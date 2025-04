Det verkar som att One UI 7 äntligen rullas ut till Samsung Galaxy S23 och Galaxy S24 FE

Utrullningen av One UI 7, Samsungs version av Android 15, har varit ganska utdragen hittills – men nu verkar det som att det finns ljus i mjukvarutunneln, då både Samsung Galaxy S23 och Galaxy S24 FE nu börjar få sina uppdateringar.

Rapporter om uppdateringarna börjar dyka upp från olika håll, där SamMobile noterar att Galaxy S23-enheter nu får mjukvaran och den välkända läckan @tarunvats33 rapporterar att One UI 7 nu även kommer till Galaxy S24 FE.

Det finns dock ett förbehåll – utrullningen har hittills bara observerats i Samsungs hemland Sydkorea, men det borde inte dröja länge innan dessa enheter får One UI 7 även i resten av världen.

