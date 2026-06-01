Ny läcka avslöjar lanseringsdatum för Google Home Speaker – Googles första smarthögtalare på sex år kan vara bara veckor bort

Google Home Speaker uppges lanseras den 25 juni

Best Buy Canada har uppdaterat sin produktlistning med ett lanseringsdatum

I Google Store står det fortfarande "Kommer våren 2026"

Precis när vi började tro att den kommande Google Home Speaker aldrig skulle se dagens ljus har ett möjligt lanseringsdatum dykt upp och den kan vara här inom bara några veckor.

En produktlistning för Google Home Speaker hos Best Buy Canada pekar på ett lanseringsdatum den 25 juni. Om du har väntat tålmodigt på Googles första smarthögtalare på sex år kan du alltså snart få lägga vantarna på den.

Även om detta är spännande nyheter för den som planerat att uppgradera är det värt att ta datumet med en nypa salt tills vidare. Just nu finns det inget officiellt lanseringsdatum på Best Buys amerikanska hemsida och Google Store har inte heller uppdaterats med någon ny information.

När det gäller priset vet vi däremot mer. Google Home Speaker listas för 99,99 dollar respektive 99,99 pund i Google Store, medan priset hos Best Buy Canada är 139,99 kanadensiska dollar. I USA kommer högtalaren att säljas i fyra färger – Berry, Jade, Hazel och Porcelain – medan Storbritannien och Kanada endast får färgerna Hazel och Porcelain. Priser och färgalternativ för den svenska marknaden är fortfarande oklart.

När Google först visade upp högtalaren i oktober 2025 fick vi möjlighet att testa den och se hur den skiljer sig från Nest Audio. De största nyheterna är en 360-graders ljuddesign som påminner om Apple HomePod Mini samt förbättrade anslutningsmöjligheter som gör det möjligt att gruppera flera Google Home Speaker-enheter tillsammans. De kan även paras ihop med Google TV Streamer för en förbättrad ljudupplevelse.

Google Home Speaker kommer också att få omfattande Gemini-funktioner. Användare ska kunna ställa mer eller mindre vilken aktuell fråga som helst och använda smarthem-kommandon på ett betydligt mer naturligt och konversationsliknande sätt.

Gemini ska dessutom bli bättre på att förstå sammanhanget i användarens frågor och röstkommandon för att kunna leverera mer relevanta svar.

Att säga att lanseringen av Google Home Speaker har dragit ut på tiden är nästan en underdrift. Vi fick första glimten av Googles nästa generation smarthögtalare under företagets Made by Google-evenemang i augusti 2025, då man visade upp en mystisk Nest-högtalare.

Google presenterade den färdiga produkten kort efter att Amazon hade visat upp nästa generation av sina Echo-enheter. Vid den tidpunkten sades högtalaren lanseras under våren 2026, vilket de flesta tolkade som någon gång mellan mars och maj. Sedan dess har väntan fortsatt.

Google ligger nu farligt nära att missa sitt ursprungliga lanseringsfönster. Våren tar officiellt slut den 21 juni, vilket innebär att en lansering den 25 juni faktiskt skulle ske några dagar efter att våren är över.