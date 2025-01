Samsung Galaxy S25 - specifikationer: alla viktiga ryktade specifikationer för varje modell

Den fortfarande ryktade Samsung Galaxy S25 och dess syskon kan komma att rankas bland de absolut bästa telefonerna 2025 och nu är det inte långt kvar till lanseringen, som är planerad till den 22 januari.

Även om inget kan bekräftas om dessa telefoner förrän dess, har vi en god uppfattning om vad vi kan förvänta oss, tack vare en mängd läckor och rykten.

Således, kombinerat med våra egna kvalificerade gissningar, har vi kunnat skriva ihop den här listan över de sannolika specifikationerna du kan förvänta dig av dessa telefoner. Så läs bara vidare för allt vi tror oss veta hittills.

Samsung Galaxy 25 - ryktade specifikationer

Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S25 - ryktade specifikationer Skärm 6,2-tums AMOLED Upplösning 1080 x 2340 pixlar Uppdateringsfrekvens 120Hz Chipset Snapdragon 8 Elite Bakre kameror 50 MP vidvinkels, 12 MP ultravidvinkels, 10 MP telefoto (3x zoom) Selfiekamera 12MP RAM 12GB Lagring 128GB, 256GB, 512GB Batteri 4 000mAh

Standardmodellen Samsung Galaxy S25 kommer inte att ha lika mycket avancerad teknik som Samsung Galaxy S25 Ultra, men den här telefonen kan fortfarande imponera.

Rykten tyder på att Samsung Galaxy S25 kommer att ha en skärm på ungefär 6,2 tum och även om upplösningen inte har läckt ut, förutspår vi att den blir 1080 x 2340, precis som Samsung Galaxy S24, eftersom den ryktade skärmstorleken är densamma.

Det skulle motsvara en pixeltäthet på cirka 416 pixlar per tum och Samsung Galaxy S25 kommer också säkert att ha en uppdateringsfrekvens på 120 Hz, eftersom dess föregångare har det och eftersom högre uppdateringsfrekvenser vanligtvis reserveras för gamingtelefoner.

Det har funnits viss oenighet om vilken chipset som kommer att användas, men källor verkar nu mestadels vara överens om att Samsung Galaxy S25 kommer att utrustas med Snapdragon 8 Elite, som är Qualcomms bästa chipset för telefoner just nu. Ett nyligen gjort prestandatest listade dock Exynos 2500, så det finns fortfarande en möjlighet att den kan användas.

Flera läckor antyder också att Samsung Galaxy S25 kommer att ha 12 GB RAM. Det är mer än de 8 GB som finns i Galaxy S24. Men även om dessa läckor stämmer är det möjligt att det också kommer att finnas modeller med 8 GB. Dock har minst en läcka specifikt sagt att grundkonfigurationen av Galaxy S25 kommer att ha 12 GB, så vi misstänker att det inte kommer att finnas några modeller med 8 GB.

Lagringskapaciteter för Samsung Galaxy S25 har läckt ut som 128 GB och 256 GB – även om det är möjligt att en 512 GB-modell också kommer att säljas i vissa regioner, precis som fallet var med Galaxy S24. En läcka pekar till och med på en 1 TB Galaxy S25, men vi tvivlar på att Samsung skulle inkludera så mycket lagring i den.

En annan Galaxy S25-läcka pekar däremot på 256 GB och 512 GB men inte 128 GB. Detta gäller dock för Indien, så andra regioner kan variera.

När det gäller kameror rapporterar TechManiacs att de kommer att vara desamma som på Samsung Galaxy S24, vilket innebär en huvudkamera på 50 MP, en ultra-vidvinkelkamera på 12 MP, en telefotokamera (med 3x optisk zoom) på 10 MP och en selfiekamera på 12 MP. En annan källa har också bekräftat detta kamerarykte för Galaxy S25.

Vi tar detta med en nypa salt eftersom inte många läckor har detaljerat kamerorna, men vi förväntar oss åtminstone en trippelkamera igen, eftersom många bilder på Galaxy S25 har dykt upp, alla med det antalet linser.

