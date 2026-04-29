”Din telefon är på väg att sluta vara din”: ilska växer bland Android-användare inför stor Google-förändring

Googles nya appregler kräver att utvecklare verifierar sin identitet

Förändringen kan begränsa installation av appar utanför officiella kanaler

Kritik växer snabbt bland både användare och utvecklare

Googles kommande förändringar i Androids app-policy väcker allt starkare reaktioner bland användare. Google planerar att kräva att apputvecklare verifierar sin identitet genom att lämna in ID-handlingar, även om de publicerar appar via tredjepartsbutiker och kritiken mot beslutet fortsätter att växa.

Nu har det till och med dykt upp en sajt kallad Keep Android Open, som räknar ner dagarna tills förändringen träder i kraft (just nu 125 dagar), samtidigt som den förklarar varför initiativet möter motstånd.

Sajten hävdar att “din telefon är på väg att sluta vara din”, eftersom Google kommer att kunna blockera installation av appar från utvecklare som inte är verifierade. Google menar att syftet är att minska risken för skadliga appar (vilket sannolikt stämmer) men förändringen har också tydliga nackdelar.

Eftersom utvecklare måste lämna in statligt utfärdad ID-handling, betala en avgift och acceptera Googles villkor, riskerar det att avskräcka mindre utvecklare. Det kan också göra det enklare för myndigheter att få bort appar de inte gillar, eftersom kravet gäller även tredjepartsbutiker.

Sajten menar dessutom att detta är ett svek mot Android-användare, eftersom Google i efterhand begränsar en plattform som tidigare sålts som öppen.

En krånglig väg runt begränsningarna

(Image credit: Keep Android Open)

Det ska enligt uppgifter fortfarande gå att installera appar från icke verifierade utvecklare, men processen sägs bestå av nio steg, inklusive en väntetid på 24 timmar. Många användare kommer sannolikt inte ens känna till att möjligheten finns.

Dessutom sker hela processen via Google Play Services, vilket innebär att Google när som helst kan ändra eller ta bort denna lösning, utan att ens behöva uppdatera operativsystemet.

Missnöjet märks även tydligt på forum som Reddit, där användare uttrycker frustration med kommentarer som “dags att byta till Linux-telefoner”, “det öppna ekosystemet var tydligen bara tillfälligt” och “ytterligare ett onödigt krav”.

I dagsläget finns det inga tecken på att Google tänker backa från beslutet, vilket innebär att förändringen väntas träda i kraft i september. För användare som vill byta plattform är alternativen begränsade – det största alternativet till Android är iOS, som länge varit betydligt mer låst.