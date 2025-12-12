Android har precis fått en livräddande uppgradering som låter dig dela livevideo med räddningstjänsten – så fungerar den

Google har lanserat den nya funktionen Android Emergency Live Video

Den gör det möjligt att dela en livevideo från telefonens kamera vid en nödsituation

Just nu är funktionen bara tillgänglig i USA samt i delar av Tyskland och Mexiko, men den kan lanseras på fler marknader framöver

Har du en Android-telefon kan du nu ha fått tillgång till en funktion som i framtiden kan rädda liv – ditt eget eller någon annans. Google har nämligen börjat rulla ut det som kallas Android Emergency Live Video.

Funktionen gör det möjligt att dela livevideo från telefonens kamera under ett nödsamtal eller en textkonversation med larmcentralen. Om det till exempel rör sig om en trafikolycka eller ett medicinskt nödläge kan räddningspersonalen skicka en förfrågan om att få se en livebild av situationen via din telefon.

Man ska kunna godkänna förfrågan med ett enda tryck och videoströmmen är krypterad och säker, och det går när som helst att avbryta delningen.

Det här kan visa sig vara en mycket värdefull funktion, eftersom den ger räddningspersonal en bättre förståelse för läget och gör det lättare för dem att guida en genom livräddande åtgärder, som till exempel hjärt-lungräddning.

(Image credit: Google)

En utmärkt idé med begränsad tillgänglighet

Det här känns som en självklar idé – nästan så självklar att vi är förvånade över att den inte funnits tidigare. Men bättre sent än aldrig.

Android Emergency Live Video stöds av Android-telefoner som kör Android 8 eller senare och har Google Play Services installerat, vilket innebär att de flesta kompatibla telefoner omfattas. Det krävs ingen särskild inställning för att använda funktionen.

I nuläget fungerar den dock bara i USA samt i utvalda regioner i Tyskland och Mexiko. Google uppger samtidigt att de ”arbetar nära tillsammans med räddningstjänster runt om i världen för att utöka funktionen till fler regioner”, så förhoppningsvis får vi se den lanseras på fler marknader inom en snar framtid.