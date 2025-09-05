Samsung har lanserat Galaxy S25 FE med större batteri och ny selfiekamera

För den som vill ha det bästa Samsung har att erbjuda utan att tömma bankkontot behöver man inte leta längre än till FE-produkterna. Dessa Fan Editions är lite billigare versioner av premiumenheterna som behåller de viktigaste funktionerna.

Vanligtvis släpps FE-versionerna av samma års Galaxy S-telefoner under hösten och i år är inget undantag. Samsung har precis lanserat Galaxy S25 FE med några efterlängtade förbättringar.

Stora och små förbättringar

Vid första anblick har lite förändrats jämfört med Samsung Galaxy S24 FE och designen på Samsung Galaxy S25 FE är nästan identisk. Telefonen är något tunnare och ramarna har blivit smalare. AMOLED-skärmen på 6,7 tum med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz är dock densamma.

De bakre kamerorna förblir oförändrade. Du får återigen en huvudkamera på 50 MP, en vidvinkelkamera på 12 MP och en telefotokamera på 8 MP med 3x optisk zoom. Selfiekameran har uppgraderats och har nu en sensor på 12 MP. Samsungs ProVisual Engine bidrar också till bättre bilder överlag.

Galaxy AI-funktionerna från de andra Galaxy S25-telefonerna finns också här. Tänk på Generative Edit, som kan flytta, ta bort eller lägga till objekt i en bild. Audio Eraser, som låter dig ta bort oönskade ljud från en video, är också inkluderad.

(Image credit: Samsung)

Batteriet har dessutom fått en rejäl uppgradering. Kapaciteten har ökat till 4 900 mAh, och snabbladdningen är nästan dubblerad från 25 W till 45 W. Galaxy S25 FE har därmed exakt samma batterispecifikationer som den dyrare Samsung Galaxy S25 Plus.

Prestandaökningen är något mindre. Galaxy S24 FE använde ett Exynos 2400e-chip, medan Galaxy S25 FE nu använder det vanliga Exynos 2400, som är något snabbare, återigen ihopkopplat med 8 GB RAM. När det gäller prestanda ligger Galaxy S25 FE därför ungefär på samma nivå som Galaxy S24 Plus. Dessutom är ångkammaren större, vilket bör bidra till att telefonen inte överhettas lika snabbt.

Du får tillgång till hela utbudet av Galaxy AI-funktioner. Galaxy S25 FE har till och med en fördel jämfört med de andra enheterna i serien, eftersom den kör Android 16 med One UI 8 direkt ur förpackning, precis som Galaxy Z Flip 7, och även drar nytta av sju års programvaruuppdateringar.

De rekommenderade priserna har inte förändrats. Samsung Galaxy S25 FE börjar på 8 990 kronor (8 GB + 128 GB) och versionen med 256 GB lagringsutrymme kostar 9 990 kronor. För första gången finns FE-versionen även med 512 GB lagringsutrymme, men den är inte tillgänglig i Sverige vid lanseringen.