G.

Selvom Danmark endnu ikke er kommet på 5G-landkortet, kan vi lige så godt begynde at forholde os til den nye teknologi og ikke mindst de nye telefoner.

De første 5G-telefoner begyndte at dukke op i 2019 og 2020 ser ud til at blive året, hvor 5G i vores mobiler for alvor får deres gennembrud. For fremtiden skal alle flagskibstelefoner understøtte 5G-standarden og også telefoner i mellemklassesegmentet begynder at understøtte det kommende netværk.

5G-telefoner er ikke længere vanvittigt dyre, så vil du have den bedste mobil, uden at sprænge banken, kan du lige så godt vælge en model med 5G.

Der kommer konstant nye modeller til, og vores liste udvides derfor løbende. De nyste modeller netop nu er OnePlus 8 Pro og Nubia Red Magic 5G

Som det ser ud nu, domineres listen af Samsng, som pt. har det største udvalg af 5G-telefoner på markedet. Det ser dog ud til, at flere af konkurrenterne er ved at indhente dem, så Samsungs dage som den ukronede 5G-konge kan være talte.

De bedste 5G-mobiler

1. Samsung Galaxy S20/S20 Plus Den bedste 5G-mobil netop nu Lanceringsdato: Marts 2020 | Vægt: 163 g | Mål: 151.7 x 69.1 x 7.9mm/161.9 x 73.7 x 7.8mm | OS: Android 10 | Skærmstørrelse: 6,2/6.7 tommer | Opløsning: 1440 x 3200 | CPU: Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM: 8/12 GB | Lagring: 128GB (S20) eller 128GB/256GB/512GB (S20 Plus) | Batteri: 4,000mAh/4500mAh | Kamera: 12MP + 64MP + 12MP | Frontkamera: 10MP 6.795 kr. Læs mere hos Proshop.dk Den bedste skærm på en smartphone Fremragende kameraer Den bliver dyrere og dyrere Små forbedringer

Samsung Galaxy S20 er den bedste telefon netop nu. Det dækker både S20 og den større Galaxy S20 Plus, da der ikke er ret stor forskel på de to telefoner, bortset fra på størrelsen og lidt specs.

De har taget det bedste fra smartphones på markedet og proppet det i én samlet pakke, som har været en fornøjelse at teste.

Skærm: Begge enheder har skærme, som er bedre end konkurrenternes, og begge har en opdateringshastighed på 120Hz, som tillader mere glidende bevægelser og gameplay på din telefonskærm.

Batterilevetid: Batteriet i Galaxy S20 og Galaxy S20 Plus er ikke det bedste vi har set i en smartphone, men batterierne er dog større end i forrige generation og skulle kunne holde til en dags brug. Begge telefoner har trådløs opladning, ligesom Reverse Power Share lader dig dele strøm med en ven.

Kamera: Samsung har forbedret kameraet i Galaxy S20-enhederne i forhold til Galaxy S10. På papiret er der ike den store forskel, men større pixels og forbedret software giver en bedre oplevelse og resultater.

Minikonklusion: S20 og S20 Plus er spækket med det bedste fra Samsung og munder ud i den bedste smartphone-oplevelse netop nu. Skulle vi vælge, ville vi vælge den større skærm, det større batteri og lidt bedre kamrea på Galaxy S20 Plus, selvom begge telefoner fortjener stor ros.

Læs mere: Anmeldelse af Galaxy S20 | Anmeldelse af Galaxy S20 Plus

2. OnePlus 8 Pro OnePlus snakker Apple og Samsung i hælene Lanceringsdato: : April 2020 | Vægt: 199g | Mål: 165.3 x 74.35 x 8.5mm | OS: Android 10 | Skærmstørrelse: 6.78 tommer | Skærmstørrelse: 3168 x 1440 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8/12GB | Lagring: 128/256GB | Batteri: 4,510mAh | Kamera: 48MP+48MP+5MP+8MP | Frontkamera: 16MP 6.999 kr. Læs mere hos Proshop.dk En af de bedste skærme på markedet 5G og masser af kræfter Opladning både frem og tilbage Den dyreste OnePlus til dato Mindre lagerplads end i grundmodellen vs 7T Pro

Vi var meget imponerede over OnePlus 8 Pro, da vi fik den ind til anmeldelse, og firmaet snapper nu Samsung og Apple i haserne. Du kan også overveje OnePlus 8 som en mulighed, men vil gå glip af mange af funktionerne, som vi netop er så glade for i Pro-modellen, som vi vil gennemgå herunder.

