Har du skaffat en ny robotdammsugare? Här är 7 saker du bör göra först

Har du precis packat upp en ny robotdammsugare men är osäker på var du ska börja? Då kan vi hjälpa. Vi har testat många av de bästa robotdammsugarna på marknaden – och en del riktigt dåliga – så vi har gjort vår beskärda del av installationer och första körningar.

Låt oss säga att du har packat upp roboten, monterat eventuella sidoborstar eller moppdynor som behövs, laddat ner appen och kopplat robotdammsugaren till den. Vad gör man sedan? Här är sju saker att göra för att komma igång med din nya automatiska hemhjälp.

1. Kör en kartläggning först

När du har kopplat robotdammsugaren till tillhörande app blir du oftast uppmanad att köra en så kallad kartläggning. Under denna kommer roboten inte att städa, utan bara utforska hemmet och skapa en karta. Den gör det genom att köra in i varje rum, röra sig runt lite och sedan köra vidare.

För att förbereda hemmet inför detta bör du öppna alla dörrar och plocka undan saker från golven. Vi brukar till och med lyfta upp sådant som inte är permanent – till exempel ställa upp matstolarna på bordet.

Det går att hoppa över detta steg och låta roboten städa och kartlägga samtidigt, men att kartlägga först gör att den kan arbeta mer effektivt när det väl är dags att dammsuga. Dessutom tar det oftast inte särskilt lång tid – ofta mindre än tio minuter.

Klicka för att förstora bilden. (Image credit: Roborock / Dreame / SwitchBot / Future)

2. Redigera kartan

När roboten har avslutat kartläggningen får du en grov karta över ytan den just har utforskat. Hur exakt den är varierar mellan olika robotdammsugare, men även de mest avancerade modellerna får sällan allt perfekt direkt.

Du behöver oftast gå in och namnge varje rum, vilket gör kartan enklare att förstå. Det är användbart för att se var roboten har varit, var den eventuellt haft problem och för att kunna starta städning i ett enskilt rum. Du kan också behöva dela upp eller slå ihop rum eller ytor.

Det kan också hända att robotdammsugaren inkluderar områden som den egentligen inte kan städa. När vi kartlägger vårt hem tar roboten till exempel med delar av trädgården, som den kan ”se” genom stora glasdörrar. Kartlägger vi en våning som inte är bottenplan kan även trappan ner dyka upp. Robotens fallsensorer förhindrar som tur är att den kör dit, men den vet ändå att ytan existerar.

I sådana fall brukar vi lägga in en virtuell vägg eller en förbjuden zon. Då slipper roboten stå och köra mot glasdörren i onödan och försöka städa altanen.

Det är inget som går fel om du hoppar över detta steg, men det gör vardagen enklare och hjälper roboten att arbeta mer effektivt.

3. Kör en helvåningsstädning

Vid det här laget brukar vi helt enkelt sätta igång en städning av hela våningen. Vi låter robotdammsugaren köra överallt med standardinställningarna. Eftersom allt redan är undanplockat från kartläggningen bör den kunna göra en ordentlig och grundlig rengöring.

Under den här körningen kan vi identifiera eventuella problemområden där roboten fastnar, tappar bort sig eller inte kommer åt. Då kan vi göra justeringar för att lösa problemen.

Vi får också en bra känsla för robotens navigeringsförmåga. Mer avancerade robotdammsugare lär sig med tiden, så även om navigeringen känns lite osäker i början blir den oftast bättre ju mer du använder den. Generellt tycker vi att de flesta robotdammsugare idag gör ett bra jobb med att hitta runt.

(Image credit: Future)

4. Utforska moppfunktionen

De flesta moderna robotdammsugare kan både moppa och dammsuga, och tidigt brukar vi vilja testa hur bra moppningen fungerar. Upplägget skiljer sig rejält mellan olika modeller. Med ett enklare alternativ som Dreame D9 Max Gen 2 behöver du fylla vattentanken, fästa moppdynan, bära roboten till rummet som ska moppas, stänga dörren och sedan be den att moppa. Om roboten inte kan känna av mattor, eller om det finns hårda golvytor du inte vill ska moppas, behöver du lägga in no-mop-zoner i appen.

Mer avancerade modeller kan känna av mattor och lyfta moppdynorna för att undvika att de blir blöta. De har ofta också en dockningsstation som automatiskt fyller på vattentanken, så du slipper göra det manuellt. Har vi en sådan högteknologisk modell brukar vi helt enkelt inkludera moppning som en del av den första helvåningsstädningen.

Oftast kan du välja mellan att dammsuga och moppa samtidigt, eller att dammsuga först och moppa efteråt. Vi väljer alltid det senare alternativet, så att damm och smuts är borta innan vatten kommer in i bilden.

5. Skapa ett schema

När vi har gjort våra första, mer utforskande städningar brukar vi sätta upp ett schema för framtida rengöring. De allra flesta robotdammsugare erbjuder den här möjligheten. Hela poängen med en robotdammsugare är att den ska kunna arbeta självständigt, med minimal handpåläggning. Vi låter den städa två eller tre gånger i veckan, vid tidpunkter då vi vet att vi inte är hemma. Ofta lägger vi även in en ”djupstädning” med högre intensitet.

Det går att låta en robotdammsugare städa nattetid. Nästan alla moderna robotdammsugare använder LiDAR som primär navigering, vilket inte kräver att rummet är upplyst. Många kompletterar dessutom med lampor så att kamerabaserad objektdetektering fungerar även i mörker. Om sovrummen ligger nära ytorna som städas kan det dock vara klokt att undvika nattstädning, eftersom ljudet kan störa sömnen.

Klicka för att förstora bilden. (Image credit: Roborock / Dreame / SwitchBot / Future)

6. Justera inställningar

Allt eftersom du lär känna din robotdammsugare kommer du att upptäcka saker du vill ändra. Med mer avancerade modeller kan du ofta justera nästan allt – från hur mycket vatten som används vid moppning till hur ofta dammbehållaren töms automatiskt. Gå igenom appen ordentligt och se vilka möjligheter som finns.

Om du märker att robotdammsugaren ofta kör in i saker du inte vill att den ska röra, kan du leta efter ett ”husdjursläge” i inställningarna. Det ökar vanligtvis känsligheten i robotens hinderigenkänning. Är du osäker på vad som går att justera finns det gott om andra inställningar som kan vara värda att ändra på din robotdammsugare.

7. Kartlägg fler våningar

I skrivande stund klarar inga robotdammsugare av att gå i trappor på egen hand. Det betyder dock inte att roboten måste vara låst till en enda våning. Nästan alla appar låter dig kartlägga flera plan – du behöver bara bära roboten till den nya våningen, och tillbaka igen när städningen är klar.

Avsaknaden av dockningsstationen är den enda möjliga begränsningen. Det är ovanligt att en robot behöver ladda eller tömma dammbehållaren mitt under en städning, men det kan hända att den får slut på vatten om den moppar mycket.

Utöver den schemalagda städningen på våningen där dockan står brukar vi därför även kartlägga andra våningar i hemmet. Då kan vi bära upp roboten då och då för en snabb städning – och det är fortfarande betydligt mindre jobb än att ta fram en vanlig dammsugare.