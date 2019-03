Ett nytt viralt prank på Twitter låser användares konton

Twitter har varnat sina användare att inte falla för ett nytt viralt prank, som resulterat i att många användare fått sina konton låsta.

Ett rykte har spridits på den sociala plattformen, som påstår att du låser upp ett exklusivt färgtema i Twitter-appen om du ändrar ditt födelseår till 2007.

Om du ändrar ditt födelseår till 2007, är dock det enda som kommer att ske att ditt Twitter-konto blir låst. Detta beror på att du måste vara minst 13 år gammal för att använda Twitter och om du ändrar ditt födelseår till 2007, hävdar du alltså att du bara är 12.

Även om ett färgtema kanske inte låter allt för spännande, verkar ändå tanken på en exklusiv funktion ha lurat tillräckligt många användare för att få Twitter att gå ut med en varning om att inte falla för tricket.

We’ve noticed a prank trying to get people to change their Twitter birthday in their profile to 2007 to unlock new color schemes. Please don’t do this. You’ll get locked out for being under 13 years old.March 26, 2019