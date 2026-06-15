Arbetstagare lägger timmar varje vecka på att "barnvakta" AI för att säkerställa att den faktiskt gör sitt jobb

Fyra av fem uppger att AI gör dem mer produktiva, men bara en av fem anser att arbetsgivaren faktiskt gynnas av det

Arbetstagare lägger mer tid på att "barnvakta" AI än att faktiskt skriva promptar

Traditionella mätvärden visar inte hur många AI-sessioner som faktiskt misslyckas

Ny forskning hävdar att nio av tio brittiska digitala arbetstagare nu använder AI i jobbet, vilket placerar brittiska arbetstagare före sina amerikanska motsvarigheter (84 %). Trots det beskriver endast 42 % sina arbetsplatser som AI-först, vilket tyder på att det fortfarande finns utmaningar kvar att lösa.

På ett personligt plan medger fyra av fem (78 %) att AI gör dem mer produktiva, men endast en av fem (18 %) anser att det har någon betydande effekt på organisationens övergripande resultat.

Det beror sannolikt på att även om den genomsnittliga arbetstagaren sparar omkring 12 timmar i veckan genom automatisering, går ungefär hälften av den tiden – 6,3 timmar – åt till att "barnvakta" AI, enligt rapporten från Glean.

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Den dolda kostnaden bakom AI-produktiviteten

I slutändan gör AI det möjligt för anställda att arbeta snabbare, men den eliminerar inte arbetet helt. I stället förändras rollerna till att bli mer övervakande, där medarbetare vanligtvis lägger mer tid på att kontrollera AI arbete (38 %) än på att faktiskt be AI utföra uppgifter (36 %). "Det dolda arbetet håller på att bli ett kvalitetsproblem", konstaterar företaget.

Glean menar att "notan för upprensningen växer". Mer än en tredjedel av alla AI-sessioner misslyckas helt, samtidigt som 77 % av brittiska arbetstagare har behövt rätta eller göra om AI-genererat arbete under den senaste månaden. Hela 26 % har behövt göra det redan under den senaste veckan.

– Alltför många företag behandlar AI-användning som ett fåfängomått: fler licenser, fler promptar och högre användning, säger Dr Rebecca Hinds, chef för Work AI Institute, och antyder att produktivitetsvinsterna till stor del överskattas.

Samtidigt som IT-avdelningar utsätts för ett allt större tryck att leverera avkastning på investeringarna står det klart att mätvärden måste ta hänsyn till betydligt mer än bara den totala tid som sparas. Genom att omvärdera AI faktiska påverkan kan företag få bättre insyn i felrättning, förfining av promptar och validering av resultat – och därmed förstå var tekniken faktiskt levererar störst nytta.