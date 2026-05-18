Nya Pause Point-funktionen i Android 17 vill stoppa ditt doomscrollande

Inför stora Google I/O 2026 den 19 maj höll Google tidigare i veckan ett mer fokuserat förhandsevent med The Android Show, där företaget presenterade flera av funktionerna som snart rullas ut till användare via Android 17.

Det var mycket att ta in, inklusive en mer proaktiv och mer personlig Gemini-upplevelse, men det var framför allt Pause Point som fångade vår uppmärksamhet: möjligheten att lägga in 10 sekunder långa pauser innan vissa appar öppnas.

Tanken är att man under de där tio sekunderna ska hinna fundera på om man verkligen behöver spendera tid med att scrolla genom sociala flöden eller försöka slå ett highscore i ett spel – och kanske istället välja att göra något annat.

Det är många som funderar på sätt att minska tiden som spenderas på telefonen och det känns faktiskt som att Pause Point kan bli väldigt användbart.

Problemet: alldeles för många distraktioner

Vi har redan ett Stör ej-läge aktiverat på våra telefoner under arbetstid, vilket innebär att telefonen inte vibrerar eller låter för varje WhatsApp- eller Instagram-notis som dyker upp (varje notis stör för övrigt hjärnan i ungefär sju sekunder).

Några få utvalda kontakter kan fortfarande trigga riktiga notiser, men bara ett fåtal.

Problemet är att varje gång vi plockar upp telefonen av någon annan anledning – kanske för att starta en podcast, logga vattenintag eller söka upp något snabbt – så slutar det ofta med att vi “bara ska kolla” X, Instagram eller någon WhatsApp-grupp där ytterligare ett gäng meddelanden dykt upp.

Sedan har plötsligt 20 minuter passerat utan att något särskilt produktivt egentligen hänt, även om vi kanske hunnit se några memes eller internetdraman som vi ändå glömmer bort kort därefter.

Det händer väldigt mycket i de här apparna hela tiden, men om vi ska vara ärliga är en stor del av innehållet egentligen inte särskilt viktigt. Ändå dras vi in gång på gång.

Senaste gången vi faktiskt tittade på skärmtiden på Android – vilket finns under Digital Wellbeing i inställningarna – blev vi ganska chockade och det här känns faktiskt som något som skulle kunna hjälpa.

Det betyder inte att det är något fel med att hålla kontakten med vänner eller koppla av med ett mobilspel ibland, men problemet är att apparna ofta öppnas helt på autopilot. Det är just det här tanklösa appanvändandet som Pause Point försöker motverka.

Under de senaste månaderna har Android på våra Pixel-telefoner dessutom börjat visa små påminnelser om hur länge vissa appar använts under dagen och baserat på Googles demonstration under The Android Show verkar Pause Point bygga vidare på den idén.

Lösningen? Pause Point

Android 17 är fortfarande en bit bort, så vi har ännu inte kunnat testa Pause Point själva, men det vi sett hittills ser lovande ut. Under The Android Show demonstrerade Android Product Manager Alanna Veiga funktionen och den verkar vara tillräckligt enkel och effektiv för att faktiskt fungera.

“Ibland kan våra telefoner bli lite för mycket”, sa Veiga när hon gick igenom hur Pause Point fungerar. “Man öppnar telefonen bara för att kolla vädret och 45 minuter senare sitter man och scrollar utan att förstå hur man hamnade där.”

Pause Point verkar placera sig någonstans mellan Androids nuvarande app-timers – som är lite för enkla att ignorera – och mer extrema lösningar som att helt avinstallera appar eller lägga telefonen i ett annat rum under delar av dagen (vilket vi ärligt talat också funderat på att testa).

Man kan markera vissa appar som distraherande och varje gång man öppnar någon av dem får man en prompt som uppmanar en att stanna upp, ta ett andetag och fundera på om man verkligen vill öppna appen.

Det går till och med att bläddra bland bilder direkt från den här skärmen, så kanske räcker några bilder på husdjur eller barn för att inse att man faktiskt inte vill slösa mer tid på telefonen.

Pause Point låter också användare välja alternativa appar som visas på paus-skärmen, så istället för att fastna i sociala medier skulle man exempelvis kunna öppna en e-bok, meditera eller logga en promenad.

Dessutom går det att konfigurera Pause Point så att telefonen måste startas om innan funktionen kan stängas av.

Google – vi är definitivt på och vi kommer åtminstone ge det här en chans så fort Android 17 börjar rullas ut till Pixel-telefoner.

Vi lär få veta mer om lanseringen av operativsystemet under Google I/O 2026.