Logitech lanserar vikbar mus för dig som arbetar på språng och den kan laddas för 22 timmars användning på bara en minut

Den nya musen erbjuder upp till 30 dagars batteritid och sägs minska muskelbelastningen

Endast en fjärdedel av yrkesverksamma använder mus i offentliga miljöer, trots att tre av fyra äger en

Mobi Fold kostar från 949 kronor och fungerar med de flesta stora operativsystem

Logitech har presenterat sin allra första vikbara mus, framtagen för hybridarbetare och yrkespersoner som ofta behöver jobba när de är på resande fot.

Företaget menar att nya Logitech Mobi Fold fyller ett "produktivitetsgap på språng", där många användare egentligen föredrar att arbeta med en separat mus, men väljer att lämna den hemma eftersom den tar upp för mycket plats.

Tack vare den vikbara konstruktionen kan musen fällas ihop till nästan halva sin storlek, vilket gör den enklare att förvara i datorfodral och andra mindre väskor.

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Logitech Mobi Fold

Förutom att göra musen mer lättplacerad i små utrymmen fungerar själva vikmekanismen även som strömbrytare. Musen startar automatiskt när du fäller upp den och stängs av när du fäller ihop den igen.

Det innebär att inga extra knappar behövs, men framför allt gör det strömhanteringen smidigare när du är på språng, vilket bidrar till att förlänga batteritiden.

Just batteritiden är imponerande. Logitech uppger att Mobi Fold kan användas i upp till 30 dagar mellan laddningarna. Behöver du ladda snabbt räcker det dessutom med en enda minuts laddning för att få upp till 22 timmars användning.

Och problemet verkar vara verkligt, åtminstone om man ska tro Logitech. Tre av fyra yrkesverksamma (72 procent) äger en datormus, men endast en fjärdedel (26 procent) använder den när de arbetar i offentliga miljöer.

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Företaget hävdar också att Mobi Fold minskar muskelbelastningen med 22 procent jämfört med att använda den inbyggda styrplattan i en laptop.

I samband med lanseringen lyfte Logitech fram musens funktion Adaptive Touch Scrolling, som automatiskt balanserar precision och hastighet beroende på vad användaren gör.

Användare kan dessutom anpassa två programmerbara knappar via Logi Options+-appen för exempelvis appväxling eller skärmdumpar.

Mobi Fold kan anslutas till upp till tre enheter samtidigt via Bluetooth och fungerar med alla större operativsystem, inklusive Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS och Android.

Användare av ChromeOS och Android får dessutom tillgång till nästan omedelbar parkoppling, då Mobi Fold är den första inmatningsenheten som fått Googles Fast Pair-certifiering.

Den finns tillgänglig att köpa redan nu och kostar 949 kronor.