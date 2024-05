Sonos lancerer Roam 2 - En lille ny højttaler til wi-fi og Bluetooth

Efter utallige rygter har Sonos endelig officielt annonceret sit indtog i hovedtelefonernes verden. Sonos Ace ser ud til at konkurrere med hovedtelefoner som Apples AirPods Max og Sonys WH-1000XM5 . Sidstnævnte kan fås fra cirka 2.500 kroner herhjemme. Sammen med lanceringen af hovedtelefonerne benyttede lydmærket også lejligheden til at lancere sin nye Sonos Roam 2.

Det er rigtigt, anden generation af Sonos' bærbare Bluetooth-højttalere er her og har et lignende udseende og stort set de samme funktioner. Selv om prisen er omtrent den samme, byder den på nogle subtile opgraderinger.

For en pris på 1.499 kroner kan du vælge mellem fem forskellige farver - sort, hvid, oliven, bølge eller solnedgang - samt et design, der omfatter Sonos-logoet, som er placeret over højttalerens gitter og tættere på toppen af højttaleren. Fronten er nu farvematchet, hvilket betyder, at den ikke skiller sig så meget ud som før.

Pris og tilgængelighed

Sonos Roam 2 har en pris på 1.499 kroner. Det er lidt dyrere end originalen, der blev sat til salg for 1.349 kroner.

Den fås i fem farver og er til salg nu hos Sonos.

Ny dedikeret Bluetooth-knap

Den største ændring her er tilføjelsen af en Bluetooth-knap, som gør, at du kan bruge den som en Bluetooth-højttaler direkte ud ad æsken - du behøver ikke længere at forbinde den til det bredere Sonos-økosystem fra starten. Du tænder den og trykker på Bluetooth-parringsknappen i stedet for at skulle trykke længe på tænd/sluk-knappen for at aktivere denne parringsmetode.

Betjeningsknapperne til afspilning - tilbage, afspil eller pause og frem - sidder stadig øverst og er fysiske knapper. Du oplader Roam 2 via en USB-C-port på bagsiden og kan oplade enheden trådløst med en valgfri proprietær oplader, som Sonos sælger for omkring 369 kroner.

Nuværende Roam-ejere, der ønsker at opgradere, kan dog blive skuffede over batterilevetiden, da den stadig kun er på 10 timer. I en verden af ultrabærbare Bluetooth-højttalere er det ikke ligefrem lang tid, og det er et godt stykke bag den større Move 2-højttaler fra Sonos. Vi må se, om der er andre skjulte forbedringer her, men det må vente, til vi får mulighed for at teste Roam 2.

Roam 2 skulle dog lyde mindst lige så godt som Roam, med kraftig lyd og god bas i forhold til dens størrelse. I vores anmeldelse fra 2022 beskrev vi Roam som "årets bedste Bluetooth-højttaler". Den eneste ulempe var egentlig bare batterilevetiden. Du kan stadig integrere Roam 2 med det bredere Sonos-økosystem og styre den fra appen.

Endelig er Roam 2 stadig støv- og vandafvisende med en IP67-klassificering, ligesom originalen.