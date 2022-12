Spotify: Här är 9 vanliga misstag alla gör med musiktjänsten

Spotify är en av de bästa musikstreamingtjänster som finns och används av miljontals människor – men hur många känner egentligen till alla de bästa funktionerna som finns tillgängliga? Det är så enkelt att bara söka efter en låt, lyssna på den och aldrig riktigt behöva tänka på att dyka in i de mer avancerade men ändå användbara funktionerna som finns begravda i Spotifys gränssnitt.

Det betyder att många av oss inte får ut det mesta av Spotify – oavsett om det är gratisversionen eller Spotify Premium. För att hjälpa dig få ut mer av ditt Spotify-medlemskap har vi listat 9 vanliga misstag som folk gör när de använder tjänsten. De sträcker sig från att missa suveräna funktioner till smarta trick som du kanske inte ens kände till, som kommer att göra din lyssnarupplevelse ännu bättre. Följ dessa tips och tricks för att få ut mer av Spotify framöver.

Här 9 vanliga misstag alla gör med Spotify

1. Du har inga gemensamma spellistor

Gemensamma spellistor är väldigt roligt. Dessa spellistor påminner lite om ett mixtape att dela med vänner eller nära och kära, där flera personer har tillgång till en spellista, med möjlighet att lägga till låtar. Detta kan skapa härliga blandningar av musiksmaker och vara ett bra sätt att upptäcka ny musik.

Det är otroligt enkelt att skapa en gemensam spellista. Allt du behöver göra är att skapa en ny spellista, högerklicka på den för att få upp en meny och trycka på "Bjud in medarbetare". Därifrån kan du dela spellistan med dina vänner som kommer att kunna lägga till låtar precis som om det var deras egen spellista.

Det kan vara en extra rolig idé för dem som bor långt ifrån varandra och vill känna sig tillsammans på något sätt, samtidigt som de delar den senaste och bästa musiken. Det är en av de bästa delarna av Spotify och om du inte använder den går du miste om något.

2. Du struntar i Daily Mix-spellistorna

Det finns gott om Daily Mixes att välja mellan. (Image credit: Amanda Westberg)

Är du helt uppslukad med att försöka hitta ny musik på egen hand? Då kanske du glömmer bort att kolla in Daily Mix-spellistorna som Spotify förser dig med. Förutom de uppenbara Daily Mix-spellistorna som kombinerar all slags musik Spotify tror att du kommer att gilla, finns det även Daily Drive som kombinerar musik och nyheter som borde vara relevanta för din musiksmak. Alternativt finns Daily Wellness som fokuserar på mindfulness, lugnande övningar och musik den tror att du kommer att gilla. Oavsett vilket alternativ du väljer, är det ett bra sätt att vidga dina vyer med minimal ansträngning.

3. Du glömmer bort att lyssna offline

Detta är det enda Spotify Premium-tipset vi inkluderar här, men det är förvånansvärt lätt hänt att glömma att du kan lyssna offline med ett Spotify Premium-medlemskap om du är van vid att vara uppkopplad hela tiden.

Även om du förmodligen har tryckt på prenumerera-knappen för att undvika annonser (vi förstår), är den andra stora fördelen att kunna ladda ned musik för att lyssna på offline.

Medan dataplaner blir allt mer generösa för mobiler, händer det ibland att man inte har täckning, exempelvis när man åker tunnelbana eller tåg. Man kan aldrig veta när man har otur och förlorar täckningen, vilket är speciellt tråkigt om du är ute på en resa, så se till att du har lite offline-underhållning redo ifall du skulle bli utan internet.

4. Du använder inte tonade spårövergångar

Här klickar du enkelt i tonade spårövergångar. (Image credit: Amanda Westberg)

Crossfade (eller tonade spårövergångar på svenska) är en användbar liten funktion som är lite dold och som innebär att en mjuk övergång läggs till mellan låtarna. Det är kanske ingen stor grej när du lyssnar på ett album själv, men det är perfekt för fester och andra sociala atmosfärer med en blandad spellista.

Du hittar funktionen genom att klicka på ikonen för inställningar uppe i det vänstra hörnet, sedan klickar du på Redigera och Inställningar. I listan över inställningar som dyker upp skrollar du ned till Uppspelning och aktiverar Tonade spårövergångar. Det är en liten men nämnvärd funktion som gör ditt musiklyssnande mer uppslukande, då du slipper den korta pausen som vanligtvis uppstår mellan varje låt.

