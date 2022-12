PS5 vs PS4 Pro: må du oppgradere?

PS5 vs PS4 Pro – hvilken skal du velge? Om du skal kjøpe noe nytt er det best å gå for den nyeste konsollen, men hva om du allerede eier en PS4 Pro? Er forskjellen så stor at det forsvarer en ny investering?

PS5 er Sonys kraftigste konsoll, med bedre prosessor, grafikkort og innebygd NVMe SSD. Den er raskere og sterkere og har en forbedret DualSense håndkontroller med haptisk tilbakemelding og adaptiv følsomhet i knappene. Så alt tyder jo på at PS5 er det naturlige valget.

Men om du allerede eier PS4 Pro vil du fortsatt kunne ha stor glede av konsollen din. PS5 får stadig nye spill, men mange av dem kan spilles på eldre konsoller - dessuten er PS4-katalogen full av glimrende spill.

Vi går gjennom flere kriterier for valg av konsoll nedenfor. Les videre for våre tanker om en eventuell oppgradering til PS5.

PS5 vs PS4 Pro

PS5 vs PS4 Pro: Pris

(Image credit: Shutterstock.com)

Sonys toppmodell PS5 (Åpnes i ny fane)ble lansert i Norge til prisen 5 990 kroner. Imidlertid har produksjonsproblemer og høy etterspørsel påvirket prisene kraftig, nå er det vanskelig å finne en konsoll til under 10 000 kroner - gjerne i kombinasjon med et spill eller annet ekstrautstyr. Vi må smøre oss med tålmodighet før vi finner PS5 til edruelige priser igjen. PS5 Digital Edition (Åpnes i ny fane) hadde en utgangspris på 4 990 kroner, men også denne varianten er vanskelig å finne til en fornuftig pris akkurat nå.

Vi har en egen artikkel om tilgjengelighet og pris på PS5 (Åpnes i ny fane). Og en artikkel om tilgjengelighet og pris på PS4 og PS4 Pro (Åpnes i ny fane).

PS4 kostet 4 499 da den kom i 2013, PS4 Pro kostet omtrent det samme i 2016. Men PS4 Pro produseres ikke lenger, så det er usikkert hva prisen blir eller om forhandlere har modellen tilgjengelig. En kjapp kikk på nettet foreslår 3 990 kroner som normalpris for PS4 Pro, men den er vrien å få tak i.

Så når det gjelder pris er det avhengig av tilgjengelighet. PS5 er en bedre konsoll, men koster mer enn hva PS4 Pro kostet. Men får du ikke tak i noen av dem, har ikke prisen så mye å si uansett...

PS5 vs PS4 Pro: spesifikasjoner

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

PS5 har imponerende spesifikasjoner, med AMD Zen 2-basert CPU og en spesialtilpasset RDNA 2 GPU med over 10.28 TFLOP (kalkulasjoner per sekund) maskinkraft. Konsollen kan kjøre de fleste spill i 4K/60 fps, men noen kan kjøre i hele 4K/120 fps - og det vil bli støtte for 8K oppløsning.

GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs på 2.23GHz (variabel frekvens) med RDNA 2 arkitektur

10.28 TFLOPs, 36 CUs på 2.23GHz (variabel frekvens) med RDNA 2 arkitektur CPU: AMD Zen 2-basert CPU med 8 kjerner på 3.5GHz (variabel frekvens)

AMD Zen 2-basert CPU med 8 kjerner på 3.5GHz (variabel frekvens) Minne: 16GB GDDR6, 256-bit interface, 448GB/s båndbredde

16GB GDDR6, 256-bit interface, 448GB/s båndbredde Lagring: Spesialtilpasset 825GB SSD med 5.5GB/s (raw), normalt 8-9GB/s (komprimert)

Spesialtilpasset 825GB SSD med 5.5GB/s (raw), normalt 8-9GB/s (komprimert) Utvidet lagring: Plass til NVMe SSD, USB HDD støtte (for PS4-spill)

Plass til NVMe SSD, USB HDD støtte (for PS4-spill) Optisk: 4K UHD Blu Ray drive

4K UHD Blu Ray drive Bilde: 4K 120Hz + 8K

4K 120Hz + 8K Lyd: Tempest 3D

PS5 kan også kjøre strålesporing (ray tracing (Åpnes i ny fane)), en intens grafisk visuell teknologi. Dette har eksistert en stund for de mest avanserte PC-spillene, hvor lys, skygger og mørke blir sterkere og klarere - men siden hver lysstråle krever sin egen kilde, er det først nå konsoller er kapable til å bruke denne teknologien.

Strålesporing vil gjøre spill som God of War Ragnarök (Åpnes i ny fane) enda mer realistisk. 8K skal også være mulig i fremtiden, men det trenger du både nye spill og riktig TV for å få glede av.

