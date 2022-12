Du kan overføre lagringsdata fra PS4 til PS5 (Åpnes i ny fane), slik at du får med deg fremgangen og historikken fra spillene dine over på den nye konsollen. Det krever et par steg for å fullføre prosessen, men vi viser deg hvordan.

PS4 er fortsatt en suveren konsoll, men er du blant de heldige som har fått tak i en PS5 er det på tide å la ferden gå videre på den nyeste konsollen.

Vær oppmerksom på at ikke alle lagrede spilldata kan overføres fra PS4 til PS5. De beste PS4-spillene (Åpnes i ny fane) har kommet i oppgraderte versjoner for den nyeste konsollen, og da vil ikke PS5 godta data fra en eldre versjon av spillet. Om du kjøpte et PS4-spill på disk, men kvittet deg med den fysiske disken, må du som regel kjøpe det på nytt enten fysisk eller digitalt. PS5 vil som oftest kreve at du starter PS4-versjonen av spillet før du får overføre lagringsdataene.

Et Playstation Plus-medlemskap vil gjøre dataoverføringen mye enklere, så det er verdt å abonnere på den tjenesten først.

Overføre lagringsdata fra PS4 til PS5 - slik gjør du

PS5 vil som regel forsøke å starte alle spill fra begynnelsen, uansett hvor langt du har kommet i spillet på PS4. Den nye konsollen samarbeider ikke helt perfekt med skylagringen som har kontroll på hvor langt du har kommet i spillet. Sony har heldigvis løst en del utfordringer med dataoverføring, så om du følger våre anvisninger vil forhåpentligvis dette gå veldig bra.

Og om du vil teste noen av de nyeste titlene for PS5, anbefaler vi denne guiden over beste PS5-spill (Åpnes i ny fane).

Alternativ 1: Overfør data når du setter opp din PS5

Om du vil overføre lagringsdata fra PS4 til PS5 er dette ditt første alternativ. Oppdater PS4-systemet til den siste versjonen for å gjøre den klar til overføring. Logg inn med samme brukerkonto som du planlegger å bruke på PS5.

Koble din PS4 til samme wifi-nettverk som din PS5 og koble sammen de to konsollene med en ethernet kabel for raskere overføring. Følg stegene på skjermen og apper, spill og lagringsdata vil flyttes fra PS4 til PS5. Du kan til og med bruke PS5 mens denne prosessen pågår.

Alternativ 2: Last ned PS4 lagringsdata fra PS Plus skylagring

Om du har et PS Plus medlemskap, er sannsynligvis lagringsdataene fra din PS4 allerede automatisk lastet opp i skyen. Hvis ikke, skru på PS4 og gå til Innstillinger > Administrasjon av lagrede data for program > Lagrede data i systemlagring > Last opp til online-lagring. Velg filen du vil kopiere og trykk på "Ja".

For å laste ned PS4 lagringsdata fra skyen til din PS5, gå til Innstillinger > Lagrede data og spill-/appinnstillinger. Velg Lagret data (PS4) > Nettskylagring. Der får du muligheten til å velge "Last ned til konsollagring". Klikk deg videre for å se all lagringsdata som er tilgjengelig.

Merk at ikke all lagringsdata fra PS4 er kompatibel med PS5 - men det aller meste skal du kunne flytte over.

Alternativ 3: Overfør PS4 lagringsdata til PS5 via USB

Har du ikke Playstation Plus? Da kan du overføre lagringsdata fra PS4 til PS5 via USB. Koble til en USB lagringsenhet til PS4 og gå til Innstillinger > Administrasjon av lagrede data for program > Lagrede data i systemlagring > Kopier til USB-lagringsenhet. Velg filen du vil kopiere og overfør den til USB-enheten.

Når det er gjort, flytt USB-enheten fra PS4 til PS5. Gå til Innstillinger > Lagrede data og spill-/appinnstillinger. Deretter velger du Lagret data (PS4) > USB-lagringsenhet. Da vil du få muligheten til å kopiere dataene til konsollagring.

Da er vi i mål. Nå kan du fortsette reisen fra Playstation 4 på din nye Playstation 5.