Slutligen har vi hört att Samsung Galaxy S25 också kan ha samma storlek på batteriet som S24, på 4 000 mAh, och att den kan ladda med 25W igen. Det kan dock stödja Qi2 trådlös laddning den här gången, vilket gör det möjligt att fästa magnetiska tillbehör på ett liknande sätt som Apples MagSafe.

Samsung Galaxy 25 Plus - ryktade specifikationer

Samsung Galaxy S24 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S25 Plus - ryktade specifikationer Skärm 6,7-tums AMOLED Upplösning 1440 x 3120 pixlar Uppdateringsfrekvens 120Hz Chipset Snapdragon 8 Elite Bakre kameror 50 MP vidvinkels, 12 MP ultravidvinkels, 10 MP telefoto (3x zoom) Selfiekamera 12MP RAM 12GB Lagring 256GB, 512GB Batteri 4 900 mAh

Information antyder att Samsung Galaxy S25 Plus kommer att ha en 6,66-tumsskärm, som troligen kommer att marknadsföras som 6,7 tum, precis som skärmen på Samsung Galaxy S24 Plus.

Vi kan därför anta att dess övriga skärmspecifikationer till stor del kan matcha S24 Plus, vilket kanske innebär en upplösning på 1440 x 3120 för cirka 513 pixlar per tum. Galaxy S25 Plus kommer också med största sannolikhet att ha en uppdateringsfrekvens på 120 Hz, eftersom det är standard för avancerade enheter.

När det gäller chipset förväntar vi oss ett Snapdragon 8 Elite. Faktum är att Snapdragon 8 Elite förmodligen kommer att användas i varje modell i Galaxy S25-serien. Vissa prestandatester antyder att Snapdragon 8 Elite till och med kan prestera bättre än chippet i iPhone 16 Pro Max, vilket skulle kunna bli en stor framgång för Samsung.

Men precis som med grundmodellen Galaxy S25 kan vi inte helt utesluta att en annan chipset, eller olika chipsets för olika regioner, kan användas.

Oavsett vilket kommer Snapdragon 8 Elite enligt uppgift att kombineras med 12 GB RAM i Samsung Galaxy S25 Plus, vilket skulle vara oförändrat från Galaxy S24 Plus. När det gäller lagringsutrymme har vi hört att Samsung kommer att hålla sig till samma kapaciteter som den nuvarande modellen, vilket innebär versioner på 256 GB och 512 GB. Dock föreslår en källa att det också kan finnas en S25 Plus med 1 TB.

Vår enda egentliga kamerainformation kommer från läckta bilder som visar tre bakre linser och från de två rapporter som är länkade i sektionen om Samsung Galaxy S25, som pekar på samma megapixelantal som Galaxy S24 Plus. Detta skulle innebära en huvudkamera på 50 MP, en ultra-vidvinkelkamera på 12 MP, en telefotokamera (förmodligen med 3x optisk zoom) på 10 MP och en selfiekamera på 12 MP.

Från samma källor har vi också hört att Samsung Galaxy S25 Plus kommer att ha ett 4 900 mAh-batteri, precis som sin föregångare. Vi har även hört att den återigen kommer att laddas med 45W och att den, precis som resten av S25-serien, kommer att stödja Qi2 magnetisk trådlös laddning.

Samsung Galaxy 25 Ultra - ryktade specifikationer

Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Philip Berne / Future)

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S25 Ultra - ryktade specifikationer Skärm 6,9-tumsAMOLED Upplösning 1440 x 3120+ pixlar Uppdateringsfrekvens 120Hz Chipset Snapdragon 8 Elite Bakre kameror 200 MP vidvinkels, 50 MP ultravidvinkels, 50 MP telefoto (5x zoom), 10 MP telefoto (3x zoom) Selfiekamera 12MP RAM 12GB, 16GB Lagring 256GB, 512GB, 1TB Batteri 5 000 mAh

De bästa specifikationerna förväntas reserveras för Samsung Galaxy S25 Ultra, som enligt rykten kommer att ha en 6,86-tumsskärm, troligtvis marknadsförd som 6,9 tum. Det skulle göra den något större än Samsung Galaxy S24 Ultras 6,8-tumsskärm.

