iPhone 11 kan få en "Smart Frame"-funktion som fixar dina förstörda foton

Det kanske mest övertygande skälet att uppgradera till den kommande iPhone 11 i september kan vara en funktion som fixar dina bilder. Apples kvadratiska kamerauppsättning på baksidan förväntas nämligen få en vidvinkelslins och en spännande "Smart Frame"-funktion.

Smart Frame ska tydligen göra det möjligt för användare att justera den normala beskärningen eller perspektivet på bilder och videor som tas med den vanliga linsen, genom att samla in extra detaljer med den nya vidvinkelskameran. Detta är enligt en ny rapport från 9to5Mac.

Om en del av ditt motiv inte får plats i bilden och klipps ut (exempelvis toppen av en skyskrapa eller någons huvud), ska du teoretiskt sett enkelt kunna justera bilden och åtgärda problemen.

Något som är intressant är att rapporten nämner att den extra informationen från vidvinkelslinsen automatiskt kommer att raderas efter en viss tid på grund av integritetsskäl. Det kan också handla om utrymme, ungefär som Apple Messages tar bort röstmeddelanden efter två minuter.

Fler läckor kring iPhone 11

Den främre kameran på iPhone 11 kommer enligt rapporter också få en uppgradering, där bland annat en funktion för videoinspelningar i slo-mo med 120 bilder per sekund läggs till. Slo-mo-funktionen finns tillgänglig på baksidan på den nuvarande iPhone XS-serien och kan spela in i 240 bilder per sekund och 720 p eller 120 bilder per sekund och 1 080 p.

Dagens rapport bekräftar dessutom tidigare rykten om att det kommer att släppas tre nya iPhones: iPhone 11 på 5,8 tum, iPhone 11 Max på 6,5 tum och den billigare iPhone 11 XR på 6,1 tum. Förutom den kvadratiska kamerauppsättningen på baksidan, förväntas det bli få ändringar jämfört med den senaste generationen av iPhones.

Lightning-ingången kommer att finnas kvar.

Taptic Engine (som ger haptisk feedback genom vibrationsmotorer) kommer att förbättras på ett ännu okänt sätt på iPhone 11. Detta beror sannolikt på att 3D Touch försvinner med introduktionen av iOS 13.

Det verkar som att Lightning-porten kommer att bli kvar på ytterligare en generation av iPhone istället för att Apple byter till en USB-C-port, som de valt att göra på iPad Pro 11, iPad Pro 12,9 och MacBooks. Detta betyder att de nya iPhones 2020 kan bli de första med USB-C-portar.

Slutligen förväntas Apples A13-chipset användas i iPhones 11-serien, något som blir en förbättring jämfört med A12-chipsetet. Det kommer förmodligen leda till att VD:n Tim Cook kallar de nya enhterna för "de snabbaste iPhones någonsin" och "de bästa iPhones vi någonsin gjort" i september.