Skærm: Denne 6.78-tommer er mere imponerende end hvad du finder på nogen iPhone. Årsagen er simpel. Deres ”Fluid Display” har en opdateringshastighed på 120Hz. Ikke alener ser den bedre ud, den giver også nogle helt gnidningsfri panoreringer og scrollen på nettet. Du får også fin opskalering samt HDR10+, selvom vi var lidt irriterede over fejlindtastninger via kanten af skærmen.

Batterilevetid: Skal din telefon kunne holde til en dags brug, kan du stole på OnePlus 8 Pro. Med sin batterikapacitet på 4,510mAh står den lidt i skyggen af Samsung telefoner, men benytter vi opløsningen Full HD+, holder telefonen fint til en dags brug. Vi sætter desuden pris på, at OnePlus endelig har inkluderet trådløs opladning – telefonen er sågar den hurtigste på markedet til netop trådløs opladning.

Kamera: OnePlus har altid været lidt bagefter, når det kom til kameraet. Men med OnePlus 8 Pro indsnævres forspringet til konkurrenterne. De fire kameraer på bagsiden giver fine 48MP-billeder og 3x optisk zoom samt 30x digital zoom. Det er ikke den bedste kameramobil på markedet, men dog blandt de bedste i en Android-mobil inden for prisklassen.

Minikonklusion: Det er imponerede hvordan OnePlus er steget i graderne til i dag at kunne figurere på vores liste over de bedste 5G-mobiler. Selvom telefonen er dyrere end tidligere modeller, er der ikke sparet nogen steder. Du får 5G, 120Hz-skærm og et godt kamera med 3x optisk zoom og super hurtig trådløs opladning. På den negative front, er den lidt aflang og selvom kameraet er godt, kan det ikke helt måle sig med de bedste på listen.

Læs hele anmeldelsen: OnePlus Pro 8

3. Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G En 5G-mobil med en stylus Lanceringsdato: : August 2019 | Vægt: 196 g | Mål: 162.3 x 77.2 x 7.9mm | OS: Android 9 | Skærmstørrelse: 6,8 tommer | CPU: Exynos 9825 / Snapdragon 855 | RAM: 12GB | Lagring: 256/512GB | Batteri: 4300 mAh | Kamera: 12MP + 12MP + 16MP + ToF | Frontkamera: 10 MP 7.999 kr. Læs mere hos Proshop.dk Den bedste skærm på en telefon Handy S Pen-stylus Vanvittigt dyr Stor og glat

Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G er en af de største telefoner på markedet og denne store stylus-fon er vores anden favorit netop nu. Den er dyr, men har også nogle af de bedste specifikationer på en smartphone i 2019.

Skærm: Skærmen på denne telefon er gigantisk og Infinity-O-udskæringen betyder, at den næsten fylder hele fronten.

Batterilevetid: Vores oplevelse af batterilevetiden I Samsung Galaxy Note 10 Plus er, at telefonen holder en hel dag. Hurtigopladningen betyder desuden, at du hurtigt kan få ekstra kraft, hvis du nærmer dig 0%.

Kamera: Kamera-setuppet i Samsung Galaxy Note 10 Plus er ikke det bedste på markedet, men det er stadig imponerende og giver dig mange sjove funktioner at lege med.

Minikonklusion: Samsungs Galaxy Note 10 Plus 5G er en enestående enhed, men egner sig bedst til de, som ønsker en stor telefon og ikke har noget imod at betale lidt ekstra. S10 Plus er nok bedre til de fleste, men Note 10 Plus 5G er stadig en fremragende telefon.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Galaxy Note 10 Plus

4. Oppo Reno 5G Pop-up to 5G Lanceringsdato: Maj 2019 | Vægt: 215g | Mål: 162 x 77.2 x 9.3mm | OS: Android 9 | Skærm: 6.6-tommer | Opløsning: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 8GB | Lagerplads: 256GB | Batteri: 4,065mAh | Kamera: 48MP + 13MP + 8MP | Frontkamera: 16MP Fremragende kamera Nydelig mobil Batteriet er ikke imponerende En temmelig stor telefon

Oppo Reno 5G er en 5G-version af Oppo Reno 10x Zoom - en anstændig mellemklasse-telefon fra 2019.

