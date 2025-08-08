Stor rabatt ger det lägsta priset någonsin på denna topprankade 4K Mini LED TV från TCL – spara 5 000 kronor

Missa inte Köp TCL 805 - bästa mini LED TV i budgetklass - billigt hos Amazon.

TCL C855 är en suverän mini LED TV som TechRadar-teamet utsett till bästa mini LED TV i mellanklass just nu. Den har en detaljerad, skarp bild, ett brett utbud av gamingfunktioner, stöd för Dolby Vision och HDR10+, och är otroligt prisvärd.

Om du är på jakt efter en ny TV och tycker att TCL-modellen låter intressant, vill vi tipsa om erbjudandet hos Elgiganten just nu, som låter dig spara hela 5 000 kronor på 85-tumsmodellen av TV:n. Den finns även tillgänglig i storlekar på 65, 75 och 98 tum med liknande rabatter. Om du går in på Elgigantens hemsida står det att du sparar ofattbara 27 000 kronor, men detta stämmer inte riktigt. Detta är jämfört med TV:ns ordinarie pris vid lansering, som låg på 49 990 kronor, men den har sedan dess sänkts i pris och ligger vanligtvis runt 27 990 kronor. Så du får allltså fortfarande en riktigt fin rabatt och det lägsta priset hittills på TV:n sedan den lanserades!

Om du vill ha fler alternativ på TV-apparater, kan du också kolla in vår topplista över bästa TV-apparater.