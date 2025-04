Samsung har nu officiellt lanserat Galaxy XCover7 Pro – en robust telefon som bjuder på en sällsynt återgång till det grundläggande: ett utbytbart batteri på 4 350 mAh, något som saknas i de flesta moderna enheter.

Den nya telefonen drivs av ett 4 nm Snapdragon 7s Gen 3-chipset i mellanklassen, tillsammans med 6 GB RAM och 128 GB inbyggd lagring, som kan utökas med microSD-kort upp till 2 TB.

XCover7 Pro har en 6,6-tums FHD+ TFT LCD-skärm med uppdateringsfrekvens på 120 Hz, bildförhållande på 20:9, pekfunktion som fungerar med handskar och Samsungs Vision Booster-teknik för förbättrad synlighet. Skärmen skyddas av Corning Gorilla Glass Victus+, vilket gör den tålig mot fall, repor och rengöringsmedel som etanol och klorbaserade lösningar.

