Jag har sett de flesta nya robotdammsugare för 2026 – och det här är de två modeller jag knappt kan vänta på att testa

Jag såg dussintals nya robotdammsugare på CES 2026 och många av dem hade särskilt iögonfallande funktioner. Det fanns en robot med faktiska ben som kunde kliva upp och ner för trappor och över ojämn terräng. Det fanns en robotdammsugare som kunde förvandlas till en manuell dammsugare och sedan tillbaka igen. Det fanns till och med en robovac som tydligen kunde hjälpa dig att hitta borttappade nycklar. Detta utöver trappklättrande robotdammsugare och en modell med en arm som kan nå fram detaljeringsverktyg, båda först visade på IFA i september 2025.

Även om allt detta är imponerande är det mesta ännu inte riktigt redo för marknaden och vissa saker – vågar jag säga det – riskerar att hamna i kategorin ”gimmick”. När det gäller robotar som jag faktiskt skulle vilja ha i mitt eget hem var det två nya modeller som verkligen stack ut ur mängden.

Båda kommer från välkända varumärken som dykt upp gång på gång i min topplista över de bästa robotdammsugarna. Båda är kända för att göra pålitliga, lättanvända och effektiva städrobotar som dessutom lyfts av innovativa men faktiskt användbara nya funktioner.

Här är varför Roborock Saros 20 och Dreame X60 är mina hetaste tips bland de bästa nya robotdammsugarna för 2026.

Roborock Saros 20

Saros 20 är uppföljaren till den extremt populära Saros 10R. Den behåller allt jag gillade med den äldre modellen men introducerar ett par viktiga uppgraderingar som tar den till nästa nivå. Den största nyheten är ett uppgraderat AdaptiLift-system. Det är i praktiken all teknik kring de små ”fötter” som kan lyfta roboten från golvet.

Saros 20 kommer att kunna ta sig över ännu högre trösklar än sin föregångare. Jag såg den klara ett rejält dubbelt steg i Roborocks demoområde på CES och även om den landade med en liten duns var det ändå imponerande att se. Har du höga trösklar hemma kan den här förbättringen göra stor skillnad.

Det finns även ett andra trick kopplat till AdaptiLift-funktionen: den kan nu hålla roboten på flera förinställda höjder. Det innebär att den kan ”sväva” på precis rätt höjd över en tjock matta eller heltäckningsmatta, städa effektivt utan att fastna.

Utöver detta finns allt som gjorde Saros 10R till en så stark allroundmodell. Det finns dubbla roterande moppdynor där den ena kan skjutas ut åt sidan för att komma ända fram till rummens kanter. Sugspecifikationerna är kraftfulla och det finns samma trasselfria rulle som varit så framgångsrik på andra Roborock-modeller jag testat. Dessutom förväntar jag mig en intuitiv app och generellt mycket hög tillförlitlighet och användarvänlighet. Av alla Roborock-robotar som visades på CES är Saros 20 den jag håller allra mest ögonen på.

Dreame X60

Dreame är ett annat av mina favoritvarumärken inom robotdammsugare och levererar konsekvent pålitliga, effektiva och lättanvända modeller. Precis som Roborock visade de upp flera olika nyheter på CES men den modell som kommer vara mest praktisk för de flesta är X60.

Det här är modellen som bygger vidare på den utmärkta Dreame X50 och även här finns flera välkomna justeringar. Den största uppdateringen är att roboten gått ner i vikt – den är betydligt lägre än sin föregångare och kan faktiskt vara den tunnaste robotdammsugaren på marknaden just nu, ungefär i samma höjdklass som Saros 20.

Har du en låg soffa finns det stor chans att den här roboten nu kan ta sig in under den och städa bort allt damm som samlats där sedan du senast orkade lyfta soffan och göra rent under den.

En annan stor nyhet är att dockningsstationen nu använder betydligt varmare vatten för att tvätta moppdynorna. Väldigt mycket varmare – faktiskt kokande. Tanken är att hetta ska lösa upp fett och smuts så att moppdynorna är som nya när roboten ger sig ut på nästa städuppdrag.

Precis som hos Roborock Saros 20 finns även här en infällbar LiDAR-modul som hjälper till att hålla den totala höjden nere samt små ben som gör att roboten kan ta sig över höga trösklar.

Pris och tillgänglighet

Både Roborock och Dreame säljs brett i många länder inklusive USA, Storbritannien och Australien men alla modeller dyker inte upp samtidigt överallt och den svenska marknaden brukar ofta ligga något efter.

I skrivande stund finns Saros 20 listad på Roborocks globala hemsida men den går ännu inte att förhandsboka eller köpa.

X60 Max Ultra Complete går att förhandsboka i USA via dreametech.com för 1 359,99 dollar med leverans från den 10 februari. Ordinarie pris ligger på 1 699,99 dollar, vilket motsvarar ungefär 18 000–19 000 kronor före svensk moms och lokala påslag, men just nu är den rabatterad med 340 dollar och levereras med flera tillbehör. Exakt när modellerna blir tillgängliga på den svenska marknaden och vad priserna kommer att hamna på är alltså lite oklart ännu.

TechRadar-teamet kommer att testa båda modellerna ordentligt och publicera fullständiga recensioner så snart som möjligt. Under tiden har det dykt upp rejäla rabatter på de äldre, men fortfarande utmärkta, versionerna av båda robotarna – de är definitivt värda att kolla in.