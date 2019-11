Samsung gör en TV som du kan kontrollera med dina tankar

Teknikjätten presenterade en banbrytande programvara för TV-apparater under Samsung Developer Conference i San Francisco, som kan kontrolleras med hjälp av dina hjärnvågor.

Det kanske låter som ytterligare ett onödigt steg bort från den kära gamla fjärrkontrollen, men den nya teknologin kan få en enorm positiv inverkan på personer med funktionshinder, speciellt för dem med tetraplegi eller andra typer av förlamningar.

Samsung säger att forskningen (som kallas för "Project Pontis") kan komma att hjälpa "användare med fysiska begränsningar att byta kanal och justera volymen med hjälp av sina hjärnor", med målet att "ge tillgänglighet till personer som inte kan röra sig eller som har extrema begränsningar i sina rörelser."

Hur fungerar det?

Samsung satte igång med Project Pontis för tre månader sedan i ett samarbete med Center of Neuroprosthetics of the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i Schweiz.

Så hur exakt gör man programvara till en TV som kan kontrolleras med hjärnvågor?

Det första du behöver göra är att samla prover av hur hjärnan fungerar när en användare vill göra någonting, till exempel välja ett specifikt tv-program.

När du samlat tillräckligt med data över hur användarnas hjärnor fungerar, har du fått en översikt av vilka olika typer av hjärnvågor som skapas i olika situationer. Denna information används sedan för att skapa en modell. Om du sedan kombinerar detta med maskininlärning, så får du en programvara som kan reagera med olika hjärnbeteenden och i det här fallet kontrollera en TV.

Håll ett öga på det

Prototypen som visades upp under konferensen kräver att användaren har på sig ett headset som innehåller 64 sensorer, samtidigt som de tittar på en ögonspårare.

För tillfället kan teknologin identifiera när användaren har valt en film genom att följa deras ögonrörelser. Teknologin kan sedan använda sig av artificiell intelligens för att skapa en profil över vilka slags filmer användaren gillar, för att göra det ännu enklare för dem att välja en film.

Samsung hoppas på att de kommer att kunna skapa ett system i framtiden som enbart bygger sig på hjärnsignaler, då spårning av ögonrörelser inte kommer att fungera för dem som har opålitliga eller ingen kontroll alls över sina ögonmuskler.

Teknologin är fortfarande väldigt ny och det kommer att dröja innan vi får se den ute på marknaden, men det är definitivt ett spännande steg framåt inom världen av teknologi.

Via CNET