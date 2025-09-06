Kan en robotdammsugare verkligen moppa golvet också? Jag har testat massor av robotdammsugare och här är vad jag har kommit fram till

De flesta moderna robotdammsugare dammsuger inte bara dina golv – de kan även moppa dem åt dig. Den här typen av robotdammsugare kallas ibland för en ”hybrid-robotdammsugare” och det blir allt svårare att hitta modeller som inte erbjuder moppfunktion numera.

Men hur mycket ska du egentligen fokusera på moppdelen? Hur fungerar det och är det faktiskt bra? Jag recenserar robotdammsugare som jobb och jag har testat billiga modeller med de allra enklaste mopparna, ända upp till de allra bästa robotdammsugarna på marknaden med avancerade våtrengöringssystem. Här är allt du behöver veta om robotdammsugar-moppar och om de är värda din tid och dina pengar.

Hur fungerar moppning på en robotdammsugare?

Den exakta lösningen varierar mellan olika modeller, men i grunden finns det en moppduk (eller två) som får vatten från en tank i roboten. Robotdammsugaren drar sedan mopparna över golvet för att rengöra det.

Ibland kan duken snurra, vibrera eller tryckas ner för att lossa smuts. Vissa robotdammsugare dammsuger samtidigt som de moppar – tanken är att det ska korta ner den totala städtiden. Andra kan ställas in på att moppa efter dammsugning, eller bara göra det ena eller det andra.

Om du väljer en mer avancerad dockningsstation kan den fylla på robotens vattentank åt dig, så att du inte behöver göra det lika ofta. Den kan också tvätta och torka mopparna. Med billigare, enklare robotar får du däremot sköta allt det själv.

Vilka typer av moppar finns det?

Vissa robotdammsugare kan moppa betydligt bättre än andra. Här är en snabb genomgång av de vanligaste typerna och min erfarenhet av hur väl de fungerar.

D-formad moppduk

Detta är en av de vanligaste typerna. Det är en fast, D-formad duk som kan tvättas och återanvändas. Duken får vatten från en intern tank medan den dras längs golvet. På mer avancerade modeller kan den vibrera eller tryckas ner för att hjälpa till att lossa torkad smuts.

En fast, D-formad dyna gör ett hyfsat jobb med att moppa golven. (Image credit: Future)

Generellt sett tycker jag att den här typen fungerar ganska bra. Den torkar av golvet och plockar upp smuts. Men eftersom den bara dras efter roboten blir det inte mycket till skrubbande – särskilt om den inte vibrerar eller pressas ned och eftersom duken inte rengörs under tiden, kan en spilld vätska istället dras runt.

Två snurrande skivor

En annan vanlig moppvariant. Två runda dukar fästs under roboten och snurrar för att skrubba bort smuts. De får vatten från en intern tank medan de rengör.

Snurrande runda skivor tenderar att vara bättre på att skrubba. (Image credit: Future)

Detta är nog min favorit. De fungerar ungefär som en D-formad moppduk, men rotationen gör att de skrubbar bättre och ibland klarar torkade fläckar.

Dukarna kan tas loss och tvättas i maskin, men eftersom de inte rengörs under tiden kan större spill spridas runt och jag skulle inte använda dem på kladdiga eller illaluktande saker.

Roterande rulle

En mindre vanlig variant, som består av en moppduk på ett band – ungefär som en tankkedja. Vatten tillförs medan duken roterar runt, men här finns också en skrapa som samlar upp smutsigt vatten och skräp.

(Image credit: Future)

Rullmoppar är relativt nya på marknaden, men blir allt mer populära. Jag har ännu inte testat en modell med den här typen, men mina kollegor som gjort det har varit imponerade. I vårt test av Eureka J20 beskrevs den som att den ”gjorde ett fantastiskt jobb med att ta hand om spill,” även om den inte var lika bra på torkade fläckar. Likt de flesta robotdammsugar-moppar fungerar den alltså mer som en torkning än en skrubbning.

