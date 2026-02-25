“Det här är en funktion vi knappt kan vänta med att testa” — 6 stora Galaxy S26-uppdateringar för Ultra och dess syskon som kan förändra hur du använder din telefon

Vid första anblick är hela nya Samsung Galaxy S26-serien otroligt enhetlig, vilket kanske inte låter som en stor sak, men det är faktiskt ett avsteg för Galaxy-serien eftersom Ultra-modellen vanligtvis skiljer sig tydligt från sina syskon.

Den här nya, enhetliga designen är enligt mig den första stora S26-uppdateringen, och den räknas som dagens första stora avslöjande från Samsung Galaxy Unpacked i februari 2026 i San Francisco, Kalifornien.

Ny, enhetlig design

För Ultra innebär designförändringen rundare hörn och slutet för titanchassin. Faktum är att alla tre telefoner nu använder aluminium, även om Samsung säger att Armor Aluminum i S26 Ultra är mer robust än aluminiumet i S26 och S26 Plus. S26 Ultra är också tunnare och lättare än någonsin (men med en högre kameramodul).

Alla uppdateringar gäller inte alla tre telefoner. Kamerorna i S26 och S26 Plus är i princip oförändrade jämfört med S25-modellerna. Det gäller däremot inte S26 Ultra.

Ljusare kameror

Ur ett perspektiv lämnar Galaxy S26 Ultra-uppdateringen de många kamerorna oförändrade:

Huvudkameran är fortfarande 200 MP (vidvinkel)

Ultravidvinkel är fortfarande 50 MP

Telefoto 3x är 10 MP

Telefoto 5x är 50 MP

Men två av linserna du använder mest är enligt Samsung betydligt ljusare: 200 MP-linsen är 47 % ljusare och 50 MP 5x-linsen är 37 % ljusare. Hur har Samsung gjort det? De har sänkt bländartalen på båda linserna (200 MP från f/1,7 till f/1,4 och 50 MP från f/3,4 till f/2,9), vilket gör dem vidare och bättre på att fånga ljus. Det kan ge tydliga förbättringar i svagt ljus och nattfoto.

Du kan också få bättre selfies i hela S26-serien. Selfiekamerorna på 12 MP i S26 Ultra, S26 Plus och S26 har nu ett synfält på 85 grader.

Vridbar video

S26 Ultra får också den största delen av videouppgraderingarna, inklusive den nya Super Steady-funktionen som i praktiken placerar en virtuell gimbal i telefonen, så att du kan vrida den 360 grader medan bilden förblir stabil och jämn. Det här är en funktion jag verkligen ser fram emot att testa.

S26 Ultra erbjuder dessutom videoinspelning i 8K 30 fps samt stöd för Advanced Professional Codec, en funktion som kanske inte betyder mycket för de flesta användare men som kan glädja videoproffs.

AI överallt och Perplexity

Den redan omfattande uppsättningen AI-verktyg i tidigare Galaxy-telefoner växer ytterligare med S26-serien.

Först och främst finns originaltrion kvar:

Samsung Galaxy AI

Bixby

Google Gemini

Men det finns uppgraderingar över hela linjen och dessutom ännu en AI-modell: Perplexity — mer om den strax.

Google Gemini ger Galaxy S26-serien dess första kontakt med så kallade agentiska funktioner. För tillfället kan du till exempel be Gemini boka en Uber åt dig, där den hanterar flera steg i bakgrunden men fortfarande låter dig ta över när som helst — ett litet Gemini-fönster visar vad som händer.

Samsung uppgraderar också Now Brief-funktionen som introducerades förra året så att du kan läsa notiser och lägga till detaljerna i dina sammanfattningar.

Det finns även en funktion liknande Google Magic Cue som kallas Now Nudge, som ska ge kontextuella förslag i meddelanden baserat på information från kalendern och bilder i galleriet. Föreställ dig att du chattar med en släkting — Now Nudge kan då föreslå bilder från ett nyligt födelsedagsfirande att dela.

Bixby får också en uppdatering. Samsung säger att den fortfarande är bäst när du behöver hjälp med telefonen (eller vill ändra en inställning), men i Galaxy S26-serien kommer Bixby även använda Perplexity för att svara på mer allmänna frågor som inte nödvändigtvis rör telefonen.

Dessutom kommer Circle to Search bli smartare och nu kunna identifiera flera objekt i en och samma sökning.

Den mest privata mobilskärmen någonsin?

En av de största och mest uppmärksammade uppdateringarna är nya Privacy Display. Den finns bara på Galaxy S26 Ultra men kan vara ett tekniskt genombrott.

Kort sagt hindrar Privacy Display nyfikna blickar från att se vad som finns på din skärm. Det är en hårdvarufunktion som bokstavligen gör att personer som tittar från sidan (vänster, höger, uppifrån eller nedifrån) inte kan se något, medan bilden fortfarande är tydlig för dig.

Dessutom behöver det inte gälla hela skärmen. Privacy Display arbetar på pixelnivå och kan gråtona bara en del av skärmen, exempelvis notiser. Den kan också ställas in att endast fungera i vissa appar, som Meddelanden eller bankappar.

Det är troligen funktionen folk kommer prata om långt efter att Unpacked-evenemanget är över.

Mer kraft, snabbare åtkomst

Alla tre Galaxy S26-telefoner använder andra generationens Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Samsung hävdar att chippet är snabbt i CPU-, NPU- och GPU-uppgifter.

För att hindra den extra prestandan från att överhetta telefonen har Samsung även uppgraderat ångkammaren i S26 Ultra.

Slutligen vet vi ännu inte om batteritiden har blivit bättre (S26 Ultra har fortfarande 5 000 mAh, S26 Plus 4 900 mAh och S26 4 300 mAh), men Samsung lovar att alla telefoner laddar snabbare både med kabel och trådlöst.

S26 Ultra stöder nu 60 W snabbladdning via kabel, vilket ska kunna ge 75 % laddning på 30 minuter.

S26 stöder en 25 W-laddare och S26 Plus fungerar med en 45 W-laddare.

De trådlösa laddningshastigheterna har också ökat: S26 Ultra stöder en ny 25 W trådlös laddare, S26 Plus 20 W och S26 15 W.

Vad betyder allt detta?

Det här är de största uppdateringarna, men det finns många mindre också (även färgerna är nya), och vi vet ännu inte hur stor påverkan funktionerna får förrän vi själva får testa hela Samsung Galaxy S26-serien. Den processen bör börja redan i dag.