Google lovar fler GPU-uppdateringar för Pixel 10-ägare

Google Pixel 10-telefonerna verkar vara på gång att få uppgraderingar.

Grafikprestandan i Pixel 10 har ifrågasatts

Google bekräftar att fler uppdateringar är på väg

Dessa kan inkludera de senaste GPU-drivrutinerna

Frågetecken kring grafikprestandan på Pixel 10-telefonerna har funnits redan innan modellerna lanserades officiellt. Nu har Google bekräftat att fler uppdateringar för GPU:n (Graphics Processing Unit) är planerade.

Uttalandet kommer från en Google-representant till sajten Android Authority, efter en fråga om grafikkretsen i Pixel 10-serien – en PowerVR-GPU utvecklad av Imagination Technologies.

”Vi fortsätter att förbättra drivrutinskvaliteten i våra månatliga och kvartalsvisa systemuppdateringar”, står det i uttalandet. ”Till exempel innehöll de senaste uppdateringarna i september och oktober förbättringar av drivrutinerna. I framtida uppdateringar planerar vi fler GPU-fokuserade uppdateringar."

Dessa systemuppdateringar kallas ofta Pixel Drops och nästa väntas släppas någon gång i december. Om du upplever sämre spel- eller grafikprestanda på din Pixel 10, kan det alltså förändras innan årets slut.

Prestandaproblem

Google Pixel 10-serien, inklusive Pro XL-modellen, körs med ett Tensor G5-chipset. (Image credit: Philip Berne / Future)

I vårt test av Google Pixel 10 noterade vi att telefonen presterade långsamt i mer krävande spel som Call of Duty Mobile, även om den fungerade felfritt vid vanlig användning.

Liknande problem har rapporterats på andra Pixel 10-enheter och i september framkom det att föråldrade drivrutiner åtminstone delvis kunde ligga bakom. Det betyder att GPU:n inte presterade på den nivå den faktiskt klarar av.

Som Android Authority noterade släppte Imagination Technologies nya drivrutiner i augusti för PowerVR-GPU:n som sitter i Pixel 10-telefonerna. Dessa gör GPU:n helt kompatibel med Android 16 och lägger till stöd för Vulkan 1.4, tekniken som hanterar mycket av den grundläggande grafikbearbetningen.

Men dessa drivrutiner har ännu inte rullats ut till Pixel 10-enheter – det kan vara just dessa uppdateringar som Google syftar på i sitt uttalande. Oavsett vilket verkar det som att Google arbetar aktivt på att förbättra GPU-prestandan framöver.