Som i basismodellen har Oppo Reno 5G en udmærket kamera, skærm og ydelse. Den har også fået et nyt design, med et 'haj-finne' pop-up selfie-kamera, som helt sikkert vil imponere til fester. Dette betyder, at skærmen fylder hele fronten og ikke forstyrres af et hak eller tykke kanter. Dette er en af de mere overkommelige 5G-telefoner på markedet lige nu, men det betyder ikke, at den er billig. Den er også temmelig stor, så folk med små hænder vil måske synes, at den er svær at bruge.

Læs hele anmeldelsen: Oppo Reno 5G

5. Samsung Galaxy S20 Ultra Er det en mobil eller en tablet? Lanceringsdato: Marts 2020 | Vægt: 222g | Mål: 166.9 x 76 x 8.8mm | OS: Android 10 | Skærm: 6.9-tommer | Opløsning: 1440 x 3200 | CPU: Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM: 12GB / 16GB | Lagerplads: 128GB/256GB/512GB | Batteri: 5,000mAh | Kamera: 108MP + 48MP + 12MP + ToF | Frontkamera: 40MP 8.644 kr. Læs mere hos Computersalg DK Fremragende skærm Imponerende kameratricks Meget dyr for en telefon at være Den er gigantisk

Samsung Galaxy S20 Ultra er 5G-telefonen til dig, som vil have masser af banebrydende funktioner, specs og tricks i din mobil, uanset prisen. Og du har bare at ignorere prisen, fordi denne telefon ikke alt andet end billig.

Med sin 6,9 tommer AMOLED 120Hz-skærm, 108MP hovedkamera, 100x digital zoom, top-end chipset og naturligvis dens 5G-kompatibilitet, er det svært at ønske mere.

Galaxy S20 Ultra er godt nok ikke en perfekt telefon, og prisen er så høj, at vi hævder, at Samsung Galaxy S20 og S20 Plus sandsynligvis er bedre 5G-telefoner til de fleste, men hvis prisen er ligegyldig, bør denne telefon få en højere placering.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Galaxy S20 Ultra

6. Samsung Galaxy S10 5G Samsungs første 5G-mobil Lanceringsdato: April 2019 | Vægt: 198g | Mål: 162.6 x 77.1 x 7.9mm | OS: Android 10 | Skærm: 6.7-tommer | Opløsning: 1440 x 3040 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 8GB | Storage: 256GB / 512GB | Batteri: 4,500mAh | Kamera: 12MP + 12MP + 16MP + ToF | Frontkamera: 10MP + ToF Fremragende kamera God skærm Dyr Den bliver varm

Samsungs første 5G-telefon var Samsung Galaxy S10 5G - en version af Galaxy S10 Plus som var forberedt på fremtidens netværk, samt havde et par ekstra justeringer og ændringer. Det er den bedste model i S10-serien, både hvad angår pris og funktioner.

Med fire kameraer på bagsiden (og imponerende efterbehandlingssoftware), en fantastisk skærm og det for tiden bedste chipsæt, er det en hæderlig mobil, selvom den sidenhen er gjort lidt overflødig i kraft af Galaxy S20-serien.

Nogle versioner af telefonen med et Exynos-chipset (i Europa og Asien) kan have nogle problemer med batterilevetiden, der kunne være bedre, ligesom telefonerne kunne have en tendens til at blive temmelig varm. Disse problemer opstod ikke i modellen med Snapdragon 855 (i USA).

Læs hele anmeldelsen: Samsung Galaxy S10 5G

7. Xiaomi Mi Mix 3 5G En relativt overkommelig 5G-mobil Lanceringsdato: Maj 2019 | Vægt: 225g | Mål: 157.9 x 74.7 x 9.4mm | OS: Android 9 | Skærm: 6.39-tommer | Resolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6GB | Lagerplads: 64/128GB | Batteri: 3,800mAh | Kamera: 12MP + 12MP | Frontkamera: 24MP + 2MP Nydeligt design Flot skærm der fylder hele fronten Skydemekanismen er lidt bøvlet 4G-modellerne er billigere

Da den første bølge af 5G-telefoner kom på gaden, var Xiaomi Mi Mix 3 5G den billigste model. Dette er en 5G-version af Mi Mix 3, som dog også indeholder en række andre opgraderinger.

Xiaomi Mi Mix 3 5G har et design, hvor skærmen fylder det hele, så de frontvendte kameraer er gemt væk i en pop-up-mekanisme, der holder dem skjult, når du ikke har brug for dem. Der er to selfie-kameraer udover de to kameraer på bagsiden, et rimelig chipsæt og en fin skærm.

