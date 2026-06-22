Android 17 orsakar problem med pekskärmen för vissa Pixel-ägare – men det finns en möjlig lösning

Android 17 orsakar problem med pekskärmen för ett antal Pixel-ägare

Google känner till problemet och har föreslagit några lösningar, men dessa verkar inte ha fungerat för de flesta användare

En annan lösning som föreslagits på Reddit verkar fungera bättre, men inte för alla

Android 17 har inte fått den smidigaste starten, där vissa tidiga användare rapporterat problem med både Wi-Fi- och 5G-anslutningar. Nu har ytterligare en bugg dykt upp – den här gången påverkas pekskärmen.

Enligt flera användare på Reddit (via Android Authority) har uppdateringen till Android 17 lett till problem med pekskärmen. Bland annat rapporteras att skärmen ibland scrollar åt motsatt håll mot det användaren svept, att tryckningar helt ignoreras och att vissa områden på skärmen inte reagerar alls.

Det är svårt att säga hur utbrett problemet är, men det finns flera Reddit-trådar om det och buggen har även rapporterats till Googles felrapporteringssystem. Om du ännu inte har uppdaterat till Android 17 kan det därför vara värt att vänta lite – även om det åtminstone verkar som att Google Pixel 6-serien inte påverkas.

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Den goda nyheten är att Google känner till problemet. Det har inte bara rapporterats i företagets felrapporteringssystem, utan ett officiellt Google-konto har även svarat i en av Reddit-trådarna med några möjliga lösningar.

(Image credit: Google)

Tre möjliga lösningar

Dessa inkluderar att rensa cacheminnet genom att gå till Inställningar > Appar > Visa alla appar > Pixel Launcher > Lagring och cache > Rensa cache.

Om det inte hjälper är Googles andra förslag att starta telefonen i felsäkert läge och kontrollera om problemet försvinner.

För att göra detta på en Pixel 6 eller nyare modell som redan är påslagen håller du in strömknappen i några sekunder. Tryck sedan och håll inne alternativet "Stäng av" eller "Starta om" och tryck därefter på "OK". Om telefonen är avstängd håller du istället in strömknappen och håller sedan in volym ned-knappen när startanimationen visas, tills animationen är färdig.

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I båda fallen visas texten "felsäkert läge" längst ner på skärmen när telefonen startat. Om problemet då försvinner beror det sannolikt på en tredjepartsapp. Du bör då tillfälligt avinstallera appar en i taget, med start från de senast installerade, tills du hittar den som orsakar problemet.

Det är dock den officiella rekommendationen från Google, och den verkar inte ha fungerat för särskilt många användare. Det som tycks ha haft större framgång är ett tips om att stänga av genvägen för skärmförstoring med trippeltryck.

För att göra det går du till Inställningar > Hjälpmedel > Förstoring. Där kan du antingen stänga av "Genväg för förstoring" helt eller trycka på alternativet och välja något annat än "Trippeltryck på skärmen". Det är dock oklart om detta fungerar för alla användare.

Om ingen av ovanstående lösningar hjälper återstår tyvärr troligen bara att vänta på att Google släpper en permanent åtgärd. Vi får hoppas att det inte dröjer alltför länge.