5. Du vet inte hur man återställer en spellista

Har du av misstag råkat radera fel spellista och är helt förstörd över att dina 200 noggrannt utvalda låtar nu är borta? Du kanske har sett att Spotify talar om för en att åtgärden inte går att ångras när man väl raderat en spellista, men det är faktiskt möjligt att återställa den.

Alla raderade spellistor finns kvar i systemet i 90 dagar, så du har lite tid på dig att ångra ditt misstag. Logga in på ditt konto på Spotify-hemsidan och klicka sedan på Återställ spellistor. Därifrån kan du se alla spellistor som du nyligen har tagit bort. Genom att klicka på Återställ får du tillbaka dem.

6. Du tänker inte på att du kan dölja din aktivitet

Klicka på denna för att enkelt dölja all din aktivitet på Spotify. (Image credit: Amanda Westberg)

Vi har alla våra guilty pleasures. Är du vanligtvis ett fan av heavy metal, men kan inte motstå några låtar med Ed Sheeran då och då? Ibland kanske du vill lyssna på något utan att alla andra behöver få reda på det. Det är där funktionen för privata sessioner kommer in i bilden.

Varje gång du är inne på Spotify kan du klicka på din profilbild följt av Dölj aktivitet, så kommer det du lyssnar på inte att visas offentligt. Det är användbart för alla låtar du vill hålla för dig själv och är också en praktisk funktion för att behålla din Spotify Wrapped snygg mot slutet av året. Allt du lyssnar på under en privat session kommer inte att dyka upp här, så om dina barn fortsätter att smutskasta din algoritm med att sträcklyssna på We Don't Talk About Bruno, kan en privat session rädda din statistik.

7. Du lägger inte till egen musik via lokala filer

Här kan du enkelt lägga in lokala filer och ändra ljudkvaliteten. (Image credit: Amanda Westberg)

Spotify är inte bara en tjänst för att streama musik. Du kan också använda den för att samla ihop musik du har på din dator. I Spotify-skrivbordsappen, gå till Inställningar och skrolla ned till Lokala filer. Därifrån kan du klicka på Visa lokala filer och välja källorna till filerna och välja mappar som innehåller din musik. Det är ett användbart sätt att samla all din musik på ett och samma ställe, speciellt eftersom Spotify inte alltid har alla låtar du kanske vill lyssna på.

8. Du länkar låtar på fel sätt

Det är hyfsat enkelt att dela låtar med andra genom att skicka en länk till dem, men visste du att du även kan skicka över en specifik del av låten till dina vänner? Istället för att behöva säga åt dem att hoppa till en viss sekund kan du kopiera spårets länk (även känd som en URL) och sedan lägga till #timex:y i slutet där x är minuten och y är sekunderna du vill länka till. När din vän klickar på länken tas de omedelbart till den punkt i låten du vill att de ska höra.

9. Du går miste om den bästa ljudkvaliteten

Spotify är väldigt sena in i matchen när det kommer till Hi-Res Audio jämfört med andra tjänster, men erbjuder numera olika kvalitetsnivåer, så det är värt att dubbelkolla att du får ut det bästa av det. Gå in på Inställningar följt av Ljudkvalitet och kontrollera att den är inställd på Hög för att få bästa möjliga kvalitet. Om du har ett Spotify Premium-konto kan du öka detta till Mycket hög.

Det är idealiskt för att få ut det mesta av din Spotify-prenumeration och det tar bara några sekunder att ändra. Om du behöver spara på data, kan det däremot vara smart att dra ned ljudkvaliteten något. Vi bör notera att du får lite olika ljudalternativ på datorn jämfört med på mobilen - tyvärr går det bara att få AAC-musik på datorn.

Det var slutet på vår lista över vanliga misstag som folk gör med Spotify och dolda funktioner som du kanske inte visste fanns. Om du följer dessa tips och tricks kommer du att få ut mer av ditt musiklyssnande och om du behöver ett par nya hörlurar för att njuta av all din musik, kan vi rekommendera Sony WH-1000XM5 (Öppnas i ny flik), som är testvinnare i vår topplista över bästa trådlösa hörlurar (Öppnas i ny flik) just nu.