Overkommelige 5G-telefoner i mellemklassen er en kategori, som udbygges i 2020. Det kan derfor ske, at Mi Mix 3 5G snart væltes af pinden. I øjeblikket er det dog en af de bedste bud på en 5G-telefon, hvis du vil have en model til en rimelig pris.

Læs hele anmeldelsen: Xiaomi Mi Mix 3 5G

8. OnePlus 7 Pro 5G En af de første 5G-mobiler Lanceringsdato: Maj 2019 | Vægt: 206g | Mål: 162.6 x 75.9 x 8.8mm | OS: Android 9 | Skærm: 6.67-tommer | Opløsning: 1440 x 3120 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6GB / 8GB / 12GB | Lagerplads: 128GB / 256GB | Batteri: 4,000mAh | Kamera: 48MP + 8MP + 16MP | Frontkamera: 16MP Kraftig og skarp skærm Billigere end konkurrenterne Identisk med ikke-5G-versionen Kameraet er godt, ikke fremragende

OnePlus 7 Pro 5G var en af de første 5G-telefoner, og som samtidig var bredt tilgængelig. Her er tale om en 5G-version af OnePlus 7 Pro, og var identisk med denne bortset fra 5G-funktionaliteten. Det betyder, at den har et avanceret chipsæt, god skærm og et pop-up-kamera, ligesom Oppo Reno 5G (men ser ikke helt så skør ud). Den har også hurtig opladning. Jovist, den er ikke lige så hurtig som nogle af de andre telefoner på denne liste, men det afspejles også i prisen hvorfor den kan være et mere overkommeligt bud på en 5G-telefon.

Læs hele anmeldelsen: OnePlus 7 Pro 5G

9. Nubia Red Magic 5G Perfekt til gaming, og ikke så meget andet Lanceringsdato: Marts 2020 | Vægt: 218g | Mål: 168.6 x 78 x 9.8mm | OS: Android 10 | Skærm: 6.65-tommer | Opløsning: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 865 | RAM: 8/12GB | Lagerplads: 128/256GB | Batteri: 4,500mAh | Kamera: 64MP + 8MP + 2MP | Frontkamera: 8MP 144Hz-skærm er ideel til gaming Smarte skulderknapper Ikke højeste opløsning på skærmen Softwarefejl

Nubia Red Magic 5G er nok et af de mindst kendte navne på denne liste, men det betyder ikke, at de ikke har lavet en god 5G-telefon. Telefonen her kan en masse, men den mest interessante funktion er skærmen. Ikke på grund af opløsningen på 1080 x 2340 pixels, men nærmere på grund af opdateringshastigheden på 144Hz, som er højere end nogen anden smartphone i øjeblikket og sikrer en helt jævn oplevelse uden hakken, når indholdet understøtter det.

Red Magic 5G har også masser af kræfter takket være sit Snapdragon 865-chipsæt og op til 12 GB RAM, hvilket er godt, da det primært er en telefon henvendt til gamere. Hvis RGB-lysene ikke afslørede dette, så ville de fysiske skulderknapper gøre det. I den henseende passer den glimrende til 5G, eftersom online og streaming af spil kan nyde godt af den højere båndbredde.

Læs hele anmeldelsen: Nubia Red Magic 5G

10. Samsung Galaxy A90 5G Hvis 5G er vigtigere end alt andet Lanceringsdato: September 2019 | Vægt: 206g | Mål: 164.8 x 76.4 x 8.4mm | OS: Android 9 | Skærm: 6.7-tommer | Opløsning: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6/8GB | Lagerplads: 128GB | Batteri: 4,500mAh | Kamera: 48MP + 8MP + 5MP | Frontkamera: 32MP Kraftigt chipsæt Stor flot skærm Ikke god til nattefotos Intet zoom-kamera

Samsungs Galaxy A-serie er et mere overkommeligt alternativ til Galaxy S-serien, og A90 5G er, som navnet antyder, modellen til de som ønsker en 5G-telefon. Enheden har de samme kvaliteter som i A-serien, herunder en flot skærm og stort batteri, selvom vi ikke var så imponerede over kameraet, der ikke kan måle sig med de øvrige modeller. Samsung Galaxy A90 5G konkurrerer i virkeligheden mest med Xiaomi Mi Mix 3 5G, da de begge er til folk, der ønsker en overkommelig 5G-telefon, som går på kompromis visse steder for at holde prisen nede.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Galxay A90 5G