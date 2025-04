Samsungs katastrofala lansering av One UI 7 är äntligen på rätt spår igen – Galaxy S22 får uppdateringen tidigare än väntat

Samsung Galaxy S22-enheter har fått One UI 7 tidigare än väntat

Det tyder på att Samsungs mjukvarulansering går smidigare

Vi börjar se vilka funktioner dessa äldre enheter kommer få

Samsungs lansering av One UI 7 har varit allt annat än ideal, men det verkar nu som att saker och ting äntligen är på rätt spår – Samsung-telefoner verkar nämligen få sina nya funktioner tidigare än planerat.

Uppdateringen till äldre Samsung-enheter i april (utanför betaprogram) kändes redan försenad – särskilt med tanke på att Googles Android 16-presentation vid I/O närmar sig (One UI 7 baseras på Android 15), och att evenemanget hålls redan den 20–21 maj – och det blev inte bättre av att ett allvarligt fel upptäcktes som orsakade ytterligare förseningar i Samsungs mjukvarulansering.

Sedan dess har problemet åtgärdats och uppdateringen har återupptagits och ännu bättre: enligt rapporter (via SammyGuru) har enheter så gamla som Samsung Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 och Galaxy Z Flip 4 börjat få One UI 7 i Sydkorea.

Samsung Galaxy Z Flip 4. (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Det är anmärkningsvärt eftersom Samsung tidigare sagt att dessa äldre koreanska modeller inte skulle få uppdateringen förrän någon gång i maj – vilket innebär att vi inte bara är tillbaka på rätt spår, utan till och med före schemat.

Vi kan behöva vänta lite längre på att samma telefoner ska få One UI 7 i andra regioner, men det här är ett tydligt tecken på att vi (lyckligtvis) inte ska behöva vänta särskilt länge till på uppdateringen till Android 15.

Hur kommer One UI 7 att se ut på äldre telefoner?

Med One UI 7 nu tillgängligt på fler Galaxy-enheter utanför Galaxy S25-serien blir det också tydligare vilka funktioner dessa telefoner får – och vilka som uteblir.

Nyare enheter bör redan ha One UI 7. (Image credit: Samsung / Future)

Galaxy AI-funktioner som Now Brief och Audio Eraser saknas, vilket var väntat, men äldre modeller verkar få en nedtonad version av Now Bar (Samsungs motsvarighet till iPhones Dynamic Island), även om det hittills mest ser ut som en mer avancerad mediekontrollpanel.

De får dock ta del av One UI 7:s olika visuella uppdateringar, såsom förbättrad anpassning av appskärmen, uppgraderade ikoner (inklusive batteriikonen) och nya Game Booster-kontroller så att du kan anpassa din upplevelse för olika spel.

Vi förväntar oss också att få se några användbara verktyg för produktivitet, säkerhet och kamera på de äldre modellerna, baserat på Samsungs fullständiga sammanställning av One UI 7-funktioner.

När fler enheter får uppdateringen bör vi få en tydligare bild av vilka One UI 7-funktioner som kommer att vara tillgängliga för alla – och med tanke på att Samsung nu verkar ligga före i lanseringsschemat, lär det inte dröja länge innan vi får tillgång till de nya funktionerna.