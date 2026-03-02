Från ny batteriteknik till portlösa telefoner – här är 5 innovationer vi vill se i Android-enheter

En av de stora styrkorna med Android är just hur mycket innovation det finns. Till skillnad från iPhone, där hårdvara och mjukvara är hårt kontrollerade av Apple, finns det många Android-tillverkare och de har full kontroll över hårdvaran samtidigt som de kan sätta sin egen prägel på mjukvaran.

Resultatet är att vi får telefoner med en enorm variation av specifikationer och funktioner, men trots det finns det fortfarande innovationer vi ännu inte har sett.

Här nedanför går vi därför igenom fem innovativa funktioner vi gärna vill att framtida Android-telefoner ska erbjuda.

1. Ny batteriteknik

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En av de mest spännande sakerna i Android-telefoner just nu är kisel-kol-batterier som vissa tillverkare har börjat använda. Det möjliggör batterier med högre kapacitet än tidigare, men vi vill gärna se ännu mer imponerande batteriteknik implementeras.

Vi har tidigare skrivit om lovande batteritekniker som är under utveckling, där vissa potentiellt kan förbättra kapaciteten ytterligare eller till och med eliminera behovet av laddning helt. Om en Android-telefon kunde använda någon av dessa vore det verkligen innovativt – och faktiskt praktiskt.

De flesta av dessa tekniker befinner sig dock fortfarande i forsknings- och utvecklingsstadiet, så det är oklart hur snart en telefon kan dra nytta av dem.

2. Riktiga AI-telefoner

Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Många Android-telefoner har nu en mängd AI-funktioner, men i grunden använder vi dem fortfarande ungefär som telefoner för tio år sedan.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Det vi vill se är en AI som kan göra allt på vår telefon som vi själva kan – inklusive att interagera med alla våra appar och konton – så att vi, om vi vill, helt kan styra telefonen genom att bara säga vad den ska göra.

Ännu bättre vore om den kunde förutse vad vi vill göra, ge förslag eller till och med agera innan vi ber om det. Vi skulle kanske inte lita på dagens AI att agera utan instruktioner, men med den snabba utveckling vi ser kanske det inte dröjer länge innan det känns möjligt.

3. 15x optisk zoom

Samsung Galaxy S25 Ultra har en 5x optisk zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det fanns en tid då vissa Android-telefoner – framför allt vissa Samsung Galaxy Ultra-modeller – hade kameror med 10x optisk zoom. Nu har Samsung tagit vad som känns som ett steg bakåt genom att stanna vid 5x optisk zoom. Vi vill i stället se någon Android-tillverkare gå åt andra hållet och erbjuda mer än 10x optisk zoom.

Visst blir digital zoom bättre och vissa telefoner erbjuder sensor-crop-zoom som beskrivs ha optisk kvalitet, men inget av detta kan faktiskt ta lika bra bilder som ett objektiv som optiskt når den brännvidden.

Alla behöver förstås inte 15x eller ens 10x zoom, men om du gillar att fotografera djur som springer iväg om du kommer för nära eller detaljer högt upp på byggnader är det ett användbart verktyg – och något som verkligen skulle kunna få en telefon att sticka ut.

4. Sekundära e-ink-skärmar

Onyx Boox Palma 2 är en läsplatta i telefonstorlek. (Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Idén om en telefon med en sekundär e-ink-skärm på baksidan är egentligen inte ny, eftersom till exempel Yotaphone 2 gjorde detta redan 2014, men det slog aldrig igenom och har inte gjorts på länge.

Efter att ha använt nyare mobilstora e-ink-enheter som Viwoods AIPaper Reader och Onyx Boox Palma 2 vill vi dock se en telefontillverkare prova igen.

E-ink är betydligt skonsammare för ögonen än en OLED- eller LCD-skärm och drar dessutom mindre batteri. En telefon med en stor sekundär skärm på baksidan för att läsa e-böcker eller bara när du vill ta en paus från huvudskärmen vore därför mycket intressant.

Den här skärmen skulle dessutom kunna köra en full version av Android, precis som enheterna ovan, vilket gör den mycket mer mångsidig än exempelvis extraskärmen på Xiaomi 17 Pro.

Troligen skulle vi ändå mest använda den för läsning – vi har börjat uppskatta att bära runt på en mobilstor e-bokläsare, men om skärmen satt i telefonen skulle vi bara behöva en enda enhet.

5. Portlösa designer

Samsung Galaxy S25 (Image credit: Philip Berne / Future)

Det ryktades ett tag om att Apple kunde lansera en portlös iPhone, och även om det aldrig hände vore det intressant att se en Android-tillverkare prova idén.

Det skulle kunna frigöra internt utrymme för andra komponenter, exempelvis ett större batteri, och samtidigt möjliggöra en mer slimmad design.

Vi tror inte nödvändigtvis att detta är telefonernas framtid, eftersom en sådan enhet skulle vara helt beroende av trådlös laddning som vanligtvis är långsammare än kabel, men det vore trevligt att ha alternativet med en portlös telefon.