Bara en våt trasa

Det är ovanligt, men vissa budgetmodeller har bara plats för att fästa en våtservett, som sedan dras över golvet. Detta är den minst effektiva typen.

Dukarna har en slät yta istället för en greppig och skrubbar nästan inget alls. De kan inte heller tvättas eller återanvändas, så du skapar avfall och behöver hela tiden köpa nya servetter.

Dessa enkla moppar är krångligare och torkar bara golven lätt. (Image credit: Future)

Det mest kända märket som använder den här lösningen är Switchbot med sina mini-robovacs. Jag har ännu inte testat en sådan själv och åsikterna går isär kring om det ens är värt besväret.

Vår testare av SwitchBot K10+ Pro Mini Robot Vacuum kallade den ”pliktmässig på sin höjd” och sa att han inte kunde tänka sig att någon skulle köpa fler våtservetter när startpaketet tagit slut.

Men min kollega Cat Ellis tycker att lösningen fungerar för vardagsstädning: ”Det är definitivt ingen ersättning för riktig moppning, men jag tycker det är praktiskt för att hålla damm under kontroll på mina mörka golv (där man ser varje dammkorn). Jag blir ofta förvånad över hur mycket den faktiskt plockar upp i hallen, även när jag dammsugit nyligen.”

Är moppningen något att ha?

Generellt sett är min erfarenhet att robotdammsugares moppning är tillräckligt bra för att spara en hel del arbete – särskilt om du har mycket hårda golv som behöver moppas regelbundet. De är utmärkta för daglig underhållsstädning, men inte så bra att du aldrig behöver ta fram en vanlig mopp ibland.

Oavsett mopptyp skulle jag inte låta en robot ta hand om ett stort spill (det fastnar i duken och dras runt över golvet) eller en intorkad fläck (roboten skrubbar inte tillräckligt hårt för att få bort den).

Blir mina mattor blöta?

Kanske – det beror på vilken modell du väljer. Robotdammsugare i mellanklass och uppåt kan ofta känna av när de kör över en matta och lyfta upp mopparna så de inte dras med. Vissa premiummodeller har magnetiska moppar som de lämnar i dockan när de ska dammsuga mattor.

Vissa robotar har en tunn, avtagbar vattentank, och moppningen är "på" när den är ansluten. (Image credit: Future)

Billigare, enklare modeller drar däremot runt sina fuktiga moppar över mattorna om du inte tar bort dem. På vissa modeller är vattnet automatiskt ”på” så fort moppduk eller vattentank är monterad, vilket gör att du måste stänga in roboten i det rum du vill moppa så att den inte försöker ge dina mattor samma behandling.

Kommer mopparna börja lukta?

Ja, om du lämnar dem fuktiga och inte rengör dem. På enklare robotdammsugare måste du ta loss mopparna och låta dem torka efter moppning, och du behöver även handtvätta dem eller köra dem i tvättmaskinen regelbundet för att hålla dem fräscha och hygieniska.

Mer avancerade robotdammsugare har dockor som tar hand om viss underhållning åt dig. De kan till exempel tvätta mopparna – ibland med hett vatten för att lösa upp fett – och även torka dem. Det minskar behovet av att du själv ska ingripa, men du får betala extra för sådana funktioner.

Mer avancerade laddningsstationer kan ta hand om rengöringen av moppdynorna åt dig. (Image credit: Future)

Kan man använda rengöringsmedel?

Ibland, men oftast nej. De flesta hybrid-robotdammsugare rekommenderar att du bara använder vatten, även om det är värt att kolla tillverkarens instruktioner för att se om det är okej att blanda i rengöringsmedel.

De mest avancerade modellerna låter dig använda rengöringsmedel, men då understryker de att du bara får använda deras eget märke – och det är i regel väldigt dyrt. Vissa har en särskild tank för rengöringsmedel i dockan, som doserar ut vätskan tillsammans med vatten när robotens tank fylls på.