(Image credit: Microsoft; Remedy)

En annen vesentlig oppgradering fra PS4 Pro er solid state drive (SSD) som nå er standard i PS5. PC-gamere har hatt glede av SSD i lang tid, men nå er det endelig på plass i konsoller også. Dette gjør blant annet at spill lastes mye raskere. PS5 kommer med 825 GB SSD (med 667.2 GB tilgjengelig), men dette kan oppgraderes med ekstra SDD (Åpnes i ny fane).

PS4 Pro har HDD, som var raskt og flott i 2016 - men på en PS5 trenger du ikke vente på at spill lastes inn eller lange scener for å laste inn neste brett. PS4 Pro mangler 4K Blue Ray og finnes ikke i digital versjon (altså at du ikke trenger en fysisk versjon av spill).

PS5 har en helt ny lydmotor, Tempest 3D. Den er så kraftig at du strengt tatt bør bruke et headsett av høy klasse for å få med deg alle nyansene i lydene PS5 kan gi deg. Men med en oppgradering fra Sony vil du få full glede av lyden om TVen din har gode nok høyttalere.

PS4 Pro har disse spesifikasjonene:

CPU: 8 kjerners x86-64 AMD Jaguar

8 kjerners x86-64 AMD Jaguar GPU: AMD Radeon med 4.2 teraflops

AMD Radeon med 4.2 teraflops RAM: 8GB GDDR5

8GB GDDR5 Lagring: 1TB HDD

PS4 Pro var en solid oppgradering fra PS4. Den åpnet for 4K streaming, men 4K gaming fungerer ikke for alle spill. Ytelsen kommer opp i omtrent 30 fps, så de mest krevende spillene vil ikke vises i sin optimale drakt.

PS5 er altså en svært kompetent oppgradering fra PS4 Pro. Men om du kun er ute etter den absolutt beste grafikken - og ikke trives med å spille på PC - bør du kanskje heller ta en titt på den kraftigste konsollen på markedet, Xbox Series X (Åpnes i ny fane).

PS5 vs PS4 Pro: Design

(Image credit: Sony)

Da PS5 ble lansert var tilbakemeldingene på konsollens design delte. Noen likte formen og den hvite fargen, mens andre savnet den mer effektive formen på PS4-konsollen. Sony har etterhvert lansert flere fargealternativer for PS5.

PS5 er også den største konsollen Sony har laget. PS4 Pro er smalere, mindre og lettere - og vekker ikke de store følelsene. Playstation 5 er, for noen, stor og klumpete. Men den store størrelsen gir også en stor fordel: PS5 er praktisk stalt stillegående og genererer ikke mye varme. PS4 Pro kan både støye og bli varm om du tester den på de mest krevende spillene.

PS5 vs PS4 Pro: Spill

(Image credit: Sony)

Om du skulle finne deg en PS4 Pro nå har du hundrevis av timer foran deg med spill av fantastisk kvalitet: Bloodborne, God of War (Åpnes i ny fane), Uncharted 4 (Åpnes i ny fane), The Last of Us, The Last of Us 2 (Åpnes i ny fane), The Last Guardian (Åpnes i ny fane), og Marvel's Spider-Man (Åpnes i ny fane) er eksklusive titler for Sonys konsoller. I tillegg kan du kaste deg over tidenes beste spill Red Dead Redemption 2 (Åpnes i ny fane).

De fleste av disse spillene er kompatible med PS5, gjerne i oppgraderte versjoner for den nye konsollen (som for eksempel GTA 5, Madden 21 og Destiny 2).

Selv om du fortsatt finner noen av de beste spillene for PS4 og PS4 Pro, vil fremtidige spill kun fungere på PS5. Spillene krever mer ytelse og bedre grafisk kraft, og det er det kun PS5 som kan tilby.

Spill til de nyeste konsollene har økt i pris, så en PS5 vil kreve mer penger for spill enn PS4 Pro.

PS5 vs PS4 Pro: Konklusjon

(Image credit: TechRadar)

Det er egentlig ikke en vanskelig avgjørelse: Det er ingen grunn til å kjøpe seg en PS4 Pro om du i stedet kan få tak i en PS5. Den nyeste konsollen er kraftigere og bedre på alle måter og de beste spillene for PS4 og PS4 Pro kan fortsatt spilles på PS5.

Men, det forutsetter at du faktisk klarer å få tak i en PS5. Har du allerede en PS4 er det bedre å vente til PS5 blir tilgjengelig til fornuftige priser før du kjøper noe nytt.

Har du en PS4 Pro trenger du egentlig ikke oppgradere, i hvertfall ikke før prisnivået har normalisert seg. Du bør oppgradere til PS5, men du trenger ikke gjøre det nå. Og husk også at for å få full glede av kreftene til en PS5, må du sørge for å ha en TV som håndterer all kraften.

Ha is i magen, PS5 vil fortsatt være en fantasisk konsoll i fremtiden, men med enda flere glimrende spill. Og når tilgjengelighet og pris er gunstig, da er det på tide å slå til.