Samsung Galaxy Z Flip 7 kan få det chip vi hoppades på

En av de mer oroande ryktena kring Samsung Galaxy Z Flip 7 har varit att den skulle använda ett Exynos 2500-chip. Även om det skulle vara ett lyft från Snapdragon 8 Gen 3 som används i Samsung Galaxy Z Flip 6, är det inte det mest eftertraktade alternativet.

Det hade istället varit Snapdragon 8 Elite, efterföljaren till Gen 3, som förväntas vara mer kapabel än Samsungs egen Exynos-variant. Men nu finns det hopp om att vi faktiskt kan få Snapdragon 8 Elite.

Den grekiska sajten TechManiacs uppger att Samsung Galaxy Z Flip 7 kommer att använda detta chip, tillsammans med ett större batteri på 4 300 mAh (jämfört med 3 700 mAh i Z Flip 6), en större yttre skärm på 4 tum (jämfört med 3,4 tum) och samma huvudkamera på 50 MP och ultravidvinkelkamera på 12 MP som tidigare.

