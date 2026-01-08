Roborock har presenterat ett innovativt nytt moppsystem för robotdammsugare – och det ser riktigt lovande ut

Roborock Saros 20 Sonic har en bred, platt moppdyna som vibrerar och applicerar nedåtriktat tryck

Unikt nog kan moppdynan skjutas ut åt sidan för full täckning hela vägen ut mot kanterna

Tryck och vattenmängd kan justeras oberoende av varandra

Saros 20 Sonic är en av flera nya Roborock-modeller som vi har fått titta närmare på under CES 2026. Den är en uppgraderad version av den populära Saros 10, och även om den inte har samma omedelbara wow-känsla som Rover-modellen med sina faktiska ben, fick den oss ändå att stanna upp när vi såg den i arbete.

Det som verkligen sticker ut är moppsystemet. I stället för två roterande skivor eller en rulle använder Saros 20 Sonic en platt, D-formad moppdyna som sträcker sig nästan från kant till kant, vilket ger en ovanligt bred moppyta.

Än mer imponerande är att dynan kan skjutas ut åt sidan när roboten känner av en vägg eller kant, så att den verkligen kommer åt hela vägen ut. Så vitt vi vet är detta den enda robotdammsugaren med den här typen av moppdyna som klarar detta, eftersom D-formade dynor normalt är fast monterade.

(Image credit: Future)

Till skillnad från många andra lösningar finns det inga döda zoner eller kanter som moppen inte når. Ambitionen är en städning som är både effektiv och precis.

Moppdynan har en egen motor som levererar upp till 4 000 soniska vibrationer per minut samtidigt som den applicerar upp till 14 N nedåtriktat tryck, vilket är omkring 1,75 gånger mer än tidigare Roborock-modeller. Det ska hjälpa till att lösa upp och ta bort intorkad smuts. Ett automatiskt doseringssystem ser dessutom till att rengöringsmedlet blandas jämnt med vattnet.

Vi får också gott om kontroll över moppningen. Vattenflöde och vibrationsintensitet kan justeras oberoende av varandra, vilket är goda nyheter för den som till exempel har vattenkänsliga hårda golv som ändå behöver rengöras ordentligt.

Smart dockning med RockDock

En uppgraderad RockDock-basstation tar hand om nästan allt underhåll. Den rengör moppdynan med 100 °C hett vatten för att lösa fett och minska bakterier, och torkar sedan med 55 °C varm luft. Den torkar även dockans bas och den interna dammpåsen för att minska risken för mögel och dålig lukt.

(Image credit: Future)

Smart nog kan dockan också rengöra moppdynan även om roboten lämnas där och kör ett separat, dammsugningsbaserat städpass utan mopp. Det sparar tid och gör systemet mer flexibelt.

Saros 20 Sonic lanseras tillsammans med en systermodell, Saros 20, som är en uppgraderad version av Saros 10R. Den är i stort sett likadan men använder ett annat navigationssystem och ett mer traditionellt system med dubbla roterande moppskivor i stället för den D-formade dynan. Båda modellerna har dessutom ett mycket innovativt sätt att hantera tjocka mattor.

Rullmopp som alternativ

För den som föredrar rullmopp finns nu även ett sådant alternativ i sortimentet, installerat på Qrevo Curv 2 Flow. Även här är moppen extra bred för att ge full täckning. Precis som hos liknande modeller matas rullen kontinuerligt med rent vatten medan smutsigt vatten skrapas av och sugs bort.

(Image credit: Future)

I teorin ger detta en mer hygienisk moppning, eftersom smutsen avlägsnas under själva städningen och inte först när roboten återvänder till dockan.

Det som särskiljer Roborocks lösning är hur grundlig självrengöringen är. Rengöringsbrickan blötlägger rullen helt och skrubbar den både medurs och moturs för att få den så ren som möjligt. Dockan använder hett vatten på 75 °C för rengöring och torkar därefter med varm luft.

Saros 20, Saros 20 Sonic och Qrevo Curv 2 Flow kommer att börja rullas ut internationellt under året. Priser är ännu inte bekräftade, men vi räknar med att Qrevo Curv 2 Flow blir något billigare än de mer avancerade Saros-modellerna.