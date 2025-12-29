Samsung avslöjar två nya Dolby Atmos-soundbars inför CES

Samsung tillhandahöll märkligt nog inga bilder på de nya soundbar-högtalarna, så här är Samsung HW-Q990F från 2025.

Samsung presenterar två nya Dolby Atmos-soundbars inför CES 2026

Samsung HW-Q990H ersätter nuvarande Samsung HW-Q990F

Samsung HW-QS90H är en 7.1.2-kanalig allt-i-ett-soundbar

Samsung kunde uppenbarligen inte vänta till CES 2026 med att visa upp sina nya soundbars för nästa år och har nu presenterat två nya modeller. Tyvärr har företaget inte delat några bilder än, så hur de faktiskt ser ut får vi vänta med att se.

Det vi däremot vet är att två nya high-end-modeller är på väg: Samsung HW-Q990H och Samsung HW-QS90H. Vi kommer att vara på plats på CES och räknar med att både få se och höra dem i verkligheten då.

Den första modellen är ingen överraskning. HW-Q990H är efterföljaren till femstjärniga Samsung HW-Q990F, som vi rankar som den bästa soundbaren för Dolby Atmos när det gäller maximal, omslutande ljudupplevelse.

Det nya systemet låter mycket likt föregångaren, vilket inte är oväntat eftersom den här typen av flaggskeppsmodeller sällan förändras dramatiskt från år till år. Det handlar även här om ett system i fyra delar: själva soundbaren, två trådlösa bakhögtalare samt en trådlös subwoofer.

Totalt är det ett 11.1.4-kanaligt Dolby Atmos-system, där soundbaren står för sju kanaler framtill samt två uppåtriktade höjdkanaler. Bakhögtalarna har vardera två vinklade surroundhögtalare samt en uppåtriktad högtalare, medan subwoofern återigen är en kompakt modell med dubbla åttatums-element.

Samsung har varit sparsamma med specifikationer men bekräftar två nya ljudfunktioner: Sound Elevation och Auto Volume. Sound Elevation ska lyfta dialogen mot mitten av skärmen för ett mer naturligt ljud, något som många soundbars redan försöker åstadkomma, men som Samsung menar sig nu göra ännu bättre.

Auto Volume låter särskilt lovande. Funktionen ska hålla volymen jämn mellan olika innehåll och kanaler, vilket kan innebära ett slut på plötsligt högljudda reklamavbrott eller märkligt lågmälda äldre filmer. Ett jämnt ljud utan att ständigt behöva justera volymen låter onekligen lockande.

Inget pris eller lanseringsdatum har presenterats, men Samsung brukar släppa sina flaggskeppssoundbars på våren.

Den andra modellen, Samsung HW-QS90H, är ett flaggskepp av ett annat slag. Det är en allt-i-ett-soundbar, alltså tänkt att användas utan separat subwoofer eller bakhögtalare, även om Samsung inte har uteslutit möjligheten att bygga ut systemet.

Återigen, vi har ingen bild på den nya Samsung HW-QS90F, så här är en bild på QS700F i upprätt läge för väggmontering, som kan vara lik. (Image credit: Future)

Den erbjuder ett 7.1.2-kanaligt Dolby Atmos-ljud med totalt 13 högtalarelement, inklusive fyra baselement som Samsung kallar ett Quad Bass Woofer-system. Målet är att leverera ett kraftfullt basljud utan behov av en extern subwoofer.

Precis som tidigare Samsung-modeller kan soundbaren användas både liggande på en möbel eller roteras för väggmontering, en lösning vi tidigare sett i Samsung HW-QS700F och som fungerade mycket bra i våra tester.

HW-QS90H positioneras som en direkt konkurrent till Sonos Arc Ultra inom segmentet kraftfulla allt-i-ett-soundbars, även om högtalarkonfigurationen i vissa avseenden ligger närmare den ursprungliga Sonos Arc. Det ska bli intressant att se hur modellerna står sig mot varandra, särskilt eftersom Samsung sannolikt undviker vissa av de begränsningar vi stötte på hos Arc Ultra, som avsaknad av HDMI-genomgång och DTS-stöd – även om Samsung ännu inte har bekräftat detta.

Det är i nuläget oklart om HW-QS90H får stöd för Sound Elevation eller Auto Volume, då Samsung endast nämnt dessa funktioner i samband med HW-Q990H. De hade dock varit minst lika användbara även här.

