Är billiga robotdammsugare värda att köpa? Jag har testat modeller i alla prisklasser – här är min åsikt

Att avgöra hur mycket man bör spendera på en robotdammsugare är inte helt lätt. Det finns modeller för runt 2 000 kronor och hela vägen upp till närmare 20 000 kronor. Betyder det att billiga varianter är helkassa? Kommer du att ångra att du inte la lite mer?

Jag ansvarar för TechRadars guider över de bästa robotdammsugarna och har testat modeller i alla prisklasser – och här är min slutsats: billiga robotdammsugare kan absolut vara värda ett köp, så länge du är villig att sköta en del underhåll själv och håller dig till etablerade, pålitliga märken.

Det är dessutom ett utmärkt tillfälle att slå till nu, eftersom Black Friday närmar sig och årets högsäsong för rabatter redan pågår för fullt, med flera prisvärda robotdammsugare till ännu bättre priser.

(Image credit: Future)

Väljer du rätt märke kommer även en billig robot att kunna erbjuda bra rengöringskraft, tillförlitlig navigering och en lättanvänd app (det är tre krav jag aldrig kompromissar med). Däremot får du troligen ingen auto-tömningsdocka, vilket betyder att du själv måste tömma den lilla dammbehållaren. Om den har en moppfunktion är den sannolikt enkel – du behöver fästa och fukta moppduken i förväg och sedan tvätta den efter användning. Om det känns som rimliga kompromisser finns det många bra budgetalternativ att välja bland.

En snabb notering om märken: Roborock och Dreame är mina personliga favoriter. Som man kanske kan ana undviker jag helt okända märken från Amazon. Jag skulle personligen också hålla mig borta från iRobot Roomba – den billigaste modellen jag testade därifrån var riktigt frustrerande när det gällde navigering.

Vilken budget-robotdammsugare ska jag köpa?

Många billiga robotdammsugare liknar varandra, och priset vid köptillfället blir ofta avgörande. Här är det bästa alternativet jag har hittat just nu;

Jag testade den här modellen i min egen lägenhet, där den presterade bra i alla mina rengörings- och navigeringstester (läs gärna min fullständiga recension av Dreame D9 Max Gen 2). Därefter flyttade den hem till mina föräldrar, där den står under en säng på övervåningen och hjälper min mamma att hålla efter dammet i sovrummen med heltäckningsmattor. Den har kört två till tre gånger i veckan i över sju månader, och vi har aldrig haft några problem eller klagomål på prestandan.

Vem bör välja en mer avancerad modell?

För vissa kan det vara värt att investera i en dyrare robotdammsugare. Dockor som automatiskt tömmer den lilla dammbehållaren är för många värda den extra kostnaden – de innebär ingen enorm prisskillnad, men gör användningen mycket mer bekväm.

(Image credit: Future)

Går man upp i mellan- och premiumsegmentet får man dessutom tillgång till avancerade funktioner, som dockor som kan fylla på vattentanken, dosera rengöringsmedel, tvätta och torka mopparna – och till och med rengöra sig själva. Du får även högre sugeffekt. En sugeffekt på 6 000 Pa och uppåt räcker för de flesta, men om du har mycket mattor eller husdjur kan en ännu kraftigare modell vara värd investeringen.

Vår testvinnare i topplistan över bästa robotdammsugare är just nu Eufy X10 Pro Omni. Det är en kraftfull, premiumklassad robotdammsugare och det bästa valet för dig som har mer pengar att lägga.