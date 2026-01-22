Dreame har lanserat sin bästa robotdammsugare hittills – här är 3 sätt som X60 förbättras jämfört med föregångaren

Dreame tillverkar några av marknadens bästa robotdammsugare och vi fick en första titt på deras nya flaggskepp under CES 2026. Dreame X60 Max Ultra Complete finns nu tillgänglig för förhandsbokning i USA och bjuder på flera stora uppgraderingar jämfört med sin föregångare. Med tanke på att den modellen fick nästan full pott med 4,5 av 5 i vårt test av Dreame X50 har vi väldigt höga förväntningar på den här uppdaterade versionen.

Värt att notera innan du läser vidare: Det nya flaggskeppet är för närvarande bara bekräftat för lansering i USA, men Dreame har en stark närvaro på den nordiska marknaden och deras tidigare flaggskepp har lanserats även här. Vi gissar därför att även detta flaggskepp kommer att dyka upp på den svenska marknaden framöver – vi håller i alla fall tummarna för det!

X50 var en av flera Dreame-robotar som visades upp på CES. Andra modeller var bland annat Cyber10 Ultra, med en arm som kan plocka upp olika verktyg, och Cyber X, som levereras med en pod som gör att den kan ta sig upp och ned för trappor. Faktum är att dessa uppseendeväckande robotar inte ens var det som drog mest rubriker – Dreame använde också mässan för att tillkännage en expansion till ett stort antal nya teknik-kategorier, men det är en annan historia.

X60 är dock flaggskeppet och det alternativ som är mest realistiskt för de flesta. Här är tre stora sätt som den förbättrar jämfört med X50.

1. Den är betydligt tunnare

Den mest framträdande nyheten som Dreame lyfter fram är hur tunn den nya roboten är. Precis som föregångaren har Dreame X60 Max en LiDAR-modul på ovansidan som kan dras in tills den ligger i nivå med robotens ovansida. Det sker när roboten känner att den är på väg in i ett utrymme med låg höjd.

Skillnaden är att X60 är märkbart tunnare redan från början. Med LiDAR-modulen infälld är den bara 7,95 cm hög, jämfört med 8,9 cm på den äldre modellen. Det placerar den bland de tunnaste robotdammsugarna på marknaden, i nivå med modeller som Roborock Saros 10R, eller möjligen till och med något tunnare.

Varför spelar höjden roll? Den avgör var roboten kan och inte kan städa. Det kan till exempel vara skillnaden mellan att kunna dammsuga under soffan eller inte. Det är en stor fördel, eftersom dessa svåråtkomliga platser ofta samlar damm och även är knepiga att nå med en vanlig dammsugare, om man inte möblerar om ordentligt.

Robotdammsugaren har blivit tunnare och den upphöjda LiDaR-pucken kan sänkas ner. (Image credit: Future)

2. Den tvättar mopparna med extremt hett vatten

Precis som de flesta premium-robotdammsugare har X60 en docka som kan rengöra robotens moppdynor. Här har Dreame höjt temperaturen rejält: mopp-tvätten sker nu vid 100 grader, alltså kokpunkten. Tanken är att det ska lösa upp envis smuts och fett samt se till att mopparna är ordentligt rena inför nästa städpass. Som jämförelse kunde X50 tvätta mopparna i upp till 80 grader, vilket redan det var ordentligt varmt.

3. Den kan ta sig över ännu högre trösklar

X50 introducerade Dreames ProLeap-system: små fötter som lyfter roboten och gör att den kan ta sig över steg på upp till 6 cm. I X60 har systemet förbättrats ytterligare, och robotdammsugaren klarar nu hinder på upp till 8,8 cm.

Precis som den tunnare designen handlar detta om att nå fler ytor i hemmet. Har du en ovanligt hög tröskel kan den annars göra ett rum, eller till och med en hel del av bostaden, otillgänglig för roboten – om du inte manuellt lyfter den över varje gång, vilket tar bort mycket av poängen med en självgående dammsugare. Med det nya ProLeap-systemet kan X60 röra sig friare och ta sig över hinder på egen hand.

Demo av ProLeap-systemet på robotdammsugaren. (Image credit: Future)

Stora fördelar

Detta är de största och mest uppenbara förbättringarna, men det finns också flera andra förändringar under huven som kan vara viktiga för vissa användare. Till exempel har laddstationen i X60 ett dubbelt fack för rengöringsmedel, vilket gör att den kan dosera både vanligt golvrengöringsmedel och en särskild lösning för att ta bort husdjurslukt. Grunderna har också vässats, med löften om snabbare navigering, bättre respons, förbättrade sensorer som kan upptäcka till exempel djurhår och ljusa vätskor, samt kraftfullare sugförmåga.

I nuläget säljs X60 Max Ultra Complete som tidigare nämnt endast i USA. Den finns tillgänglig för förhandsbokning via dreametech.com med leverans från 10 februari. Rekommenderat pris ligger på 1 699 dollar, vilket motsvarar cirka 16 000 kronor.