Vi har ännu inte hört vilken upplösning skärmen på Galaxy S25 Ultra kommer att ha, men med tanke på den sannolika storleksökningen finns det en chans att den blir högre än de 1440 x 3120 som Galaxy S24 Ultra erbjuder. Vi har inte heller hört vilken uppdateringsfrekvens skärmen kommer att ha, men vi är nästan säkra på att det blir 120 Hz, eftersom det är standard för de flesta avancerade telefoner.

Precis som resten av Samsung Galaxy S25-serien sägs Galaxy S25 Ultra ha ett Snapdragon 8 Elite-chipset. Faktum är att vi är ännu säkrare på att denna modell kommer att få det jämfört med de andra, eftersom vissa läckor pekar på andra chipsets för resten av serien, men inte för denna. Qualcomm har i princip bekräftat att Snapdragon 8 Elite kommer att användas i åtminstone några S25-modeller och Ultra är den främsta kandidaten.

Vi har också hört att Galaxy S25 Ultra kan ha 16 GB RAM, även om en annan läcka föreslår att bas RAM-mängden kommer att vara 12 GB, med 16 GB endast tillgängligt i dyrare modeller. Oavsett vilket skulle det vara en förbättring jämfört med de 12 GB som finns i varje konfiguration av Galaxy S24 Ultra och det borde ge en boost till eventuella Galaxy AI-funktioner. En nyare läcka antyder dock att telefonen kanske bara kommer i en 12 GB-konfiguration, så vi är inte säkra på om 16 GB kommer att erbjudas.

Det finns inte mycket nyheter om lagring, men Galaxy S24 Ultra finns med 256 GB, 512 GB eller 1 TB lagring och vi tror att samma kapaciteter sannolikt kommer att erbjudas igen. Faktum är att den enda verkliga lagringsläcka vi har hört pekar på detta.

Kamerorna kan dock få en uppgradering, med flera källor som antyder att Galaxy S25 Ultra kommer att ha en ny 50 MP ultra-vidvinkelkamera, jämfört med 12 MP på den nuvarande modellen. Däremot rapporteras de andra kamerorna inte förändras, vilket skulle innebära en huvudsensor på 200 MP, en telefotokamera på 50 MP och 5x samt en telefotokamera på 10 MP och 3x, tillsammans med en selfiekamera på 12 MP.

Antalet kameror kommer troligen inte heller att ändras, eftersom flera bilder på Galaxy S25 Ultra visar samma kamerasetup som på Galaxy S24 Ultra.

Batteriet i Galaxy S25 Ultra kommer enligt uppgifter inte heller att bli större än det i S24 Ultra, med läckor som antyder att det återigen blir 5 000 mAh och att det återigen kommer att laddas med 45W, men med tillägg av Qi2 magnetisk trådlös laddning.

Galaxy S25 Ultra kan också ha 25W trådlös laddning, vilket skulle vara en ökning från de 15W som Galaxy S24 Ultra erbjuder, även om Qi2 vanligtvis toppar vid 15W, så vi är inte helt övertygade om detta.

Samsung Galaxy 25 Slim - ryktade specifikationer

Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Utöver Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus och Galaxy S25 Ultra har läckor antytt att en Samsung Galaxy S25 Slim är på väg och denna modell kan lanseras tillsammans med de andra.

Vi vet dock ännu inte mycket om den. Baserat på vad vi hört kan Samsung Galaxy S25 Slim ha en bättre kamera än basmodellen Galaxy S25. En uppgift antyder till och med att Galaxy S25 Slim kommer att ha en kamera på "Ultra"-nivå.

Så den kan imponera när det gäller fotografering och självklart bör den också vara tunnare än resten av S25-serien. Det rapporteras dock att Samsung inte har lyckats göra Galaxy S25 Slim så tunn som de hade hoppats.

Vi har också sett ett prestandatest för Galaxy S25 Slim, som avslöjar ett Snapdragon 8 Elite-chipset och 12 GB RAM.

Vi vet egentligen inte mycket mer om denna telefon, vilket är anledningen till att vi inte inkluderat en specifikationsöversikt. Men vi kan förutspå att den troligen kommer att ha en 120 Hz uppdateringsfrekvens, precis som resten av S25-serien.