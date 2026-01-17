Den fantastiska Roborock Saros 10R blir ännu bättre — här är 3 sätt som Saros 20 förbättras jämfört med sin föregångare

Roborock presenterade flera nya robotdammsugare på CES 2026, däribland en modell med benliknande styltor som gör att den bokstavligen kan lyfta sig själv och ta sig över ojämn terräng. Men den modell som vi misstänker kommer att bli den stora vinnaren på bred front är Saros 20 – uppföljaren till den utmärkta Roborock Saros 10R. Det var en av de bästa robotdammsugare vi testade under 2025, men Saros 20 ser ut att bli ännu bättre.

För att inte förvirra någon i onödan ska sägas att båda generationerna också har systermodeller: Saros 10 och nya Saros 20 Sonic (den lilla namnjusteringen beror, enligt vad vi fått höra, på vissa upphovsrättsliga komplikationer). Den stora skillnaden mellan modellerna är typen av moppdyna – 10R och 20 har dubbla, roterande moppskivor, medan 10 och 20 Sonic använder en D-formad dyna. En representant från Roborock berättade för oss att de dubbla roterande moppskivorna visat sig vara klart mest populära, vilket gör att Saros 20 känns som den modell man bör hålla extra koll på bland nyheterna.

Hänger du med? Perfekt. Då tittar vi närmare på Saros 20-modellens tre coolaste uppgraderingar.

1. Den kan lyfta sig över mattor

Den stora nyheten är att Saros 20 får en uppdaterad version av Roborocks AdaptiLift-funktion. Det är tekniken bakom de små “fötter” som hjälper robotdammsugaren att ta sig över höga trösklar. I den nya versionen klarar roboten inte bara ännu högre nivåskillnader – den kan ta sig över enstaka steg på upp till 4,5 cm eller dubbla steg med en total höjd på 8,5 cm – den använder också fötterna för att förbättra städningen på tjocka mattor.

När funktionen aktiveras i appen kan Saros 20 automatiskt hovra på exakt rätt höjd för att effektivt rengöra djup lugg utan att fastna. Det finns åtta olika höjdlägen, och roboten väljer själv vilket som passar beroende på mattans tjocklek. Enligt Roborock klarar den mattor med lugg på upp till 3 cm.

Samma mekanism som hjälper den att gå i trappor gör det också möjligt för Saros 20 att lyfta sig över tjocka mattor. (Image credit: Future)

2. Den kommer att kunna byta moppskivor själv

Den här funktionen är inte riktigt här ännu, men den är på väg: Saros 20 kommer att kunna byta mellan olika moppskivor för olika delar av hemmet. Precis som sin föregångare har Saros 20 två runda, roterande moppskivor som fästs magnetiskt.

Skillnaden är att Roborock nu introducerar flera olika typer av moppskivor för olika städsituationer, samt en laddstation som automatiskt kan förse roboten med rätt uppsättning. Robotdammsugaren kommer själv att kunna lämna ifrån sig sina gamla moppar och plocka upp nya vid behov, vilket ger effektiv rengöring utan risk för att smuts sprids mellan olika ytor.

Idén är inte helt ny – Dreame lanserade en laddstation för moppbyte redan i september 2025 – och Roborocks lösning ser i stort sett likadan ut. På CES visade Roborock upp en version av mekanismen med transparent front, men inte den slutgiltiga laddningsstationen. En representant försäkrade oss dock om att den moppbytande laddningsstationen för Saros 20 är färdig och redo för lansering, och att det snarare är motsvarande laddningsstation för Saros 20 Sonic som eventuellt dröjer.

Roborocks moppbytande laddningsstation är redo att lanseras. (Image credit: Future)

3. Laddstationen visar inte dina flottiga fingeravtryck

Saros 10R levererades med en blank, spegelliknande laddningsstation som vi verkligen gillar utseendet på. Samtidigt måste vi erkänna att den inte är särskilt praktisk i ett livligt hem – den blanka ytan visar fläckar och fingeravtryck väldigt tydligt. Det är därför logiskt att Roborock valt en mindre glamorös men mer funktionell finish till Saros 20. Laddningsstationen är helt enkelt i matt svart plast, men den ska vara betydligt mer motståndskraftig mot fingeravtryck än sin föregångare.

Laddningsstationen har nu en praktisk matt finish. (Image credit: Future)

Det finns dessutom fler förbättringar under huven. Särskilt anmärkningsvärt är att sugkraften fått ännu ett rejält lyft – Saros 20 kan leverera hela 35 000 Pa, jämfört med 20 000 Pa hos Saros 10R. Och utöver alla nyheter får du fortfarande alla starka sidor från den utmärkta 10R, som automatisk höjning av borste och mopp beroende på golvtyp, varmvattenrengöring av moppskivor och torkning med varm luft.

Roborock Saros 20 kommer att lanseras internationellt under året. Exakta datum och priser är ännu inte spikade, men vi återkommer med ett fullständigt test så snart vi kan.