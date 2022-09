Reklam på Netflix kommer tidigare än vi trodde

Netflix ser ut att skynda på lanseringen av streamingtjänstens annonsstödda nivå i ett försök att vinna mark jämfört med storkonkurrenten Disney Plus, enligt nya rapporter.

Variety (opens in new tab) rapporterar att Netflix-chefer har tagit beslutet att lansera den nya annonsstödda nivån redan den 1 november på de flesta av streamerns stora marknader, inklusive USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Om detta även inkluderar den svenska marknaden är fortfarande oklart.

Detta skiljer sig från vad Neflix-cheferna Ted Sarandos och Reed Hastings avslöjade under företagets intäktsrapport förra månaden, där de två bekräftade (opens in new tab) att den nya nivån inte skulle börja rullas ut förrän 2023.

Men enligt Variety skyndar sig nu Netflix för att få ut den nya betalnivån redan i början av november. Detta i ett försök att komma före Disney, som kommer att lansera sin billigare, annonsstödda nivå redan den 8 december.

Netflix har inte bekräftat detta officiellt ännu och berättade för Varietys reporter att de "...fortfarande befinner sig i de tidiga skedena av hur man ska gå tillväga för att lansera en lägre prissatt, annonsstödd nivå och inga beslut har fattats ännu."

Den nya rapporten överensstämmer även med information som getts till Wall Street Journal (opens in new tab), som rapporterade att Microsoft, som tillhandahåller plattformen för annonsering på Netflix, har bett annonsköpare att lägga sina första bud nästa vecka och att de letar efter stora bud.

Vad kommer det att kosta?

Som öppningssalva vill Netflix att potentiella annonsörer ska betala 65 USD CPM.

CPM är en akronym för kostnad per tusen visningar, en marknadsföringsterm som används för att beteckna kostnaden en annonsör betalar per tusen annonsvisningar. Om en webbplatsutgivare exempelvis debiterar 2 USD för varje CPM, betyder det att en annonsör måste betala 2 USD för varje 1 000 visningar av sin annons.

Googles genomsnittliga CPM ligger runt $2,80-märket, men det verkar som om Netflix vill dra in stora kulor, då $65 CPM är mycket högre än branschstandarden för annonser på en streamingtjänst, som ligger under $20.

Utöver detta har Netflix bett om ett minimiåtagande på 10 miljoner dollar i årliga annonsutgifter från byråer och att köpen ska vara låsta i slutet av september. Enligt Varietys rapport förväntar sig Netflix att ha 500 000 kunder på sin annonsstödda nivå i slutet av 2022.

Som det rapporterades under helgen (opens in new tab) verkar det som att Netflix siktar på en månatlig avgift på mellan $7 och $9 för sin annonsstödda nivå, med fyra minuters annonser för varje timme av serier och filmer.

För den första fasen av lanseringen kommer potentiella annonsörer att kunna köpa annonser till Netflix' topp 10 mest sedda TV-serier, med serier som The Crown och Dead To Me som sannolikt kommer att vara nyckelmål. Den första fasen tillåter dock inte annonsörer att visa annonser baserade på geografi inom ett visst område, som exempelvis lokala restauranger. De kommer inte heller att kunna visa annonser baserade på ålder, kön, tittarbeteende eller tid på dygnet, även om vi misstänker att det kommer med tiden.

Varför försöker Netflix hinna före Disney?

När det kommer till att få annonser på Netflix har saker och ting gått väldigt snabbt.

I början av mars var företagets finanschef Spencer Neumann fortfarande väldigt konservativ kring ämnet och gick bara så långt som att säga att han aldrig kunde säga aldrig när han blev tillfrågad om idén att introducera annonser på Netflix och gick så långt som att förtydliga att flytten "inte var en del av varumärkets planer just nu."

Men den 20 april, under en intäktsrapport, avslöjade Netflix-chefen Reed Hastings att streamingtjänsten då var "ganska öppen" för möjligheten till en annonsstödd nivå.

En annonsstödd nivå bekräftades sedan i juli (opens in new tab) vid företagets nästa intäktsrapport, men företaget gjorde det klart att det inte var planerat förrän 2023.

Nu är vi i september och beräkningar och utvecklingar som normalt tar åratal verkar ha gått i ljusets hastighet och annonser kommer att finnas på plattformen redan den 1 november.

Anledningen till varför Netflix gör detta råder ingen tvekan om. De behöver mer intäkter, det måste få abonnenttillväxt igen och cheferna är övertygade om att det är så här man ska göra det.

Varför de måste hinna före Disney är mindre klart. Det är uppenbart att det finns begränsat med pengar som kan läggas på reklam och ju fler deals de kan säkra i förväg, desto bättre.